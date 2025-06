Bűntudat nélkül nassolnál? Top 5 budapesti cukormentes cukrászda, ha egy kis édes kényeztetésre vágysz

Budapest évről évre vonzza turisták millióit, hogy percek alatt a szívükbe lopja magát gyönyörű történelmi emlékeivel vagy éppen különleges gasztronómiájával. A fővárosban ugyanis egymás után nyílnak meg az újabbnál újabb helyek, hogy az arra járókat becsábítsák néhány finom falatra. A vendéglátósok azonban azokra is gondolnak, akik egészségük vagy életmódjuk miatt nem engedhetik meg maguknak a klasszikus finomságokat. A következő 5 budapesti cukormentes cukrászda ezért tökéletes választás lehet arra az esetre, ha te is közéjük tartozol.

5 budapesti cukormentes cukrászda, amiket vétek lenne kihagyni

Fotó: Krzysztof Siwek

Top 5 budapesti cukormentes cukrászda:

Fitlife Cukormentes Cukrászda

A Fitlife Cukormentes Cukrászda Budapest szívében található, ami apró, de nagyon családias üzletében várja édesszájú vendégeit. A hely célja, hogy az egészségtudatos emberek sütizés közben is bátran élvezhessék az ízeket. A pultban számos finomságra bukkanhatsz, főként tortákra, de a kínálatban helyet kap a kókusztekercs és a somlói galuska is. Amellett, hogy a termékek cukormentesek, szinte minden ételintoleranciával rendelkező vendég talál magának desszertet, ráadásul a meleg hónapokban jegeskávét és fagyit is rendelhetsz magadnak.

FitCandy

A városban több FitCandy cukrászdát is találhatsz, ami az utóbbi években elnyerte az Év legfittebb cukrászdája díjat. A finomságok minőségi alapanyagokból készülnek, a hatalmas kínálatban pedig biztosan mindenki megtalálja a fogára valót. A mentes sütik íze éppolyan, mint a klasszikus változatoké, a kínálatban többek között találhatsz diétás tortákat, mentes fagyikat, valamint proteines és kollagénes desszerteket is. Emellett kekszekkel és bon-bonokkal, valamint italkülönlegességekkel várják a vendégeket, aki sós termékek közül is válogathatnak.

Zabrakadabra

Az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő egészséges cukrászda, a Zabrakadabra, állandó kínálattal és magas minőséggel várja vendégeit. Az üzletben nemcsak cukor, hanem glutén-, laktóz-, szója- és adalékanyagmentes, paleo és vegán süteményeket is készítenek. A Zabrakadabra legfőbb küldetése, hogy hirdesse az egészséges táplálkozást, ezért gondolnak a cukorbetegekre, diétázókra, a különböző ételallergiában szenvedőkre és mindenkire, akinek szemei előtt lebeg az egészségtudatosság.