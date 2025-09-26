Miért az ősz a legjobb időszak a homlokzati hőszigetelésre? (x)

Sokan a szigetelést a tavaszi vagy nyári munkák közé sorolják, pedig az ősz olyan előnyöket kínál, amelyek mellett kár lenne elmenni. A minőségi munka titka a megfelelő körülményekben rejlik. A homlokzati hőszigetelő rendszerek anyagai – a ragasztók, a vakolatok – kémiai folyamatokon mennek keresztül, amelyek rendkívül érzékenyek a környezeti hatásokra.
Az őszi időzítés előnyei mellett léteznek olyan tényezők, amelyek professzionális hozzáállást és technológiai fegyelmet követelnek. Ennek az időszaknak is megvannak a maga kihívásai, amelyeket egy profi szakember kezelni tud, de érdemes Önnek is tisztában lennie velük.
A kritikus +5 °C-os szabály.
A hőszigetelő rendszerek anyagainak (ragasztók, vakolatok) többsége nem alkalmazható +5 °C alatti hőmérsékleten. Fontos, hogy ez nemcsak a levegőre, hanem a fal felületére is vonatkozik! Az éjszakai fagyok komoly veszélyt jelentenek: ha a frissen felhordott, még nedves anyag megfagy, szerkezete sérül, porózussá válhat, és elveszítheti a tapadását. A munkát tehát úgy kell ütemezni, hogy a hőmérséklet a felhordás utáni 24 órában is stabilan 5 °C felett maradjon.
Pára és eső: a láthatatlan ellenségek
A magas páratartalom lelassítja az anyagok száradását, ami megnövelheti a munkafolyamatok közötti várakozási időt. Egy váratlan eső pedig a frissen felvitt vakolatot vagy ragasztót egyszerűen lemoshatja a falról. Egy felkészült kivitelező folyamatosan figyeli az időjárás-előrejelzést, és szükség esetén állványhálóval vagy védőfóliával óvja a munkafelületet.
