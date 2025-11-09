Van az a pont, amikor már nem akarunk több adalékot, mesterséges édesítőt fogyasztani. Mellékíze van, és nagyobb mennyiségben hashajtó hatású is lehet. Most hoztunk egy egyszerű módszert, amivel egy egészséges cukor alternatívát készíthetsz otthon, nem kell más hozzá csak datolya, vagy datolyapaszta.

Így lesz a datolyából természetes cukor – Egészséges édesítő házilag, egyszerűen

Egészséges cukor? Így készítsd el otthon a datolyacukrot

A datolya nemcsak puha és finom nassolnivaló, hanem valóságos energiabomba amiből még cukor is készíthető. Nem olyan, mint a bolti kristálycukor – de meglepően jól helyettesíti.

Mi az a datolyacukor, és miért jobb?

Nem kell varázslat. A datolyacukor lényegében semmi más, mint kiszárított, majd porrá őrölt datolyapaszta. Ennyi. Nincs benne semmi mesterséges, teljesen adalékanyagmentes.

Az íze is csodás

Kicsit karamellás, enyhén gyümölcsös, de pont ettől különleges. Süteménybe, palacsintára, zabkására szórva tökéletes. Nem mellesleg tele van rosttal, ásványi anyagokkal – szemben a sima cukorral, ami üres kalória.

Így készítheted el otthon

A recept nagyon egyszerű, nem kell hozzá se drága gép, se konyhamágia. Elég egy sütő, és egy kávédaráló vagy konyhai reszelő.

A datolyapasztát (vagy ha az nincs, magozott puha datolyát) nyomkodd szét laposra, kb. fél centi vastagra, de kis darabokra is szaggathatod. Mehet sütőpapírra, és be az 50 fokos sütőbe. Akkor jó, ha teljesen kiszáradt és roppan, nem hajlik, ez több óráig is tarthat. (Akár szobahőmérsékleten is száríthatod.)

Ezután hagyd kihűlni, majd darabold és daráld porrá. Kész is a házi datolyacukor. Egy jól záródó üvegben akár hetekig eláll.

Mire használhatod?

Nem fog úgy viselkedni, mint a sima cukor – ezt jó előre tudni. Nem olvad el a kávéban, nem karamellizálódik a tepsi alján. De süteményekbe, energiaszeletbe, reggelikbe tökéletesen működik.

Ha valami olyat keresel, ami édes, de nem káros, ami egyszerű, de mégis különleges, akkor a datolyacukor pont neked való. Extra pont, hogy az elkészítés után, az egész konyhádban ott marad utána egy kellemes karamelles illat.

