Utazás gyerekkel? Íme néhány praktikus trükk, amivel élvezetessé teheted a családi nyaralást

Nem kell lemondani a nyaralás öröméről csak azért, mert a gyerkőc is velünk tart. Sőt, van, amikor a hotel még különleges élményt is ad a kicsiknek. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet a hotelszobát bababaráttá varázsolni, és milyen apró praktikákkal kerülheted el a családi utazás buktatóit, akkor tarts velem! Megosztok veled néhány olyan utazási trükköt, amit egy profi utazó anyuka gyűjtött össze, aki már több mint 40 szállodában szállt meg a gyerekeivel. Ezek a tippek megkönnyítik a csomagolást, a szálláshelyen való tartózkodást, és még a többi vendég is hálás lesz érte.

Utazási trükkök gyerekekkel: hogy minél felhőtlenebb legyen a nyaralás Fotó: Natalia Lebedinskaia / Getty Images

Utazási trükkök a felhőtlen gyerek-szülő nyaralás jegyében

Foglaláskor ne feledd: a baba is vendég!

Az első és legfontosabb, hogy a foglalásnál mindig jelezd, hogy babával érkeztek, és kérj előre kiságyat. Határozottan kérd meg, hogy biztosan legyen a szobában! Ez nemcsak kényelmes, de segít felmérni, mennyire bababarát a hely. Egyes szállodák ráadásul egészen különleges meglepetésekkel készülnek a kicsiknek: plüssállatokkal, fürdőszobai apróságokkal, esetleg fürdőköpennyel is kedveskednek, amitől a gyerek úgy érzi, mintha otthon lenne.

Ha szerencséd van, a hotel akadálymentesített, tágasabb szobát ad, ahol több hely jut a babának és a csomagoknak is, sőt, gyakran van fürdőkád is, ami megkönnyíti a fürdetést.

Ha előre megbeszéled a szállodával, hogy gyerekkel érkezel, a szálloda is kedveskedhet a gyerekeknek apróságokkal Fotó: South_agency / Getty Images

A kiságy nem csak az ágy mellett lehet

A hotelekben a kiságyat általában az ágy mellé teszik, de nem muszáj ott maradnia. Egy anyuka például a fürdőszobába helyezte a kiságyat, részben nyitott ajtóval, hogy a baba jól aludjon, és a szülők is tudjanak beszélgetni vagy tévét nézni anélkül, hogy felébresztenék. Furcsán hangzik? Pedig működik! A baba mélyebben alszik, a szülők pedig nyugodtabbak, és a fürdőszoba ilyenkor egy kellemes kis kuckó lesz.

Ez a trükk segít abban, hogy a szülők is élvezzék a nyaralást, ne csak a gyerek körül forogjon minden.

Mini hűtő a szobában? Kérd előre!

Ha babával utazol, a hűtés kulcsfontosságú. A szállodák minibárjai gyakran nem elég hidegek, vagy tele vannak italokkal, amiket nem szeretnél felhasználni. Érdemes előre kérni egy külön kis hűtőt, ahol a tej, anyatej vagy a gyereknek való ételek biztonságban vannak.