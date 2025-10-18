Te tudod, mire jó a kertben lehullott falevél? Most eláruljuk, miként használhatod fel

Ahogyan megyünk bele a télbe, egyre több lehullott falevél tarkítja és takarja a talajt. De vajon, mit tehetünk vele a klasszikus megoldáson, vagyis azon túl, hogy bezsákoljuk és elvitetjük? Most eláruljuk!

A lehullott falevél a talajon is hasznos lehet, de dönthetünk az összegyűjtés és újrafelhasználás mellett is

Fotó: Konstantin Zibert / Shutterstock

9 különféle mód, ahogyan felhasználhatod a lehullott falevél:

1. Készíthetünk belőle komposztot

Kiváló alapanyagot adnak a házi komposzthoz, lebomlásuk után tápanyagban gazdag humusz lesz belőlük, ami javítja a talaj szerkezetét és erősíti a növényeket. Érdemes fűnyíróval felaprítani az avart, majd a leveleket zöld növényi hulladékkal váltakozva rétegezni. A dió- és mogyorólevél nem alkalmas erre.

2. Melegen tart a hidegebb időben

A lehullott falevél, vagyis az avar mulcsként is remekül használható: segít megőrizni a föld nedvességtartalmát, gátolja a gyomosodást, és óvja a talajt a hőingadozástól. Miután a levelek kiszáradtak, érdemes fűnyíróval felaprítani őket, majd 5–8 centiméter vastagon teríteni a talajra.

3. Óvjuk a gyökerét

A fagyérzékeny növények, például rózsák, dáliák, fiatal évelők tövét érdemes ősszel vastag levélréteggel betakarni, hiszen ez a természetes „paplan” megóvja a gyökereket a téli hidegtől. A réteg legyen legalább 15–20 centiméter vastag.

4. Savanyításra fel!

Ha a zöldségeskert tetejére leveleket terítünk, tavasszal a talaj gyorsabban regenerálódik, és kevésbé szárad ki. A levelek enyhén savanyítják a talajt, ezért különösen jól jönnek a káposztaféléknek, a burgonyának, a töknek vagy a paradicsomnak.

5. Forgassuk bele

Ősszel a lehullott falevél a földbe ásva is hasznos, mert szerves anyagként gazdagítja a talajt, javítja a szerkezetét és növeli a humusztartalmát. A felaprított leveleket 15–20 centiméter mélyen érdemes a a talajba forgatni.

6. Segítsünk az állatoknak

Az őszi kertben hagyott levélkupac menedéket ad a süniknek, rovaroknak, kétéltűeknek. A kisebb halmokból pedig a madarak szívesen hordanak fészkelőanyagot, így közvetlenül is hozzájárulhatunk a természet védelméhez.

7. A magaságyás szolgálatában

Az összegyűjtött avar magaságyás tömőanyagaként is hasznosítható: az alsó rétegbe téve idővel lebomlik, így tápanyaggal látja el a növényeket. Emellett szigetelő funkciót is betölt, vagyis a gyökerek számára kedvezőbb mikroklímát teremt.