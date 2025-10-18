Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Te tudod, mire jó a kertben lehullott falevél? Most eláruljuk, miként használhatod fel

Te tudod, mire jó a kertben lehullott falevél? Most eláruljuk, miként használhatod fel

lehullott
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 18:15
Fanny Magazinfalevélősz
Amikor az ősz napsütéssel érkezik, a természet olyan színekbe öltözik, amelyeknél festeni sem lehetne szebbet. Ez az időszak azonban bőven ad tennivalót is: a lehullott falevél eltüntetése sokszor véget nem érő küzdelemnek tűnik, azonban számtalan módon hasznunkra is válhatnak. A Fanny magazin járt utána, miként.

Ahogyan megyünk bele a télbe, egyre több lehullott falevél tarkítja és takarja a talajt. De vajon, mit tehetünk vele a klasszikus megoldáson, vagyis azon túl, hogy bezsákoljuk és elvitetjük? Most eláruljuk! 

Egy férfi gyűjti össze a lehullott falevél nagy részét a kertben.
A lehullott falevél a talajon is hasznos lehet, de dönthetünk az összegyűjtés és újrafelhasználás mellett is
Fotó: Konstantin Zibert /  Shutterstock 

9 különféle mód, ahogyan felhasználhatod a lehullott falevél:

1. Készíthetünk belőle komposztot

Kiváló alapanyagot adnak a házi komposzthoz, lebomlásuk után tápanyagban gazdag humusz lesz belőlük, ami javítja a talaj szerkezetét és erősíti a növényeket. Érdemes fűnyíróval felaprítani az avart, majd a leveleket zöld növényi hulladékkal váltakozva rétegezni. A dió- és mogyorólevél nem alkalmas erre.

2. Melegen tart a hidegebb időben

A lehullott falevél, vagyis az avar mulcsként is remekül használható: segít megőrizni a föld nedvességtartalmát, gátolja a gyomosodást, és óvja a talajt a hőingadozástól. Miután a levelek kiszáradtak, érdemes fűnyíróval felaprítani őket, majd 5–8 centiméter vastagon teríteni a talajra.

3. Óvjuk a gyökerét

A fagyérzékeny növények, például rózsák, dáliák, fiatal évelők tövét érdemes ősszel vastag levélréteggel betakarni, hiszen ez a természetes „paplan” megóvja a gyökereket a téli hidegtől. A réteg legyen legalább 15–20 centiméter vastag.

4. Savanyításra fel!

Ha a zöldségeskert tetejére leveleket terítünk, tavasszal a talaj gyorsabban regenerálódik, és kevésbé szárad ki. A levelek enyhén savanyítják a talajt, ezért különösen jól jönnek a káposztaféléknek, a burgonyának, a töknek vagy a paradicsomnak.

5. Forgassuk bele

Ősszel a lehullott falevél a földbe ásva is hasznos, mert szerves anyagként gazdagítja a talajt, javítja a szerkezetét és növeli a humusztartalmát. A felaprított leveleket 15–20 centiméter mélyen érdemes a a talajba forgatni.

6. Segítsünk az állatoknak

Az őszi kertben hagyott levélkupac menedéket ad a süniknek, rovaroknak, kétéltűeknek. A kisebb halmokból pedig a madarak szívesen hordanak fészkelőanyagot, így közvetlenül is hozzájárulhatunk a természet védelméhez.

7. A magaságyás szolgálatában

Az összegyűjtött avar magaságyás tömőanyagaként is hasznosítható: az alsó rétegbe téve idővel lebomlik, így tápanyaggal látja el a növényeket. Emellett szigetelő funkciót is betölt, vagyis a gyökerek számára kedvezőbb mikroklímát teremt.

8.Készüljön dekor

Dekorációs céllal a lehullott falevelekből koszorút, asztaldíszt vagy illatos párnácskát is készíthetünk. Száraz levelet keverjünk fahéjjal és narancshéjjal, így a lakásban is megidézhetjük az ősz bekuckózós, melegséggel teli hangulatát.

9. Gyűjtsük zsákba

Tegyük el szellőzőnyílásokkal ellátott vagy erősebb műanyag zsákba, amelybe néhány lyukat szúrunk, hogy szellőzni tudjon. A levelek így lassan bomlanak, és később, tavasszal vagy nyáron pótolhatjuk velük a mulcsréteget a kertben.

További tippekre lennél kíváncsi? Akkor nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu