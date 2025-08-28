Új fokozat a gyerekek pénzügyi nevelésében

A szülők nagy többsége (81 százalék) fontosnak tartja, hogy gyermeke megismerkedjen az alapvető pénzügyi fogalmakkal – derül ki az Erste reprezentatív felméréséből*. Olyanokkal, mint a pénz értéke, a zsebpénz vagy a megtakarítás, és hogy választ kapjanak olyan kérdésekre, hogy miért nem vehetünk meg mindent, amit szeretnénk vagy miért drágább az egyik dolog, mint a másik. A válaszadók szerint elsősorban a szülő és a család feladata a pénzügyi edukáció, míg második helyen az óvodát és az iskolát, harmadik-negyedik helyen pedig a bankokat és a médiát jelölték meg.

A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről gyermekével. A válaszadók csupán 5 százaléka mondta azt, hogy még nem kerültek szóba gyermekével a pénzügyek, pedig a felmérés szerint tízből egy szülő nehéznek érzi ezt a feladatot. Támogatásként sokan használnak valamilyen eszközt (59 százalék) a pénzügyi edukációhoz: leginkább társasjátékot mesekönyvet vagy rajzfilmet, de többen jó megoldásnak tartanak ehhez valamilyen applikációt, illetve weboldalt is.

Az Erste ezt felismerve kereste meg tavaly a Pagony Kiadót, hogy együtt alkossanak meg egy olyan mesét, amellyel a szórakoztatáson túl alapvető gazdasági, pénzügyi ismereteket kaphatnak a gyerekek, játékos formában. Így született meg a Cserebere az erdőben című mesekönyv, amely akkora sikernek bizonyult, hogy kevesebb mint két hónap után több ezer példányban újra kellett nyomtatni. A banknál most újra elérhetővé vált a könyv: akik a szeptember végéig futó akció ideje alatt Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, ajándékba kapnak egy példányt* – mondta el Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője.

Az Erste a Cserebere az erdőben mellett mostantól egy húsz kérdésből, illetve az ezekre adható válaszokból álló „kisokossal” is segít a szülőknek egyszerűbbé tenni a gyerekek pénzügyi edukációját. Az Erste honlapjáról mindenkinek ingyen letölthető digitális füzetben olyan kérdések szerepelnek, amiket valóban gyerekek tettek fel a szüleiknek a pénzről: Miért kell a szülőknek dolgozni? Miért kell a boltban fizetni az ennivalóért? Hogy jön pénz a falból? Ki csinálja a pénzt, nem kérhetünk tőle? A válaszokat az Erste hazai és nemzetközi szakértői Füstös Móni gyermeknevelési szakértő segítségével dolgozták ki, a gyermekek nyelvezetét használva, az életkoruknak megfelelően.