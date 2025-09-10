Háromgyerekes anya vagy? Így kaphatod csak meg az SZJA-mentességet

Jó hír a háromgyerekes családoknak, hogy október 1-től SZJA-mentességet kapnak az édesanyák. Van azonban egy nagy csavar: a kedvezményt senki nem kapja meg automatikusan. Ahhoz, hogy a munkáltató figyelembe vegye, adóelőleg-nyilatkozatot kell beadni. Ha ez elmarad, akkor a kedvezmény ugyan jár, de a pénzt csak jövő májusban, az adóbevallásnál lehet egyben visszaigényelni. Aki tehát most nem lép, annak a nettó fizetése idén már nem változik. Molnár-Simon Tímea pénzügyi szakértő segítségével összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
A szabály alapján annak jár, aki három gyerek után jelenleg családi pótlékra jogosult, vagy a múltban legalább 12 éven át fennállt a jogosultság. Ez akkor is igaz, ha a gyerekek már felnőttek, és/vagy nem egy háztartásban élnek a szülőkkel. Az sem szükséges, hogy a három gyerekre egyidejűleg álljon fenn az említett 12 év, gyerekenként kell meglennie a legalább 12 évnek.
Ha az anya a válás után is megőrizte a családi pótlékra való 12 éves jogosultságot három gyerek után, akkor jár neki a mentesség. Ha viszont egy vagy több gyerek az apához került, és emiatt az anyánál nem teljesült a 12 év mind a három gyerekre, akkor a kedvezményre nem lesz jogosult.
Az SZJA-mentesség a szeptember 30-a után megszerzett jövedelmekre vonatkozik, vagyis a családok először november elején, az októberi bérek kifizetésekor érzik majd kézzelfoghatóan a változást.
A háromgyerekes anyák SZJA-mentessége minden bérjellegű jövedelemre érvényes: a klasszikus munkabérre, közfoglalkoztatási díjra, tisztségviselői díjazásra, nevelőszülői díjra, egyéni vállalkozás esetén az adóköteles jövedelemre. Nem vonatkozik azonban az osztalékra, a kamatra és az árfolyamnyereségre – a tőkejövedelmek után továbbra is adózni kell, valamint végkielégítésnél sem vehető figyelembe.
Fontos azt is kiemelni, hogy 2025. július 1-jétől a CSED és a GYED már SZJA-mentes, ez minden anyának jár, függetlenül a gyerekszámtól. A háromgyerekesek extra kedvezménye akkor jön igazán jól, amikor az ellátás lejárta után visszamennek dolgozni ezek az édesanyák – mert a bérük után sem kell majd adót fizetniük.
Az SZJA-mentesség másik következménye, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárnál, a NYESZ-nél és az egészségpénztárnál nem lesz miből igénybe venni a 20 százalékos adójóváírást. Idén még élhetnek vele, hiszen január–szeptember között volt SZJA-fizetés, de 2026-ban már nem.
Egy családnál mindig egyénileg kell megnézni, ki mennyit keres, mennyi SZJA-t és járulékot fizet, az anya SZJA-mentes lesz-e, mekkora a családi kedvezmény összege, és milyen megtakarításaik vannak, amelyek után adójóváírást igényelhetnének. Ezeket együtt kell vizsgálni, és ennek alapján meghatározni, ki mit érvényesítsen. A különböző opciók között gyakran több 100 ezer forintos különbségek is lehetnek
– hívja fel a figyelmet Molnár-Simon Tímea pénzügyi szakértő, a Pénzügyi Talpaló alapítója.
A rengeteg változás miatt könnyű elveszni a szabályokban. Éppen ezért érezték fontosnak a téma szakértői, Molnár-Simon Tímea és Bán Melinda, hogy ingyenes élő online előadásokon segítsenek eligazodni a családosoknak. Nyáron két alkalommal tartottak hasonló programot, a következőt pedig októberben hozzák tető alá. A céljuk, hogy minden érintett család számára érthetővé és átláthatóvá tegyék a változásokat, és megmutassák, hogyan maradhat a lehető legtöbb pénz a családi kasszában. Részletek és jelentkezés itt.
