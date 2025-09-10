Háromgyerekes anya vagy? Így kaphatod csak meg az SZJA-mentességet

Jó hír a háromgyerekes családoknak, hogy október 1-től SZJA-mentességet kapnak az édesanyák. Van azonban egy nagy csavar: a kedvezményt senki nem kapja meg automatikusan. Ahhoz, hogy a munkáltató figyelembe vegye, adóelőleg-nyilatkozatot kell beadni. Ha ez elmarad, akkor a kedvezmény ugyan jár, de a pénzt csak jövő májusban, az adóbevallásnál lehet egyben visszaigényelni. Aki tehát most nem lép, annak a nettó fizetése idén már nem változik. Molnár-Simon Tímea pénzügyi szakértő segítségével összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Felnőtt gyerekek után is lehet érvényesíteni az SZJA-mentességet.

Fotó: Garun .Prdt / Shutterstock

Kik számítanak jogosultnak az SZJA-kedvezményre?

A szabály alapján annak jár, aki három gyerek után jelenleg családi pótlékra jogosult, vagy a múltban legalább 12 éven át fennállt a jogosultság. Ez akkor is igaz, ha a gyerekek már felnőttek, és/vagy nem egy háztartásban élnek a szülőkkel. Az sem szükséges, hogy a három gyerekre egyidejűleg álljon fenn az említett 12 év, gyerekenként kell meglennie a legalább 12 évnek.

Elvált szülők esete

Ha az anya a válás után is megőrizte a családi pótlékra való 12 éves jogosultságot három gyerek után, akkor jár neki a mentesség. Ha viszont egy vagy több gyerek az apához került, és emiatt az anyánál nem teljesült a 12 év mind a három gyerekre, akkor a kedvezményre nem lesz jogosult.

Mikor érkezik meg a magasabb nettó összeg először?

Az SZJA-mentesség a szeptember 30-a után megszerzett jövedelmekre vonatkozik, vagyis a családok először november elején, az októberi bérek kifizetésekor érzik majd kézzelfoghatóan a változást.

Milyen jövedelemre vonatkozik?

A háromgyerekes anyák SZJA-mentessége minden bérjellegű jövedelemre érvényes: a klasszikus munkabérre, közfoglalkoztatási díjra, tisztségviselői díjazásra, nevelőszülői díjra, egyéni vállalkozás esetén az adóköteles jövedelemre. Nem vonatkozik azonban az osztalékra, a kamatra és az árfolyamnyereségre – a tőkejövedelmek után továbbra is adózni kell, valamint végkielégítésnél sem vehető figyelembe.

CSED, GYED, és a munkába visszatérők

Fontos azt is kiemelni, hogy 2025. július 1-jétől a CSED és a GYED már SZJA-mentes, ez minden anyának jár, függetlenül a gyerekszámtól. A háromgyerekesek extra kedvezménye akkor jön igazán jól, amikor az ellátás lejárta után visszamennek dolgozni ezek az édesanyák – mert a bérük után sem kell majd adót fizetniük.