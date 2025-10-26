Ne költs feleslegesen, készítsd el otthon fillérekből – Bio zabtej recept

Zabtej házilag? Igen, most te is elkészítheted a bio változatot otthon, fillérekből. Görgess lejjebb a receptért!

Ne költs fölöslegesen, készítsd el otthon fillérekből – Bio zabtej recept

Bio zabtej recept fillérekből – mutatjuk, hogy készítsd el otthon

Az egyik legnépszerűbb házi növényi tej, a zabtej, szó szerint percek alatt elkészíthető. Egy dologra figyelj mielőtt nekiállsz, kerüld az egész szemű zabot, mindenképpen tört zabot, vagy zabpelyhet válassz.

Milyen jótékony hatása van a szervezetedre a zabtejnek?

A krémes állagú növényi ital tele van rostokkal, vitaminokkal, amik támogatják az emésztést, valamint a szív- és érrendszeri egészséget. Oké, persze tehéntej jóval több fehérjét tartalmaz, de rotostot például nem. Plusz, ha a környezettudatosságot tartod szem előtt, akkor a zabtej a legkörnyezetbarátabb alternatíva. A benne található béta-glükánoknak köszönhetően a koleszterinszint is csökkenhet. Tejérzékenyeknek kifejezetten ajánlott, a gluténérzékenyek viszont inkább válasszanak más növényi italt. Kell még több okot sorolnunk, miért érdemes kipróbálnod a receptet? Ha kedvet kaptál és van körülbelül 10 perced, hogy elkészítsd ezt a csodás italt, akkor már mutatjuk is, hogyan állj neki!

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 liter víz

30 g bio zabpehely

Csipet só

Ízesítéshez (opcionális)

Édesítőszer

Kókuszvirágcukor

Kókuszreszelék

Cukrozatlan kakaópor

Így készítsd el a zabtejet

Tényleg gyerekjáték. A vizet és a zabpelyhet öntsd a tuxmixgépbe és add hozzá a csipet sót.

Alaposan turmixold a keveréket legalább 1 percig, ezután ízesítsd tetszés szerint. Most jöhet még 1 kör turmixolás, egy kóstolás, lődd be az ízeket, ahogy neked tetszik.

Ha ezzel megvagy, vegyél elő egy tálat és kislyukú szűrőt, esetleg szitát. Legalább 4 alkalommal szűrd le a zabkeveréket.

Nem kell nyomkodni, engedd, hogy a zabtej magától átfolyjon a réseken. Ne felejtsd el a minden használat után elmosni a szűrőt.

Ha kész vagy öntsd át a zabtejet egy üvegbe és tárold hűtőben. 3 napig simán bírja a hidegen.

Bors tipp: a szűrés után maradt zabpépet müzlikbe, kásákba, vagy akár sütikbe is felhasználhatod!

Nézd meg az alábbi videót a házi zabtej készítésről:

