Ne költs feleslegesen, készítsd el otthon fillérekből – Bio zabtej recept

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 08:45
Rengeteget költünk élelmiszerre, és köztük is a legdrágábbak egyike a különféle növényi tejek. Most hoztunk egy egyszerű filléres receptet, amivel otthon is könnyedén elkészítheted a kedvenc italodat. Olvass tovább!
Zabtej házilag? Igen, most te is elkészítheted a bio változatot otthon, fillérekből. Görgess lejjebb a receptért!  

Nő zabtejet tölt, receptet a cikkben találod
Ne költs fölöslegesen, készítsd el otthon fillérekből – Bio zabtej recept
Fotó: Artem Oleshko /  Shutterstock 

Bio zabtej recept fillérekből – mutatjuk, hogy készítsd el otthon

Az egyik legnépszerűbb házi növényi tej, a zabtej, szó szerint percek alatt elkészíthető. Egy dologra figyelj mielőtt nekiállsz, kerüld az egész szemű zabot, mindenképpen tört zabot, vagy zabpelyhet válassz. 

Milyen jótékony hatása van a szervezetedre a zabtejnek?  

A krémes állagú növényi ital tele van rostokkal, vitaminokkal, amik támogatják az emésztést, valamint a szív- és érrendszeri egészséget. Oké, persze tehéntej jóval több fehérjét tartalmaz, de rotostot például nem. Plusz, ha a környezettudatosságot tartod szem előtt, akkor a zabtej a legkörnyezetbarátabb alternatíva. A benne található béta-glükánoknak köszönhetően a koleszterinszint is csökkenhet. Tejérzékenyeknek kifejezetten ajánlott, a gluténérzékenyek viszont inkább válasszanak más növényi italt. Kell még több okot sorolnunk, miért érdemes kipróbálnod a receptet? Ha kedvet kaptál és van körülbelül 10 perced, hogy elkészítsd ezt a csodás italt, akkor már mutatjuk is, hogyan állj neki! 

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 1 liter víz
  • 30 g bio zabpehely
  • Csipet só

Ízesítéshez (opcionális)

  • Édesítőszer
  • Kókuszvirágcukor  
  • Kókuszreszelék
  • Cukrozatlan kakaópor

Így készítsd el a zabtejet

Tényleg gyerekjáték. A vizet és a zabpelyhet öntsd a tuxmixgépbe és add hozzá a csipet sót.  

Alaposan turmixold a keveréket legalább 1 percig, ezután ízesítsd tetszés szerint. Most jöhet még 1 kör turmixolás, egy kóstolás, lődd be az ízeket, ahogy neked tetszik.  

Ha ezzel megvagy, vegyél elő egy tálat és kislyukú szűrőt, esetleg szitát. Legalább 4 alkalommal szűrd le a zabkeveréket.

Nem kell nyomkodni, engedd, hogy a zabtej magától átfolyjon a réseken. Ne felejtsd el a minden használat után elmosni a szűrőt.

Ha kész vagy öntsd át a zabtejet egy üvegbe és tárold hűtőben. 3 napig simán bírja a hidegen.

Bors tipp: a szűrés után maradt zabpépet müzlikbe, kásákba, vagy akár sütikbe is felhasználhatod! 

Nézd meg az alábbi videót a házi zabtej készítésről:

Ne hagyd ki az alábbi receptjeinket se:

 

