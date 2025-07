Ezek a legízletesebb magyar ételek a régmúlt konyháiból - Kóstoltad már őket? - Galéria

Nagyszüleink még jól ismerték ezeket a fogásokat, mára viszont némelyik feledésbe merült. Ezért most olyan olcsó, régi magyar ételek nyomába eredtünk, aminek ízeit érdemes felidézni. Nemcsak azért, hogy nosztalgiázzunk, hanem azért is, hogy újra felfedezzük a régi konyhai praktikákat.

Háziasszonyok főznek az 50-es években, egy iskola konyhájában. Fotó: Fortepan / Hámori Gyula

Ezek voltak a klasszikus, régi és olcsó magyar ételek

A magyar konyha gazdag és változatos, de sokszor csak a pörkölt-gulyás-rántott hús szentháromsága kerül az asztalra. Pedig évszázadokon át számos olyan fogást is készítettek a magyar háziasszonyok, amelyek mára szinte teljesen eltűntek a köztudatból. Ezek egy része egyszerű, olcsó, mégis laktató étel volt, mindemellett pénztárcabarát is.

Tudtad például, hogy volt idő, amikor a puliszka mindennapos ételnek számított?

Ez a kukoricalisztből készült gabonakása olcsó és könnyen variálható. Bár önmagában is fogyasztható, mégis sokféle alapja lehet. A 20. század közepére azonban mégis lenézett eledel lett. Vagy ott a lúdtökfőzelék. Ez a spárgatökből készült, kapros tejfölös főzelék, amit főleg nyáron ettek régen a magyarok. Mára azonban alig akad, aki így ismeri ezt a zöldséget, és a menzák sem tartják a menüjükben.

Krumplis tészta és a megunhatatlan zsíroskenyér

A második világháború és az azt követő hiánygazdaság szintén új ételeket hozott a magyar konyha világába, bár sokszor kényszerből. Ilyen például a krumplis tészta cukorral, vagy a zsíros kenyér hagymával, ami egyszerre volt reggeli, ebéd és vacsora is. Ezek az egyszerű ételek, generációk emlékezetében maradtak meg élénken.

Az olcsó, régi magyar ételek receptjei közül volt több is, ami kényszerből született. Fotó: Fortepan

Ma is megállnák a helyüket

A galériánkban most olyan ételeket mutatunk be, mint a barátfüle, ami egyfajta lekváros derelye. Az agglegénytál, ami egy "mindent bele vacsora" vagy a kukoricakása, amelyet sokan lebecsülnek, pedig igazán finom. De akadnak olyan különlegességek is, mint a szárazpaszuly-főzelék, a darás tészta, a köleskása, vagy a vesevelő tokány, amit egykor gyakran tálaltak kenyérrel. A listáról nem hiányozhatnak a paraszti konyha gyöngyszemei sem: például a kőttes kalács, vagy a töpörtyűs pogácsa, ami még ma is előkerül néhány vidéki háznál.

Nézd meg galériánkat, és meríts ötletet; talán pont ezek az ízek hozzák vissza a gyerekkorodat!