Az anyósom minden nap szódabikarbónával itta a kávéját: elképesztő, mit tett a gyomrával

Keveseknek jutna eszébe szódabikarbónát tenni a kávéba, ám ez a nem mindennapi trükk bizony nagy segítség lehet azok számára, akiknek kényes a gyomra és nem bírja a kávét!

A szódabikarbóna egy igazi csodaszer. Ez a konyhai fehér por már többször is bizonyította, hogy segít megszüntetni a puffadást, de használhatjuk takarítás, sőt még gyomirtás során is. Most egy újabb előnyére derült fény, ugyanis ha a kávéba tesszük, akkor a fekete ital kevésbé fogja bántani az arra érzékenyek gyomrát.

Sokan éhgyomorra isszák a kávét, ez pedig csak előidézi a túlzott savtermelődést, mely gyomorpanaszokhoz vezethet. Ennek vehetjük elejét, ha a lúgos pH-értékű szódabikarbónát beleszórjuk a savas kávéba! Tegyünk 1/4 teáskanál szódabikarbónát a lefőtt kávéba, így eltűnik a kellemetlen, maró érzet, de nem fog megváltozni a kávé íze - írja a Mindmegette.