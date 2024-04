Rántott hús sült krumplival? SOHA ne edd így újra, súlyos agykárosodást okoz!

És mit jelent ez az emberekre nézve? Az angol lap azzal foglalkozott, hogy a világon nagy népszerűségnek örvendő gyorséttermei mind olajban sütik az ételekiket, és az évek során többször is kiderült, hogy gyakran nem tiszta olajban dolgoznak, hanem korábban már használtak. Természetesen maximalizálni szeretnék a profitot, így van úgy, hogy akár több napos olajban sütnek. Így sülnek a sült krumplik és a rántott ételek.

Rossz hír a magyaroknak

Sajnos ez a magyaroknak is rossz hír. Nagy kedvencünk, a rántott hús is ezen metódussal sül. Az éttermekben is gyakran előfordul, hogy használt olajban sülnek ki az ételek, de sajnos még otthoni háztartásban is dönthetnek így a háziasszonyok, hiszen spórolni szeretnének az olajjal. Ezzel azonban súlyosan veszélyeztetik a saját és gyermekeik kognitív képességeit.