Ki ne dobd, csak mert szoros – Ezt tedd, ha szorít a gumi a leggingsben vagy harisnyában

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 11:45
A szoros gumi nemcsak rettenetesen kényelmetlen, de esztétikailag sem nyújt éppen szép látványt. De emiatt ki ne dobd a harisnyát vagy a leggingset! Van megoldás! Néhány apró trükkel kényelmessé varázsolhatod a kedvenc göncödet.
Bata Kata
Ki ne dobd a szuperdögös cuccodat, csak mert szorít a gumi a derékrészen. De ne is viseld így a leggingset vagy a harisnyát, mert elronthatja az egész napodat. Olyan kényelmetlen lehet, hogy attól feszültté, ingerlékennyé válsz, és alig várod, hogy hazaérj, letépd magadról és behajítsd a kukába, hiába tetszik a színe, a mintája vagy az anyaga. De ne tedd!

Egy nő leggingset visel
Ősszel különösen imádjuk a leggingseket, de ha derékban nagyon szorítanak, nem tudjuk hordani őket. De van megoldás a problémára! 
Fotó: Shutterstock/New Africa

Tuti házipraktikák, ha a szorít a leggings és a harisnya
 

Óvatos gumi-eltávolítás és csere

Ki ne dobd, csak mert a leggings vagy a harisnya derékrésze túlságosan szorít, és bevág, hiszen egy kis DIY-projekttel új életet lehelhetsz a darabba! Óvatosan bontsd ki a varrást a gumi mentén, és cseréld ki egy lazább, rugalmasabb gumira. Egy vékonyabb, puhább anyagból készült gumi csodákat tehet a kényelem szempontjából – és még az alakodat is szebben formálhatja!

Egyszerű házipraktika – Feszítsd ki a gumit

Néha a legegyszerűbb trükk a leghatékonyabb: egy széktámlára húzva ki lehet feszíteni a gumit. Ha pár órán keresztül így hagyod, meglazulhat annyira, hogy kényelmesebbé váljon. Ez különösen jól működik új leggings vagy harisnya esetén, amikor a gumi még különösen feszes.

Használj derékpánt-hosszabbítót

Léteznek kis derékpánt-hosszabbítók, amelyeket kifejezetten a túl szoros nadrágok és harisnyák komfortosabbá tételére terveztek. Csak vágd keresztbe a gumit, és varrd hozzá a hosszabbítót. Ennek nagy előnye, hogy bármikor egyetlen mozdulattal tudod állítani a bőségét, ami különösen hasznos lehet, például menstruáció alatt vagy puffadás esetén.

Egy leggingsben és sportcipőben a földön ülő nő
Ne dobd ki, ha túl szoros a leggings, vannak jól bevált házipraktikák. 
Fotó: Shutterstock/Nikolas_jkd

Varrás varrógéppel

Ha kicsit jártas vagy a varrógép használatában, akár teljesen átalakíthatod a leggings derékrészét. Távolítsd el a szoros gumit, és varrj helyette egy széles, puha, rugalmas jersey anyagot, ami övszerűen simul a testedre. Ez nemcsak kényelmes, de trendi megoldás is – ráadásul egyedi stílust adhatsz így a ruhadarabodnak.

Gőzöld vagy melegítsd formára a gumit

A hő hatására a gumi enyhén megnyúlhat. Egy gőzölős vasalóval óvatosan melegítsd fel a derékrészt, miközben kissé feszítsd meg a gumit, például egy széles vágódeszkára húzva. Hagyd kihűlni ebben az állapotban – így a gumi „megtanulja” a tágabb formát, és kényelmesebb lesz viseléskor.

Gumibevágás – a láthatatlan trükk

Ha nincs lehetőséged teljesen kibontani vagy kicserélni a gumit, akkor csinálj egy apró bemetszést a belső oldalán, de ne a varrásnál. Ez segít abban, hogy a gumi egy picit táguljon, anélkül, hogy teljesen elvesztené a tartását. Fontos, hogy ne vágd át teljesen – csak annyira, hogy engedjen egy kicsit a szorításból.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan viseld elegánsan a leggingst:

