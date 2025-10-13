Ki ne dobd, csak mert szoros – Ezt tedd, ha szorít a gumi a leggingsben vagy harisnyában

Ki ne dobd a szuperdögös cuccodat, csak mert szorít a gumi a derékrészen. De ne is viseld így a leggingset vagy a harisnyát, mert elronthatja az egész napodat. Olyan kényelmetlen lehet, hogy attól feszültté, ingerlékennyé válsz, és alig várod, hogy hazaérj, letépd magadról és behajítsd a kukába, hiába tetszik a színe, a mintája vagy az anyaga. De ne tedd!

Ősszel különösen imádjuk a leggingseket, de ha derékban nagyon szorítanak, nem tudjuk hordani őket. De van megoldás a problémára!

Fotó: Shutterstock/New Africa

Tuti házipraktikák, ha a szorít a leggings és a harisnya



Óvatos gumi-eltávolítás és csere

Ki ne dobd, csak mert a leggings vagy a harisnya derékrésze túlságosan szorít, és bevág, hiszen egy kis DIY-projekttel új életet lehelhetsz a darabba! Óvatosan bontsd ki a varrást a gumi mentén, és cseréld ki egy lazább, rugalmasabb gumira. Egy vékonyabb, puhább anyagból készült gumi csodákat tehet a kényelem szempontjából – és még az alakodat is szebben formálhatja!

Egyszerű házipraktika – Feszítsd ki a gumit

Néha a legegyszerűbb trükk a leghatékonyabb: egy széktámlára húzva ki lehet feszíteni a gumit. Ha pár órán keresztül így hagyod, meglazulhat annyira, hogy kényelmesebbé váljon. Ez különösen jól működik új leggings vagy harisnya esetén, amikor a gumi még különösen feszes.

Használj derékpánt-hosszabbítót

Léteznek kis derékpánt-hosszabbítók, amelyeket kifejezetten a túl szoros nadrágok és harisnyák komfortosabbá tételére terveztek. Csak vágd keresztbe a gumit, és varrd hozzá a hosszabbítót. Ennek nagy előnye, hogy bármikor egyetlen mozdulattal tudod állítani a bőségét, ami különösen hasznos lehet, például menstruáció alatt vagy puffadás esetén.

Ne dobd ki, ha túl szoros a leggings, vannak jól bevált házipraktikák.

Fotó: Shutterstock/Nikolas_jkd

Varrás varrógéppel

Ha kicsit jártas vagy a varrógép használatában, akár teljesen átalakíthatod a leggings derékrészét. Távolítsd el a szoros gumit, és varrj helyette egy széles, puha, rugalmas jersey anyagot, ami övszerűen simul a testedre. Ez nemcsak kényelmes, de trendi megoldás is – ráadásul egyedi stílust adhatsz így a ruhadarabodnak.

Gőzöld vagy melegítsd formára a gumit

A hő hatására a gumi enyhén megnyúlhat. Egy gőzölős vasalóval óvatosan melegítsd fel a derékrészt, miközben kissé feszítsd meg a gumit, például egy széles vágódeszkára húzva. Hagyd kihűlni ebben az állapotban – így a gumi „megtanulja” a tágabb formát, és kényelmesebb lesz viseléskor.