Ki ne dobd, csak mert szoros – Ezt tedd, ha szorít a gumi a leggingsben vagy harisnyában

Ki ne dobd a szuperdögös cuccodat, csak mert szorít a gumi a derékrészen. De ne is viseld így a leggingset vagy a harisnyát, mert elronthatja az egész napodat. Olyan kényelmetlen lehet, hogy attól feszültté, ingerlékennyé válsz, és alig várod, hogy hazaérj, letépd magadról és behajítsd a kukába, hiába tetszik a színe, a mintája vagy az anyaga. De ne tedd!
Ki ne dobd, csak mert a leggings vagy a harisnya derékrésze túlságosan szorít, és bevág, hiszen egy kis DIY-projekttel új életet lehelhetsz a darabba! Óvatosan bontsd ki a varrást a gumi mentén, és cseréld ki egy lazább, rugalmasabb gumira. Egy vékonyabb, puhább anyagból készült gumi csodákat tehet a kényelem szempontjából – és még az alakodat is szebben formálhatja!
Néha a legegyszerűbb trükk a leghatékonyabb: egy széktámlára húzva ki lehet feszíteni a gumit. Ha pár órán keresztül így hagyod, meglazulhat annyira, hogy kényelmesebbé váljon. Ez különösen jól működik új leggings vagy harisnya esetén, amikor a gumi még különösen feszes.
Léteznek kis derékpánt-hosszabbítók, amelyeket kifejezetten a túl szoros nadrágok és harisnyák komfortosabbá tételére terveztek. Csak vágd keresztbe a gumit, és varrd hozzá a hosszabbítót. Ennek nagy előnye, hogy bármikor egyetlen mozdulattal tudod állítani a bőségét, ami különösen hasznos lehet, például menstruáció alatt vagy puffadás esetén.
Ha kicsit jártas vagy a varrógép használatában, akár teljesen átalakíthatod a leggings derékrészét. Távolítsd el a szoros gumit, és varrj helyette egy széles, puha, rugalmas jersey anyagot, ami övszerűen simul a testedre. Ez nemcsak kényelmes, de trendi megoldás is – ráadásul egyedi stílust adhatsz így a ruhadarabodnak.
A hő hatására a gumi enyhén megnyúlhat. Egy gőzölős vasalóval óvatosan melegítsd fel a derékrészt, miközben kissé feszítsd meg a gumit, például egy széles vágódeszkára húzva. Hagyd kihűlni ebben az állapotban – így a gumi „megtanulja” a tágabb formát, és kényelmesebb lesz viseléskor.
Ha nincs lehetőséged teljesen kibontani vagy kicserélni a gumit, akkor csinálj egy apró bemetszést a belső oldalán, de ne a varrásnál. Ez segít abban, hogy a gumi egy picit táguljon, anélkül, hogy teljesen elvesztené a tartását. Fontos, hogy ne vágd át teljesen – csak annyira, hogy engedjen egy kicsit a szorításból.
