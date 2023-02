Ha így szaporítod a leandert igazán különleges virágokat kaphatsz

A jelenleg még békésen szundikáló növény magról való szaporítása igazi kihívást jelent még a lelkes növénytartóknak is, azonban ettől még nem kell lemondanunk róla, a Ripost összeszedte nekünk, hogy hogyan lássunk hozzá!

Némi pluszmunkával igazán különleges leandereket kaphatunk Fotó: Pixabay

Aki jártas egy kicsit a kertészkedésben az jól tudja, hogy a leandert általában dugványozással, a hajtások gyökereztetésével szokták szaporítani. Arra azonban már csak kevesen gondolnak, hogy szaporítása magról is jól működik, persze ehhez már kell némi rutin, és nem utolsó sorban bátorság. A Ripost szerint azonban, ha van helyünk és szeretünk a kertben kísérletezni, akkor érdemes nekivágni, hiszen így teljesen más színű virágokat kaphatunk, mint amilyenek az eredeti növényen vannak. Igaz, hogy ezeket a virágokat sajnos csak három év múlva tudod megcsodálni, hiszen ennyi idő kell ahhoz, hogy az új növény teljesen kifejlődjön. A leander szaporítása magról különleges feladat, és igazi kertészeti kihívás, érdemes még most belefogni.

Honnan szerezzünk magokat?

Ha nem metszettük le tavaly az elnyílt virágokat, akkor a hajtások végén mostanra már hosszúkás, kinyílt magtokokat láthatunk olyan pihékkel, mint amilyen a pitypang magjainak van. Bár ezek a hosszúkás magtokok már nyáron megtalálhatók a növényeken, december végén, január elején érnek be; ekkor nyílnak ki. Ezeket a tokokat alapesetben nem ajánlott meghagyni, mert rengeteg energiát elvesznek a növénytől, de ha szeretnénk szaporítani, akkor pont erre lesz szükségünk – illetve a bennük lévő magokra – írja a Ripost.

Februárban már hozzá is láthatunk

A lap szerint, ha tudunk nekik folyamatosan meleget biztosítani, akkor már februárban is vethetjük a magokat. Felhívják a figyelmet arra, hogy a nagyobb magtokokban lévők között sokkal több a csíraképes, ezért érdemes azokból válogatni, hogy minél több növény kikeljen. A vetéshez válasszunk ki egy mély műanyagedényt, amit le tudunk majd fedni, ez lehetőleg átlátszó legyen. Ezt követően töltsük meg laza szerkezetű virágfölddel, amit nedvesítsünk be magvetés előtt. Erre tegyük rá a magokat, könnyebb lesz később a dolgod, ha 1-2 centi távolságra helyezzük el őket. Ezután takarjuk be a magokat 1-2 milliméter vékonyan virágfölddel; nem gond, ha néhol kilátszanak. Locsoljuk meg őket; a legjobb a spriccelős flakon, így nem mosódnak be a magok. Takarjuk le folpackkal a dobozt, de pár szellőzőlyukat csináljunk rajta, nehogy befülledjenek a magok – írják.

Megfelelő gondozás

Fontos, hogy a csírázás alatt meleg és fényes helyre tegyük a műanyagtálat, valamint az is, hogy ne felejtsük el folyamatosan nedvesen tartani a földet, egyszer sem száradhat ki! Fontos kiemelni, hogy a folyamat alatt türelmesnek kell lenni, hiszen akár négy hét is kellhet, mire kibújnak a magoncok. Ha már a kis növénykék elérték a 4-6 leveles állapotot, itt az ideje az átültetésnek is: át kell tennünk őket kisebb cserepekbe. Ha a leanderek az új cserépben megnőttek 10 centisre, ültessük őket nagyobba, ha pedig elérték a 15-20 centit, csípjük ki a közepüket; ezzel bokrosodásra ösztönzzzük a növényt. A Ripost szerint rendszeres átültetést igényel, ahogy növekszik, de így is szükséges a három év, mire meghozza az első virágait. Jó minőségű földről, fényről, locsolásról és a tápoldatozásról ne feledkezzünk meg a gondozásuk során! A harmadik évben pedig már lehet is gyönyörködni a színpompás, különleges virágokban.