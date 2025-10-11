Látásvizsgálat ingyenesen? Igen! 5+1 tipp, hogy megspórold a szűrés árát

Szemünk világára nagyon fontos, hogy vigyázzunk, hiszen a látásromlás nagyban rontja közérzetünket. Épp ezért fontos, hogy ha lehetőségünk van, akkor menjünk el látásvizsgálatra. Ráadásul vannak olyan lehetőségek, amikkel olcsóbban, sőt, akár ingyen megcsináltathatjuk a vizsgálatot. Mutatjuk a legjobb spórolási tippeket.
Szemünk állapota akár egy év alatt is jelentősen romolhat, így érdemes évente megismételni a szűrést. Ez nem csak azokra igaz, akik még nem szemüvegesek és kíváncsiak rá, hogy szükségük lenne-e rá, de azoknak is, akik nem megfelelő szemüveget hordanak. A látásvizsgálat sokszor ráadásul ingyen is elérhető, mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan.
Sok optika elengedi a látásvizsgálat árát, ha utána náluk vásárolunk szemüveget vagy lencsét.
Egészségnapokon, fesztiválokon vagy különböző közösségi eseményeken gyakran találhatunk díjmentes látásellenőrzési pontokat. Ezeket időpontfoglalás nélkül vehetjük igénybe.
Ha a munkahelyünkön napi 4 órát vagy többet dolgozunk képernyő előtt, akkor a munkáltatónk köteles biztosítani a szem- és látásvizsgálat lehetőségét: a munkába állás előtt, majd kétévente, illetve panasz esetén.
Érdemes rákérdezni a HR-osztálynál, hogy saját munkahelyünkön hogyan és mikor vehetjük igénybe a szűrést.
Több magán-egészségbiztosítás tartalmaz ingyenes látásvizsgálatot is a szolgáltatásai között. Ha van élő szerződésünk, érdemes utánaolvasni a feltételeknek, mert sokszor évente egyszer díjmentesen igénybe vehetjük, és így komoly összeget spórolhatunk meg.
Bizonyos patikák időszakosan ingyenes szemnyomás- vagy látásellenőrzést kínálnak a vásárlóknak. Ezek gyors, fájdalommentes vizsgálatok, amelyek segítenek időben kiszűrni a problémákat.
Több szemészeti osztály évente egyszer-kétszer ingyenes lakossági szűrőnapot szervez. Ilyenkor akár teljes körű szűréshez is hozzájuthatunk beutaló nélkül.
Októberben, a Látás Hónapja programsorozat keretében országszerte számos optika kínál ingyenes látásvizsgálatot, valamint különféle kedvezményeket a szemüvegekre és kontaktlencsékre. Érdemes tehát résen lenni, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a hónapban és élni velük.
