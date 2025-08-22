Segítség, kancsal a gyermekem!

Mi a kancsalság?

Kancsalság esetén a két szem állása nem párhuzamos, a szemek nem egy irányba néznek. A probléma lehet állandó, illetve jelentkezhet néhány alkalommal, például fáradtság, elrévedés esetén. Amennyiben a gyermek három hónapnál idősebb, ez az állapot kórosnak tekintendő. Fontos megemlíteni még a rejtett kancsalságot is. Ekkor nem látható a szemek nézővonalának eltérése, viszont ezt az állapotot az idegrendszer folyamatos szemizom-beállításokkal tudja csak elérni, amely később panaszt okozhat.

Mitől alakul ki?

Leggyakrabban veleszületetten vagy kettő-négyéves korban alakul ki. Hátterében általában valamilyen fénytörési hiba, főként távollátás állhat. Ilyenkor a szemizmok túlzott erőlködése miatt alakul ki ez az állapot. Ha nem párhuzamos a szemállás, a két szemből különböző kép jut el az agyba, amelyet az nem képes „összerakni”, így az egyik szemet egyszerűen kikapcsolja, tompalátóvá teszi. A tompalátó szem látásélessége elmarad a másik szemhez képest.

Rejtett kancsalság esetén a szemek szemüregben elfoglalt helye nem párhuzamos. Az idegrendszer folyamatos beállító izommunkája kell ahhoz, hogy a látásfunkciók rendben legyenek, és két azonos kép érkezzen a két szemből az agyba.

A kancsalság a fénytörési hibákhoz hasonlóan örökölhető, ezért ha a családban előfordult, akkor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy időben megtörténjen a gyermek szemészeti szűrővizsgálata.

Milyen tüneteket vehet észre a szülő?

A kancsalság látható jele az, hogy a két szem nem egy irányba néz. Ez gyakran lázas állapot, stressz, megváltozott élethelyzet vagy nagymértékű fáradtság következtében jelenik meg, majd később állandósulhat. Jól megfigyelhető egy vakus fényképezés után. Ha a gyermek kancsalít, a fényképen megfigyelve a két szemet látszik, hogy a szembogáron megjelenő fénypontok nem azonos helyre esnek. Figyelmeztető jel lehet kisebb gyermekeknél, ha az egyik szemük letakarása ellen tiltakoznak. Ez utalhat a két szem látásélessége közötti eltérésre, amely akár okozhat kancsalságot is.