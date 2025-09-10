„Szinte egyik napról a másikra megvakult” - halálos kór támadta meg a kis Oliviát

A kis Olivia Taylor megvakult, miután 2018 januárjában az éjszaka közepén kórházba szállították. A történtek előtt szülei, Lisa és Matthew Taylor hónapokon át próbálták megfejteni furcsa tüneteinek okát, de a diagnózis túl későn érkezett.

A szülők szerint az orvosok nem foglalkoztak kislányuk első tüneteivel. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Miután Olivia elesett a parkban, sürgős vizsgálatra vitték a londoni kórházba, ahol 2018 januárjában látóideg-gliómát állapítottak meg nála. Ez a lassan növekvő, általában jóindulatú agydaganat azokon az idegeken alakul ki, amelyek a szemből érkező információkat továbbítják. A kislány, aki akkor csupán 17 hónapos volt, szinte egyik napról a másikra elvesztette a látását, egy hónappal azután, hogy kórházba kerül, és látása azóta sem tért vissza.

Most, kilencévesen, fehér bottal közlekedik, és az iskolában a Braille-írásra támaszkodik, édesanyja azonban úgy véli, hogy az orvosok figyelmen kívül hagyták a betegség első tüneteit, amikor a lánya megszületett.

Lisa elmondta, Olivia bizonytalan volt, amikor járni tanult, valamint szokatlanul nagy volt a fejkörfogata. Mivel csecsemő volt, az orvosok mindezt a növekedésének tulajdonították. Amikor az anya észrevette, hogy kislánynak lusta szeme van, szemészhez és más egészségügyi szakemberekhez fordult, de a tünetek nem javultak.

Mindig fejlett volt a beszédében, a játékban és az evésben, de sok furcsa apró dolog volt. Abbahagyta az evőeszközök használatát, kevesebbet beszélt, majd hányni kezdett.

- emlékezett vissza az édesanya.

Olivia még 2017 augusztusában is rosszul lett, egy órával Lisa és Matthew esküvője előtt, de hónapokba telt, mire megkapta a hivatalos diagnózist.

Nem tudtuk, mi történik… de tudtuk, hogy valami nincs rendben. Néhány nappal szilveszter előtt elvittem őt a parkba, letettem, és elesett.

Ekkor az édesanya megfogadta, hogy addig nem hagyja békén az orvosokat, míg ki nem vizsgálják gyermekét, így végül háziorvosuk sürgősségi vizsgálatra küldte őket. Ugyanazon a napon, 2018 januárjában közölték Lisával és Matthew-val, hogy Olivia egy hatalmas agydaganattal él, amely 8x6 centiméteres.

Nem tudtuk, milyen stádiumban van, semmit sem tudtunk róla, csak szörnyű volt, félelmetes. Szó szerint éjfélkor történt… és amikor megérkeztünk a londoni kórházba, azt mondták, nem tudják megoperálni, mert túl nagy a kockázat a látóidegeknél.

Néhány héttel a diagnózis után Olivia a kiságyában ébredt fel, fájdalmában sikítva. A daganat okozta nyomás annyira károsította a látóidegeit, hogy műtétre volt szüksége, azonban mikor egy másik kórházba szállították, kiderült, hogy már teljesen megvakult.

Szinte egyik napról a másikra megvakult.

- tette hozzá édesanyja.