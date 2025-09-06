„Egy szülő számára ez a legszörnyűbb” - A hallását és a látását is elveszítette a pici Krisztián

Krisztián 2020. április 30-án, egészségesen látta meg a napvilágot. Nyolc hónappal később, az oltások ellenére bakteriális agyhártyagyulladást kapott, melynek következtében súlyosan, halmozottan sérültté vált. Négy hetet töltött kómában, elveszítette a látását, a hallását, mozgása is korlátozódott.
Gyakorlatilag mindent elveszített, amire addig képes volt. Egy szülő számára ez a legszörnyűbb dolog, ami történhet gyermekével, de sosem adtuk fel. Krisztián a kóma után két és fél hétig lélegeztetőgépen volt. Az orvosok ekkor szembesítettek vele minket, hogy a gyermekünk elveszítette a látását, szeme még a fényre sem reagál
– emlékszik vissza Baka-Viski Eszter, aki hozzáteszi, hogy miután gyermeküket hét hét után kiengedték az intenzív osztályról, négy hétre a belgyógyászatra került.
Ekkor már mellette lehettem egész nap. Jeleztem az orvosoknak, hogy nemcsak a látásával, hanem a hallásával is baj van. 2021 szeptemberében volt egy altatásos hallásvizsgálaton, ami megerősítette, hogy Krisztiánnak minimális maradványhallása van csak
– folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy ekkor a gyermeknél a legfontosabb az volt, hogy eltávolítsák a gégekanült, mert csak utána van lehetőség rá, hogy beépített hallókészüléket kaphasson, mellyel Krisztián visszakaphatja a hallását.
Ez a hallókészülék az egyetlen esély rá, hogy Krisztián visszanyerje a hallását, és beszélni is megtanulhasson. Persze, ennek feltétele az is, hogy az agya hangfeldolgozó része képes legyen feldolgozni a hangingereket és a beszédközpont is el tudja látni funkcióját. Erre csak az évek fogják megadni a választ. Ami jó jel viszont, hogy az új hanghatások felkeltik figyelmét, reagál rájuk, és Krisztián a maga módján már kommunikálni is tud
– mondja Eszter, aki hozzáteszi, hogy az orvosok a betegsége után szinte teljesen lemondtak Krisztián állapotának javulásáról, de ők ebbe nem törődtek bele. A számtalan fejlesztés és erőfeszítés megtette a hatását. Annak ellenére, hogy nagyon sok reflex is hiányzott a gyermeknél, most már segítséggel egyre több mozgás is megindul nála. A kezdetektől részt vesz rehabilitáción, Dévénytornán és korai fejlesztésen. Havonta egy hetet pedig a Borsóházban tölt Solymáron.
Mivel lassan 6 éves lesz, iskolakötelessé válik, de a környéken nem találtunk olyan intézményt, ami számára megfelelő lenne. Ezért jött az ötlet, hogy létrehozunk egy sajátot Igriciben, ahol nem csak gyermeküknek nyílik lehetősége a fejlődésre, hanem más, súlyosan halmozottan sérült gyermeknek is. Így született a Katica ház ötlete. Édesanyám eladta a szüleitől örökölt kis földjét, hogy meg tudja vásárolni azt az ingatlant, amiből ki szeretnénk alakítani egy intézményt a halmozottan sérült gyermekek számára
– zárja a beszélgetés az édesanya, aki hozzáteszi, hogy a család saját pénzből megterveztette az épületet, hogy ne csak kihelyezett oktatási helyszínként működhessen, hanem szociális intézményként nappali ellátást is nyújthasson. Mivel önerőből nem tudják befejezni a kivitelezést, alapítványukkal és közösségi gyűjtéssel szeretnék előteremteni a szükséges pénzt, hogy az intézmény megnyithassa kapuit, és esélyt biztosítson Krisztián és sorstársai számára.
ITT tudod nyomon követni Krisztián sorsát!
