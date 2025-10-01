5 dolog, amitől élesebbek lesznek a szemeid – Ezt tedd a látás javításáért

Ha estére elfárad a szemed vagy minden alkalommal hunyorogsz, mikor megnyitod a telefonodat, az nem a véletlen műve. A rengeteg idő, amit a képernyők előtt töltünk, bizony hatással van a szemünk világára. Ezért mutatunk most 5 hatásos módszert, amik a látás javítása szempontjából fontos lépések lehetnek.
A szemünk az egyik legérzékenyebb szervünk, amit az életmódunk igencsak próbára tesz. De nemcsak a képernyőkkel, hanem a stresszel vagy akár azzal is, ha nem alszunk eleget.
Néhány egyszerű szokással azonban te is tehetsz azért, hogy élesebb maradjon a látásod, és hosszú távon is megőrizhesd a szemed egészségét.
Ha szereted a zöldségeket és gyümölcsöket, akkor szerencséd van, mert a szemednk is jót tesz!
Olyan vitaminokkal, mint az A-, C- és E-vitamin vagy a cink könnyen segíthetsz a látásod javításában. Hozzájárulnak a központi látásért felelős terület egészségéhez.
De például a lazac is szuper választás lehet az omega-3 zsírszavak miatt.
Két kevésbé ismert tápanyag is segítségedre lehet a látás javításában. Ezek pedig a lutein és a zeaxantin, melyek a retinában egyébként is megtalálhatók. Segítenek kiszűrni a káros fényeket és védelmet nyújtanak az UV-sugarak ellen is.
Pótolhatod őket étrend-kiegészítők formájában is, de megtalálhatóak például a cukkiniban, a leveles zöldségekben vagy a tojásban is.
A sport és az ideális testsúly megtartása a szemek egészségére is hatással vannak, mivel a túlsúly és a cukorbetegség komoly kockázatot jelent a látásodra.
A vércukorszint megemelkedése érsérüléseket okozhat a szemedben, amelyek felelősek lehetnek a látás romlásáért (diabéteszes retinopátia). Mozogj rendszeresen és étkezz tudatosan a szemed világáért is!
4. Szemvédelem
Ha olyan tevékenységet végzel, ami során megsérülhet a szemed, gondoskodj a védelméről. Akár a garázsban, akár a konyhában ügyködsz, ne bízd a véletlenre, vedd komolyan a látásvédelmet!
Ebbe beletartozik a napszemüveg használata is, ami nem egyszerűen divatos vagy kényelmes, de valóban ellátja a funkcióját. Egy jó minőségű lencse 99–100%-ban képes kiszűrni az UVA- és UVB-sugarakat.
Bors-tipp:
Verőfényes napokon védheted duplán magad egy széles karimájú kalappal!
Mivel a szemedet egész nap, folyamatosan használod, könnyen túlterheled. Fontos, hogy pihentesd is. Főleg, ha napi 8 órában egy képernyőt vizslatsz (és még otthon is a TV előtt kapcsolódsz ki egy hosszú munkanap után).
A 20-20-20 szabály lényege, hogy minden 20. percben, amikor képernyőt nézel megállsz, és 20 másodpercig egy másik tárgyat figyelsz a szemeddel, ami körülbelül 20 méterre helyezkedik el tőled.
A 20-20-20 szabály gyakorlata:
