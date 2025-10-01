Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
5 dolog, amitől élesebbek lesznek a szemeid – Ezt tedd a látás javításáért

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 18:15
Nem kell beletörődnöd abba, ha romlik a szemed. Ezzel az 5 módszerrel tehetsz a látás javítása érdekében.
Ha estére elfárad a szemed vagy minden alkalommal hunyorogsz, mikor megnyitod a telefonodat, az nem a véletlen műve. A rengeteg idő, amit a képernyők előtt töltünk, bizony hatással van a szemünk világára. Ezért mutatunk most 5 hatásos módszert, amik a látás javítása szempontjából fontos lépések lehetnek.

Látás javítása, hogy ne fájjon a szeme a laptoppal ülő nőnek aki leveszi a szemüvegét
5 módszer a látás javítása érdekében
Fotó: fizkes / Shutterstock

A szemünk az egyik legérzékenyebb szervünk, amit az életmódunk igencsak próbára tesz. De nemcsak a képernyőkkel, hanem a stresszel vagy akár azzal is, ha nem alszunk eleget.  

Néhány egyszerű szokással azonban te is tehetsz azért, hogy élesebb maradjon a látásod, és hosszú távon is megőrizhesd a szemed egészségét.

5 mód a látás javítása érdekében

1. Vitaminok

Ha szereted a zöldségeket és gyümölcsöket, akkor szerencséd van, mert a szemednk is jót tesz!

Olyan vitaminokkal, mint az A-, C- és E-vitamin vagy a cink könnyen segíthetsz a látásod javításában. Hozzájárulnak a központi látásért felelős terület egészségéhez.

Ételek, amik segítenek a látásjavításban:

  • Sárgarépa
  • Édesburgonya
  • Spenót
  • Brokkoli
  • Eper

De például a lazac is szuper választás lehet az omega-3 zsírszavak miatt.

2. Karotionidok

Két kevésbé ismert tápanyag is segítségedre lehet a látás javításában. Ezek pedig a lutein és a zeaxantin, melyek a retinában egyébként is megtalálhatók. Segítenek kiszűrni a káros fényeket és védelmet nyújtanak az UV-sugarak ellen is.

Pótolhatod őket étrend-kiegészítők formájában is, de megtalálhatóak például a cukkiniban, a leveles zöldségekben vagy a tojásban is.

3. Testmozgás

A sport és az ideális testsúly megtartása a szemek egészségére is hatással vannak, mivel a túlsúly és a cukorbetegség komoly kockázatot jelent a látásodra.

A vércukorszint megemelkedése érsérüléseket okozhat a szemedben, amelyek felelősek lehetnek a látás romlásáért (diabéteszes retinopátia). Mozogj rendszeresen és étkezz tudatosan a szemed világáért is!

4. Szemvédelem

Ha olyan tevékenységet végzel, ami során megsérülhet a szemed, gondoskodj a védelméről. Akár a garázsban, akár a konyhában ügyködsz, ne bízd a véletlenre, vedd komolyan a látásvédelmet!

Ebbe beletartozik a napszemüveg használata is, ami nem egyszerűen divatos vagy kényelmes, de valóban ellátja a funkcióját. Egy jó minőségű lencse 99–100%-ban képes kiszűrni az UVA- és UVB-sugarakat.

Bors-tipp:

Verőfényes napokon védheted duplán magad egy széles karimájú kalappal!

5. 20-20-20 szabály

látás javítása telefon- és laptopképernyőt néző nő.
A 20-20-20 szabály szuper módszer, ha munkád során is képernyő elé vagy kötve
Fotó: insta_photos / Shutterstock

Mivel a szemedet egész nap, folyamatosan használod, könnyen túlterheled. Fontos, hogy pihentesd is. Főleg, ha napi 8 órában egy képernyőt vizslatsz (és még otthon is a TV előtt kapcsolódsz ki egy hosszú munkanap után).

A 20-20-20 szabály lényege, hogy minden 20. percben, amikor képernyőt nézel megállsz, és 20 másodpercig egy másik tárgyat figyelsz a szemeddel, ami körülbelül 20 méterre helyezkedik el tőled.  

A 20-20-20 szabály gyakorlata:

