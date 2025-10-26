BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Fő az óvatosság: ezek az őszi növények megmérgezhetik a kutyádat!

kutya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 12:45
Fanny Magazinőszi növénymérgezés
Akár az udvaron játszik a kedvencünk, akár sétálni megyünk vele, ősszel könnyen felszedhet olyasmit a földről, ami súlyos, halállal járó betegséget okozhat. A Fanny magazin összeszedte, melyek azok a növények, amik jó eséllyel kutyamérgezéshez vezetnek.

Az őszi időjárás kedvez a háziállatok szabadtéri időtöltésének, főleg, ha kertes háznál élnek, vagy gyakran van lehetőség parkos területre vinni őket. Fontos azonban odafigyelni rájuk, bizonyos növények ugyanis elképzelhető, hogy kutyamérgezéshez vezethetnek. 

Szőlőszemeket eszik az eb, pedig ezek a termések kutyamérgezéshez vezethetnek.
A szőlő nem a kis kedvenceknek való: a termés szemei kutyamérgezést okozhatnak, ha nem figyelünk oda
Fotó: Marina.Martinez /  Shutterstock 

Klasszikus őszi növények, amelyek gyakran vezetnek kutyamérgezéshez

1. Mindig szedjük össze a fa alól

A kutyák nagyon szeretik a diót, és szívesen meg is eszik a földről. Ám ha régóta van az avarban, megpenészedik, ennek toxinjai idegrendszeri problémákat, görcsrohamot okozhat. A diófa lehullott termését minél előbb szedjük fel a kertben, séta közben pedig ne hagyjuk, hogy az út szélén heverő szemekből egyen. A kutyamérgezés elkerülése érdekében mindig tartsuk szemmel, mit vesz fel kedvencünk a földről.

2. Kis mennyiség is nagy bajt okozhat

A tölgyfa makkja nemcsak fulladásveszélyes, de bélelzáródást is okozhat az ebeknél. Emellett nagyobb mennyiségben mérgező is: vese- és májkárosodással jár. Egy 10 kilós kutyának már 5-10 darab makk halálos lehet.

3. Nem csak a mérges a veszélyes

Ősszel rengeteg a gomba az utak szélén, mezőkön és a kertben is, de az ebekre nemcsak azok mérgezők, amik az emberre, ezért a legjobb, ha semmit nem esznek meg nyers formában. Gyomorpanaszokat, májelégtelenséget, neurológiai problémákat is okozhat. Hőkezelt, vagyis főtt- vagy sült formában is csak minimális mennyiségben adhatunk neki.

4. Pontosan olyan, akár egy labda

A frissen lehullott almát szívesen felszedik a földről, sokszor játszani akarnak vele; de amint megérzik az édes ízt, meg is ehetik. Csakhogy a magjai cianidot tartalmaznak, ami nagyobb mennyiségben mérgező lehet. Egy-két darabtól még nem lesz bajuk, de ha ennél többet ettek, érdemes figyelni a tünetekre, például arra, hogy jelentkezik-e levertség, bágyadtság, hányás. A kutyamérgezés jelei esetén fontos, hogy gyorsan lépjünk, mert súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

5. Elsősorban a fajtától függ

Fogyaszthatnak tököt, például a sütőtök kimondottan egészséges a számukra, de a dísztökök könnyen penészednek, és a bennük lévő keserű anyagok hányást, kiszáradást okozhatnak. Éppen ezért ne hagyjuk, hogy a halloween-i töklámpást, és a kisebb dísztököket megcsócsálja a kedvencünk!

6. Séta közben pillanatok alatt felkapja

A vadgesztenye csábító játék lehet, de egy pillanat alatt elroppanthatják, és akár meg is ehetik – ekkor pedig a benne lévő eszkulin nevű vegyület hányást, nyugtalanságot, gyengeséget okozhat.

7. Ha leszedi a szemet a tőkéről

Ha szőlő van a kertünkben, figyeljük, hogy ne rágja meg; bár finom, édes, már kis mennyiségben is vesekárosodást, akár halált okozhat. A kutyamérgezés elkerülése érdekében fontos, hogy időben észrevegyük a problémát.

8. Kíváncsiságból megrágcsálja

A hullott avart ritkán eszik meg a kutyák, általában akkor, ha rosthiányuk van, vagy pusztán csak unatkoznak. A befülledt, penészes levelek azonban súlyos mérgezést okozhatnak.

9. Csábító a szaga

Ha sokáig marad a hullott gyümölcs a fa alatt, és erjedésnek indul, a benne lévő alkohol légzési nehézségeket, koordinációs zavarokat és szívritmuszavarokat is okozhat a kedvencünknél.

Félted a kedvenceidet? Ebből a videóból megtudhatod, hogyan leheet elkerülni a különféle veszélyforrásokat:

