Fő az óvatosság: ezek az őszi növények megmérgezhetik a kutyádat!

Az őszi időjárás kedvez a háziállatok szabadtéri időtöltésének, főleg, ha kertes háznál élnek, vagy gyakran van lehetőség parkos területre vinni őket. Fontos azonban odafigyelni rájuk, bizonyos növények ugyanis elképzelhető, hogy kutyamérgezéshez vezethetnek.

A szőlő nem a kis kedvenceknek való: a termés szemei kutyamérgezést okozhatnak, ha nem figyelünk oda

Fotó: Marina.Martinez / Shutterstock

Klasszikus őszi növények, amelyek gyakran vezetnek kutyamérgezéshez

1. Mindig szedjük össze a fa alól

A kutyák nagyon szeretik a diót, és szívesen meg is eszik a földről. Ám ha régóta van az avarban, megpenészedik, ennek toxinjai idegrendszeri problémákat, görcsrohamot okozhat. A diófa lehullott termését minél előbb szedjük fel a kertben, séta közben pedig ne hagyjuk, hogy az út szélén heverő szemekből egyen. A kutyamérgezés elkerülése érdekében mindig tartsuk szemmel, mit vesz fel kedvencünk a földről.

2. Kis mennyiség is nagy bajt okozhat

A tölgyfa makkja nemcsak fulladásveszélyes, de bélelzáródást is okozhat az ebeknél. Emellett nagyobb mennyiségben mérgező is: vese- és májkárosodással jár. Egy 10 kilós kutyának már 5-10 darab makk halálos lehet.

3. Nem csak a mérges a veszélyes

Ősszel rengeteg a gomba az utak szélén, mezőkön és a kertben is, de az ebekre nemcsak azok mérgezők, amik az emberre, ezért a legjobb, ha semmit nem esznek meg nyers formában. Gyomorpanaszokat, májelégtelenséget, neurológiai problémákat is okozhat. Hőkezelt, vagyis főtt- vagy sült formában is csak minimális mennyiségben adhatunk neki.

4. Pontosan olyan, akár egy labda

A frissen lehullott almát szívesen felszedik a földről, sokszor játszani akarnak vele; de amint megérzik az édes ízt, meg is ehetik. Csakhogy a magjai cianidot tartalmaznak, ami nagyobb mennyiségben mérgező lehet. Egy-két darabtól még nem lesz bajuk, de ha ennél többet ettek, érdemes figyelni a tünetekre, például arra, hogy jelentkezik-e levertség, bágyadtság, hányás. A kutyamérgezés jelei esetén fontos, hogy gyorsan lépjünk, mert súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

5. Elsősorban a fajtától függ

Fogyaszthatnak tököt, például a sütőtök kimondottan egészséges a számukra, de a dísztökök könnyen penészednek, és a bennük lévő keserű anyagok hányást, kiszáradást okozhatnak. Éppen ezért ne hagyjuk, hogy a halloween-i töklámpást, és a kisebb dísztököket megcsócsálja a kedvencünk!