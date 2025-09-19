Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kezdődik az őszi gombaszezon - néhány tipp, ami életet menthet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 12:00
A csapadékos időjárást követő szárazabb idő kedvez az erdőkben szabadon gyűjthető finomságok elszaporodásának. Mutatjuk, mire kell nagyon odafigyelni a gombaszezon kezdetén!
Azt sokan tudják, hogy nem minden gomba ehető, sőt, némelyikből kis mennyiség is kórházba juttathat egy egész családot. Azt viszont kevesen, hogy hol és hogyan gyűjthető ingyen gomba és mihez kell kezdeni a nálunk lévő zsákmánnyal, illetve hogyan kerülhető el az esetleges mérgezés. Ezekben segítünk most!

Kezdődik az őszi gombaszezon, ezekre érdemes figyelni gyűjtögetés közben! Fotó: Forrás: Šárka Jonášová/Pixabay

Kezdődik a gombaszezon

A gombák megjelenése főleg a csapadék mennyiségétől függ, amiből mostanában volt bőven. A legbiztosabbra akkor mehetünk, ha a néhány napon át tartó esőt követő napos időjárást kivárjuk. Ahogy kisüt a nap és abba sem hagyja néhány napig, kezdetét is veheti az őszi gombaszezon.

Van bőven mit gyűjteni

Magyarországon több, mint 3000 gombafaj található, amikből 100 mérgező és több, mint 50 védett. A maradék fajták közözött viszont bőven van olyan, ami nem csak ehető, de finom is. Ilyen például a vargánya, a rizike, a pereszke, az őzlábgomba, a tőkegomba és a laskagomba.

Hol gombászhatunk?

Gombát bárki bárhol gyűjthet Magyarországon, kivéve ha azt a terület tulajdonosa megtiltja. Ezen kívül elzárt területen, bejárást tiltó táblák esetén sem szedhető gomba, vagy csak külön engedéllyel. A védett, természeti oltalom alatt álló gombákat pedig mindenhol tilos gyűjteni. Fontos szabály még, hogy csak olyan gombát gyűjtsünk, amit biztosan ismerünk, ha pedig ismeretlen gombát látunk, inkább ne szedjük le!

Mielőtt gyűjtögetni kezdünk, legalább ezt az egy gombát ismerjünk fel

Mivel a halálos mérgezések szinte kivétel nélkül a gyilkos galócához kötődnek (fehér lemezű, galléros, bocskoros gomba), ezért az is fontos, hogy minimum ezt az egy gombát felismerjük és ne tévesszük össze semmivel! A legbiztosabb módja a gombamérgezés elkerülésének pedig továbbra is az, ha gombászás után bevizsgáltatjuk a zsákmányt egy szakemberrel!

A leszedett gombákat mindig vizsgáltassuk be, mielőtt elfogyasztanánk! Fotó: Forrás: Travelo

Ez a legfontosabb gombász-szabály

A vadon termő, saját gyűjtésű gombát mindig vizsgáltassuk be gombaszakellenőrrel és csak ezután együk meg őket! Többek között azért, mert vannak például olyan mérgező gombák, amik a hasonlóságuk miatt könnyen összetéveszthetők ehető párjukkal.

Hol lehet bevizsgáltatni a leszedett gombákat?

A Fortissima Fungus gombaismereti platform segíthet a gombászoknak a legközelebbi szakellenőr megtalálásában. Ehhez az általuk készítettünk interaktív, térképes gombaszakellenőr keresőt érdemes használni, aminek az alapját a Pest megyei Kormányhivatal táblázata biztosította. Emellett az engedéllyel rendelkező gombavizsgálók országos listája megtalálható a netgombasz.hu oldalon, de van szakértői lista a kormányhivatal weboldalán is, emellett nem árt azt sem tudni, hogy a legtöbb piacon kötelező gombaszakértőt alkalmazni!

Mennyi gombát lehet leszedni?

Fejenként két kilogramm gomba az a mennyiség, amit

  • egyéni felhasználásra,
  • egy felnőtt,
  • egy nap gyűjthet olyan területen, ahol ezt nem tilos.

Melyik a legveszélyesebb gomba Magyarországon?

A gyilkos galóca, ugyanis ez a faj okozza a legtöbb halálos mérgezést. Egyetlen ilyen gomba képes 4 felnőtt embert megölni, annyira mérgező. A gyilkos galóca legfőbb ismérvei: a kalapja fehéres-halvány zöldtől a sárgás-barnás zöldig terjed, fiatalon sötétebb színű, lemezei fehérek, tönkje kígyóbőrszerűen mintázott, jól fejlett gallérja és a tönk aljában nagy bocskora van.

Mik a gombamérgezés tünetei?

  • hasi görcsök, hasmenés vagy hányás;
  • nyálfolyás;
  • remegés, izzadás;
  • részegséghez hasonló állapot;
  • szapora szívműködés;
  • hallucináció;
  • sárgaság.

Ha ezek valamelyikét tapasztaljuk gombafogyasztás után, azonnal hívjuk a 112-őt.

 

