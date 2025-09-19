Kezdődik az őszi gombaszezon - néhány tipp, ami életet menthet

Azt sokan tudják, hogy nem minden gomba ehető, sőt, némelyikből kis mennyiség is kórházba juttathat egy egész családot. Azt viszont kevesen, hogy hol és hogyan gyűjthető ingyen gomba és mihez kell kezdeni a nálunk lévő zsákmánnyal, illetve hogyan kerülhető el az esetleges mérgezés. Ezekben segítünk most!

Kezdődik az őszi gombaszezon, ezekre érdemes figyelni gyűjtögetés közben! Fotó: Forrás: Šárka Jonášová/Pixabay

Kezdődik a gombaszezon

A gombák megjelenése főleg a csapadék mennyiségétől függ, amiből mostanában volt bőven. A legbiztosabbra akkor mehetünk, ha a néhány napon át tartó esőt követő napos időjárást kivárjuk. Ahogy kisüt a nap és abba sem hagyja néhány napig, kezdetét is veheti az őszi gombaszezon.

Van bőven mit gyűjteni

Magyarországon több, mint 3000 gombafaj található, amikből 100 mérgező és több, mint 50 védett. A maradék fajták közözött viszont bőven van olyan, ami nem csak ehető, de finom is. Ilyen például a vargánya, a rizike, a pereszke, az őzlábgomba, a tőkegomba és a laskagomba.

Hol gombászhatunk?

Gombát bárki bárhol gyűjthet Magyarországon, kivéve ha azt a terület tulajdonosa megtiltja. Ezen kívül elzárt területen, bejárást tiltó táblák esetén sem szedhető gomba, vagy csak külön engedéllyel. A védett, természeti oltalom alatt álló gombákat pedig mindenhol tilos gyűjteni. Fontos szabály még, hogy csak olyan gombát gyűjtsünk, amit biztosan ismerünk, ha pedig ismeretlen gombát látunk, inkább ne szedjük le!

Mielőtt gyűjtögetni kezdünk, legalább ezt az egy gombát ismerjünk fel

Mivel a halálos mérgezések szinte kivétel nélkül a gyilkos galócához kötődnek (fehér lemezű, galléros, bocskoros gomba), ezért az is fontos, hogy minimum ezt az egy gombát felismerjük és ne tévesszük össze semmivel! A legbiztosabb módja a gombamérgezés elkerülésének pedig továbbra is az, ha gombászás után bevizsgáltatjuk a zsákmányt egy szakemberrel!

A leszedett gombákat mindig vizsgáltassuk be, mielőtt elfogyasztanánk! Fotó: Forrás: Travelo

Ez a legfontosabb gombász-szabály

A vadon termő, saját gyűjtésű gombát mindig vizsgáltassuk be gombaszakellenőrrel és csak ezután együk meg őket! Többek között azért, mert vannak például olyan mérgező gombák, amik a hasonlóságuk miatt könnyen összetéveszthetők ehető párjukkal.