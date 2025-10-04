Ehet a kutya szőlőt? Végre tisztázzuk a kérdést

Jogosan kérdezhetjük, hogy ha a kutya ehet dinnyét, banánt vagy akár áfonyát, akkor a szőlő miért tilos számára? A válasz egyszerű: a szőlőben van egy olyan vegyület – a kutatók szerint valószínűleg a borkősav –, amelyet a kutyák szervezete képtelen feldolgozni. Ez az anyag felhalmozódhat a szervezetükben, és súlyos veseproblémákat, akár veseleállást is okozhat náluk. A helyzet kiszámíthatatlanságát okozza, hogy nem minden kutya reagál egyformán a szőlőre. Van olyan kutyus, amelyik lelegel egy egész szőlőfürtöt és semmi baja nem lesz, ,míg egy másik egyetlen szemtől is rosszul lesz.

A szőlő súlyos károkat okozhat egy kutya szervezetében

Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock

Ezért nem ehet szőlőt a kutya

Mérgező anyagokat tartalmaz

A szőlőben olyan vegyület található – kutatók szerint a már említett borkősav –, amelyet a kutya szervezete nem tud megfelelően lebontani, így az felhalmozódhat és veseelégtelenséget okozhat. Nem számít, hogy héjas vagy hámozott, zöld vagy lila szőlőről van szó, mindegyik veszélyes. A mazsola még komolyabb gondot jelent, hiszen a szárítás miatt koncentráltabb benne a toxin.

Fulladásveszély

A szőlő az alakja miatt könnyen megakadhat a kutya torkában és elzárhatja a légutakat, főleg kisebb kutyák esetében.

A szőlőmérgezés tünetei kutyáknál

Ha a kutya szőlőt vagy mazsolát evett, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, nincs biztonságos mennyiség. A tünetek általában néhány órán belül jelentkeznek:

hányás, hasmenés (sokszor szőlődarabokkal);

fokozott ivás és vizelés (a vese túlterhelése miatt);

étvágytalanság;

gyengeség, levertség;

rossz lehelet;

súlyosabb esetben: a vizelés teljes megszűnése, ami a veseleállás jele.

Ha ezen tünetek bármelyikét tapasztalod, ne várj, azonnal vidd állatorvoshoz a kutyád, mert minden perc számít.

Hogyan kezelik az állatorvosok?

A terápia attól függ, mennyi idő telt el a szőlőevés óta, és mennyire súlyos a helyzet.

Az orvos hánytathatja a kutyát (otthon soha ne próbáld ki).

Ezután aktív szenet adhat, ami megköti a toxint.

Infúzióval segítik a vesét, hogy az ki tudja üríteni a káros anyagokat.

Gyógyszereket adhatnak hányinger, gyomorirritáció ellen.

A legtöbb kutyát legalább 1-2 napra bent tartják a rendelőben megfigyelésre. Enyhébb esetben csökkent vesefunkcióval, de felépülhet. Ha azonban a veséje leáll, már rosszak az esélyek.

Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban evett-e szőlőt a kutyád, akkor is figyeld meg az ebet 24–48 órán át, és beszélj állatorvossal.