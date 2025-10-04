Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ehet a kutya szőlőt? Végre tisztázzuk a kérdést

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 16:15
A szőlő nekünk vitaminbomba, az ebeknek viszont méreg. Egy kutya mindent szeretne megkóstolni, amit mi eszünk, de a négylábúak szervezete egészen máshogy reagál bizonyos ételekre. A szőlő pont ilyen.
Porosz Viktória
Jogosan kérdezhetjük, hogy ha a kutya ehet dinnyét, banánt vagy akár áfonyát, akkor a szőlő miért tilos számára? A válasz egyszerű: a szőlőben van egy olyan vegyület – a kutatók szerint valószínűleg a borkősav –, amelyet a kutyák szervezete képtelen feldolgozni. Ez az anyag felhalmozódhat a szervezetükben, és súlyos veseproblémákat, akár veseleállást is okozhat náluk. A helyzet kiszámíthatatlanságát okozza, hogy nem minden kutya reagál egyformán a szőlőre. Van olyan kutyus, amelyik lelegel egy egész szőlőfürtöt és semmi baja nem lesz, ,míg egy másik egyetlen szemtől is rosszul lesz. 

Kutya infúzión
A szőlő súlyos károkat okozhat egy kutya szervezetében
Fotó: Jaromir Chalabala /  Shutterstock 

Ezért nem ehet szőlőt a kutya

Mérgező anyagokat tartalmaz

A szőlőben olyan vegyület található – kutatók szerint a már említett borkősav –, amelyet a kutya szervezete nem tud megfelelően lebontani, így az felhalmozódhat és veseelégtelenséget okozhat. Nem számít, hogy héjas vagy hámozott, zöld vagy lila szőlőről van szó, mindegyik veszélyes. A mazsola még komolyabb gondot jelent, hiszen a szárítás miatt koncentráltabb benne a toxin.

Fulladásveszély

A szőlő az alakja miatt könnyen megakadhat a kutya torkában és elzárhatja a légutakat, főleg kisebb kutyák esetében.

A szőlőmérgezés tünetei kutyáknál

Ha a kutya szőlőt vagy mazsolát evett, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, nincs biztonságos mennyiség. A tünetek általában néhány órán belül jelentkeznek:

  • hányás, hasmenés (sokszor szőlődarabokkal);
  • fokozott ivás és vizelés (a vese túlterhelése miatt);
  • étvágytalanság;
  • gyengeség, levertség;
  • rossz lehelet;
  • súlyosabb esetben: a vizelés teljes megszűnése, ami a veseleállás jele.

Ha ezen tünetek bármelyikét tapasztalod, ne várj, azonnal vidd állatorvoshoz a kutyád, mert minden perc számít.

Hogyan kezelik az állatorvosok?

A terápia attól függ, mennyi idő telt el a szőlőevés óta, és mennyire súlyos a helyzet.

  • Az orvos hánytathatja a kutyát (otthon soha ne próbáld ki).
  • Ezután aktív szenet adhat, ami megköti a toxint.
  • Infúzióval segítik a vesét, hogy az ki tudja üríteni a káros anyagokat.
  • Gyógyszereket adhatnak hányinger, gyomorirritáció ellen.

A legtöbb kutyát legalább 1-2 napra bent tartják a rendelőben megfigyelésre. Enyhébb esetben csökkent vesefunkcióval, de felépülhet. Ha azonban a veséje leáll, már rosszak az esélyek.
Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban evett-e szőlőt a kutyád, akkor is figyeld meg az ebet 24–48 órán át, és beszélj állatorvossal.

Milyen gyümölcsöt adhatsz szőlő helyett?

A szőlő tiltólistás, de sok gyümölcs van, amelyet bátran kínálhatsz a kedvencednek. Ilyen például a:

  • banán;
  • áfonya;
  • mangó;
  • narancs;
  • görögdinnye.

A szőlő és a mazsola bármilyen formában életveszélyes a kutyákra nézve, ennél fogva a szőlő akkor is mérgező lehet, ha hámozott vagy magnélküli. Korábban feljegyeztek olyan esetet, amikor egy alig 8 kilós kutya mindössze néhány szem szőlő elfogyasztása után súlyos mérgezést kapott, és már nem sikerült megmenteni az életét. A kis kedvenced biztonsága érdekében jobb, ha teljesen elérhetetlen helyen tartod a szőlőt és a mazsolát, és inkább biztonságos gyümölcsökkel leped meg őt.

