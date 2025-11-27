"Megtiltottam neki" – Népharag zúdult a megasztáros Ádám Attilára! Herceg Erika kifakadt

Közeleg a Megasztár 2025-ös évadának döntője, ez pedig természetesen azt jelenti, hogy egyre nagyobb figyelem irányul a négy finalistára. A négy énekes közül vitathatatlanul a 17 éves Ádám Attila az, aki a legnagyobb vitát kiváltja, mind a nézők, mind pedig a zsűri körében.
Mint ismert, Ádám Attila édesapja nemrég azt szerette volna, ha fia abbahagyja a TV2 tehetségkutatóját, a kissé kiforratlan tehetség ugyanis annyi bántást kapott a teljesítménye miatt, hogy lelkileg egy kissé megzuhant. Napokig nem lehetett tudni, hogy Ádám Attila megasztáros karrierje véget ér-e, végül azonban nemcsak folytatódott a tehetségkutatós pályafutása, de a november 29-i döntőbe is sikerült bejutnia.
Ádám Attila egy friss videóban el is sírja magát, miközben a sok szavazat miatt hálálkodik.
A rövidke felvétel hamar elképesztő indulatokat korbácsolt a világhálón. Kommentek tucatjai, hanem százai szóltak arról, hogy a szerelmes Ádám Attila a tehetségesebb versenyzőktől vette el a helyet, és semmi keresnivalója a végső győzelem kapujában, a továbbjutása pedig a mestere, Herceg Erika felelőssége is, akit szabályosan meg kéne hurcolni Attila eddigi menetelése miatt.
"Elveszi mástól a lehetőséget. Nincs hangja, bár erről nem tehet de én a helyébe feladtam volna nem oda való."
"Sokkal jobb énekesek estek ki, ez a kisgyerek még mindig benn van, pedig hangja sincs."
"Én is attól félek hogy vele fogják megnyeretni a Megasztárt."
"Ez egy színjáték! Erika szégyellhetné magát."
"A "Megasztár hangja" nem Attilánál kezdődik. Erika meg felelős érte és már nem tud kiszállni."
Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el a közösségi oldalakat néhány nappal a döntő előtt.
A Bors telefonon elérte Herceg Erikát, Ádám Attila mesterét. Az énekesnő nem tagadta, ő maga is meglepődött azon, hogy a fiatal versenyzője bejutott a TOP4-be, viszont mint mindig, most is a lehető legtöbb dolgot igyekszik átadni neki. Egy dolgot viszont szigorúan megtiltott Attilának!
"Az Attilával kapcsolatban az a helyzet, hogy bárki bármit mond, hogy nem fejlődött, rengeteget foglalkoztam vele. Viszont nem lehet vele 0-24 órában ülni, és dalokat tanulni sorról sorra.
Félreértés ne essék, ő egy nagyon tehetséges fiú, befogadja az információt, amit kap, de többet kellene vele foglalkozni, amire egyszerűen nincs idő.
Így is rengeteget foglalkozom vele, csak vannak utasítások, amiket be kéne tartania. Hogy ő gyakorol-e, azt például én nem látom. Hogy mennyi esélye van megnyerni? Én azon is meglepődtem, hogy bejutott a döntőbe" – kezdte a Borsnak Herceg Erika, aki pontosan tudja: a szimpátia kevés a végső győzelemhez
"Mindenki a fiatalságára fogja, de hát az Isten szerelmére, a korhatár még lejjebb van! Én folyamatosan mondom most is Attilának, hogy ne bízza el magát, készüljön fel, mert azzal tud bizonyítani.
Azt megtiltottam neki, hogy olvassa a kommenteket, mert minden gonosz hozzászólás után hozzám szalad, de a telefonját nem tudom elvenni. Kedden már megmondtam neki, hogy: Atika, kommentolvasás helyett inkább tessék gyakorolni, mert elveszem a telefonodat!
Ez már nem klappol! Csak úgy tudod bebizonyítani, hogy itt a helyed, ha jobb leszel. Ha az ember tökéletes produkciót akar, akkor rengeteget kell gyakorolni. Engem is meglepett, hogy idáig eljutott. Azt hittem, az elődöntőben véget ér számára a verseny. Nem voltak megérzéseim, de ha szakmailag nézi az ember a dolgokat, akkor arra gondolhat, hogy ez most nem sikerül neki. Itt most az a kérdés, hogy a nézőknek mi a fontos: az, hogy egy szerethető ember, vagy a szakmaiság. Ő egy nagyon szerethető gyerek, de a verseny nem erről kéne, hogy szóljon" – fogalmazott lapunknak a Megasztár mestere.
"Azt még nagyon fontosnak tartom, hogy Attilához legközelebb Miskolcon van olyan iskola, ahol tanítanak zenét.
Már neki és az édesapjának is mondtam, hogy elengedhetetlen lenne, hogy Attila tanuljon zenét, képezze magát nagyon komolyan, főleg, ha a jövőben popdalokat is szeretne énekelni, nem csak a mulatós műfajban akar érvényesülni
– tette hozzá Erika.
