"Megtiltottam neki" – Népharag zúdult a megasztáros Ádám Attilára! Herceg Erika kifakadt

Közeleg a Megasztár 2025-ös évadának döntője, ez pedig természetesen azt jelenti, hogy egyre nagyobb figyelem irányul a négy finalistára. A négy énekes közül vitathatatlanul a 17 éves Ádám Attila az, aki a legnagyobb vitát kiváltja, mind a nézők, mind pedig a zsűri körében.

Sokan nem nézik jó szemmel, hogy Ádám Attila bejutott a Megasztár döntőjébe (Fotó: Instagram / GR)

Mint ismert, Ádám Attila édesapja nemrég azt szerette volna, ha fia abbahagyja a TV2 tehetségkutatóját, a kissé kiforratlan tehetség ugyanis annyi bántást kapott a teljesítménye miatt, hogy lelkileg egy kissé megzuhant. Napokig nem lehetett tudni, hogy Ádám Attila megasztáros karrierje véget ér-e, végül azonban nemcsak folytatódott a tehetségkutatós pályafutása, de a november 29-i döntőbe is sikerült bejutnia.

Megasztár: népharag zúdult Ádám Attilára

Ádám Attila egy friss videóban el is sírja magát, miközben a sok szavazat miatt hálálkodik.

A rövidke felvétel hamar elképesztő indulatokat korbácsolt a világhálón. Kommentek tucatjai, hanem százai szóltak arról, hogy a szerelmes Ádám Attila a tehetségesebb versenyzőktől vette el a helyet, és semmi keresnivalója a végső győzelem kapujában, a továbbjutása pedig a mestere, Herceg Erika felelőssége is, akit szabályosan meg kéne hurcolni Attila eddigi menetelése miatt.

"Elveszi mástól a lehetőséget. Nincs hangja, bár erről nem tehet de én a helyébe feladtam volna nem oda való."

"Sokkal jobb énekesek estek ki, ez a kisgyerek még mindig benn van, pedig hangja sincs."

"Én is attól félek hogy vele fogják megnyeretni a Megasztárt."

"Ez egy színjáték! Erika szégyellhetné magát."

"A "Megasztár hangja" nem Attilánál kezdődik. Erika meg felelős érte és már nem tud kiszállni."

Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el a közösségi oldalakat néhány nappal a döntő előtt.

Herceg Erikát meglepte, hogy Ádám Attila bejutott a Megasztár döntőjébe

Megasztár: Herceg Erika eltiltotta Ádám Attilát a kommentolvasástól (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

A Bors telefonon elérte Herceg Erikát, Ádám Attila mesterét. Az énekesnő nem tagadta, ő maga is meglepődött azon, hogy a fiatal versenyzője bejutott a TOP4-be, viszont mint mindig, most is a lehető legtöbb dolgot igyekszik átadni neki. Egy dolgot viszont szigorúan megtiltott Attilának!