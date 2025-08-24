Figyelmeztet az orvos: komoly veszélyt jelenthet a kontaktlencse viselése, ha nem figyelünk erre!

Egy orvos komoly figyelmeztetést osztott meg azokkal, akik kontaktlencsét hordanak sportolás közben, mert bizonyos tevékenységek során akár súlyos fertőzéshez is vezethet a használatuk. A kontaktlencse kényelmes, nem törik el, és nem kell a ruhánkhoz illeszteni. Sokan annyira megszokják a viselését, hogy szinte el is felejtik, hogy rajtuk van. Ám Dr. Suraj Kukadia, aki a közösségi médiában Dr Sooj néven ismert, arra figyelmeztetett, hogy bizonyos helyzetekben tilos a lencsét fent hagyni.
Egy TikTok-videójában egy nő történetét mutatta be, aki úszás után ideiglenesen elveszítette látását az egyik szemére, és fél évig szenvedett a következményekkel. Az orvos szerint az úszás kontaktlencsével – különösen tavakban, lagúnákban, forró vizes medencékben és még úszómedencékben is, súlyos kockázatot hordoz. A víz ugyanis tartalmazhatja az Acanthamoeba nevű mikroszkopikus élőlényt, amely könnyen rátapadhat a lencsére, majd a szaruhártyára kerülve Acanthamoeba keratitis nevű súlyos fertőzést okozhat.
Ez a betegség rendkívül fájdalmas, nehezen kezelhető, és egyes esetekben maradandó látásvesztést eredményezhet. Ha valaki mégis lencsével kénytelen vízbe menni, az orvos napi eldobható típus használatát javasolja, amelyet azonnal ki kell dobni a fürdőzés után. Hosszabb távon viszont a legbiztonságosabb megoldás a dioptriás úszószemüveg viselése.
A Moorfields Eye Hospital leírása szerint az Acanthamoeba keratitis a szaruhártya igen fájdalmas gyulladása, amelyet az élőlény okoz. Az Acanthamoeba jelen van természetes vizekben – tavakban, folyókban, tengerekben –, de megtalálható a csapvízben, medencékben, jacuzzikban, sőt a talajban és a levegőben is. Általában nem jelent veszélyt az emberre, de ha a szembe kerül és ott megtapad, komoly fertőzést vált ki, főként kontaktlencse-viselők esetében.
A tünetek közé tartozhat a fényérzékenység, könnyezés és látásromlás. Kezelése speciális fertőtlenítő szemcseppel történik, amit az első napokban akár óránként kell alkalmazni. Az orvosok hangsúlyozzák, aki gyanús tüneteket észlel, azonnal forduljon szemészhez vagy háziorvoshoz. - írja a The Mirror.
Az orvos figyelmeztető Tiktok videója az alábbiakban elérhető!
