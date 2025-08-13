Tüsszög a gyerek és folyik az orra? Nem biztos, hogy nátha!

Augusztus közepén járunk, és ezzel hivatalosan is beköszöntött a parlagfűszezon legnehezebb időszaka. A következő hetekben a levegőben lévő pollenkoncentráció eléri csúcspontját, ami az allergiás gyerekek számára komoly megpróbáltatást jelent. A tünetek könnyen összetéveszthetők egy elhúzódó náthával, ezért fontos felismerni a jeleket és időben orvoshoz fordulni.

Mikor és hogyan jelentkezik a pollenallergia?

A pollenallergia jellemzően 4-5 éves kor körül alakul ki. Érdekes összefüggés, hogy azok a gyerekek, akik csecsemőkorban valamilyen ételallergiával (tej, tojás, mogyoró) küzdöttek, nagyobb eséllyel lesznek pollenallergiások is óvodás korukra.

A parlagfű pollenje július végétől október elejéig van jelen a levegőben, de a csúcsidőszak augusztus második felére és szeptember elejére esik. Ilyenkor egyetlen köbméter levegőben akár több száz pollenszemcse is lehet - a csúcsidőszakban 200-500 darab között mozog a koncentráció.

A leggyakoribb tünetek

A parlagfűallergia tünetei első ránézésre hasonlítanak a náthához, de van néhány árulkodó különbség:

híg, vízszerű orrfolyás

gyakori tüsszögés, különösen reggeli órákban

szemviszketés, könnyezés, szemhéjduzzanat

torokkaparás, száraz köhögés

fáradékonyság, koncentrációs nehézségek

láz hiánya (ez megkülönbözteti a fertőzésektől)

Hogyan diagnosztizálható?

Ma már gyerekeknél is könnyen és fájdalommentesen elvégezhető vizsgálatokkal mutatható ki az allergia:

Prick-teszt: Az alkarra cseppentett allergénoldatok segítségével 15-20 perc alatt kiderül, mire érzékeny a gyerek. A pozitív reakció helyén kis duzzanat és pirosodás jelenik meg.

Vérvizsgálat: A specifikus IgE szint meghatározása vérmintából történik, ami megmutatja, hogy mely allergénekre termel a szervezet ellenanyagokat.

Molekuláris diagnosztika: A legmodernebb módszer, amely pontosan azonosítja, hogy az allergén mely komponense váltja ki a reakciót, és előre jelzi a tünetek súlyosságát.

Praktikus tanácsok a mindennapokhoz

A szakorvos által felírt gyógyszerek mellett számos praktikus lépéssel enyhíthetők a tünetek:

A pollenjelentés figyelése: magas pollenkoncentráció esetén korlátozzuk a szabadtéri programokat

Hazaérkezés után azonnal hajmosás és ruhaváltás

Ágyneműhuzat hetente kétszeri cseréje

Szellőztetés este vagy hajnalban, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció

Pollenszűrő használata az autóban

Napszemüveg viselése, ami védi a szemet a pollentől

A ruhák szárítása bent, ne a szabadban

A keresztallergia

Fontos tudni, hogy a parlagfűallergiások bizonyos ételekre is reagálhatnak, mivel azok hasonló fehérjeszerkezetet tartalmaznak. Ilyen problémás élelmiszerek lehetnek:

görögdinnye és sárgadinnye

uborka

banán

cukkini

avokádó

mangó, füge

Ezeknél az ételeknél előfordulhat száj- és torokviszketés, ajak- vagy nyelvduzzanat közvetlenül fogyasztás után. A keresztallergiáról itt olvashatsz részletesen.