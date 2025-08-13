Tüsszög a gyerek és folyik az orra? Nem biztos, hogy nátha!

Augusztus közepén járunk, és ezzel hivatalosan is beköszöntött a parlagfűszezon legnehezebb időszaka. A következő hetekben a levegőben lévő pollenkoncentráció eléri csúcspontját, ami az allergiás gyerekek számára komoly megpróbáltatást jelent. A tünetek könnyen összetéveszthetők egy elhúzódó náthával, ezért fontos felismerni a jeleket és időben orvoshoz fordulni.
A pollenallergia jellemzően 4-5 éves kor körül alakul ki. Érdekes összefüggés, hogy azok a gyerekek, akik csecsemőkorban valamilyen ételallergiával (tej, tojás, mogyoró) küzdöttek, nagyobb eséllyel lesznek pollenallergiások is óvodás korukra.
A parlagfű pollenje július végétől október elejéig van jelen a levegőben, de a csúcsidőszak augusztus második felére és szeptember elejére esik. Ilyenkor egyetlen köbméter levegőben akár több száz pollenszemcse is lehet - a csúcsidőszakban 200-500 darab között mozog a koncentráció.
A parlagfűallergia tünetei első ránézésre hasonlítanak a náthához, de van néhány árulkodó különbség:
Ma már gyerekeknél is könnyen és fájdalommentesen elvégezhető vizsgálatokkal mutatható ki az allergia:
Prick-teszt: Az alkarra cseppentett allergénoldatok segítségével 15-20 perc alatt kiderül, mire érzékeny a gyerek. A pozitív reakció helyén kis duzzanat és pirosodás jelenik meg.
Vérvizsgálat: A specifikus IgE szint meghatározása vérmintából történik, ami megmutatja, hogy mely allergénekre termel a szervezet ellenanyagokat.
Molekuláris diagnosztika: A legmodernebb módszer, amely pontosan azonosítja, hogy az allergén mely komponense váltja ki a reakciót, és előre jelzi a tünetek súlyosságát.
A szakorvos által felírt gyógyszerek mellett számos praktikus lépéssel enyhíthetők a tünetek:
Fontos tudni, hogy a parlagfűallergiások bizonyos ételekre is reagálhatnak, mivel azok hasonló fehérjeszerkezetet tartalmaznak. Ilyen problémás élelmiszerek lehetnek:
Ezeknél az ételeknél előfordulhat száj- és torokviszketés, ajak- vagy nyelvduzzanat közvetlenül fogyasztás után. A keresztallergiáról itt olvashatsz részletesen.
Mindenképpen szakorvosi vizsgálat javasolt, ha:
A jó hír, hogy megfelelő kezeléssel az allergiás gyerekek tünetmentesen élhetik mindennapjaikat. A modern antihisztaminok nem okoznak álmosságot, az orrspray-k pedig hatékonyan csökkentik a helyi tüneteket. Súlyosabb esetekben az allergén immunterápia (hiposzenszibilizáció) hosszú távú megoldást jelenthet, amely fokozatosan csökkenti a szervezet túlérzékenységét.
A parlagfűszezon ugyan megpróbáltató időszak, de tudatos odafigyeléssel és megfelelő kezeléssel a gyerekek zavartalanul folytathatják megszokott tevékenységeiket, beleértve az iskolakezdést is.
