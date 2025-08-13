UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
nátha vagy allergia

Tüsszög a gyerek és folyik az orra? Nem biztos, hogy nátha!

allergia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 08:05
náthaparlagfű allergia
Megfázás vagy allergia? A tünetek sokszor megtévesztők, de van néhány árulkodó jel, ami segít kideríteni, miért szenved a gyerek a nyár végén.

Augusztus közepén járunk, és ezzel hivatalosan is beköszöntött a parlagfűszezon legnehezebb időszaka. A következő hetekben a levegőben lévő pollenkoncentráció eléri csúcspontját, ami az allergiás gyerekek számára komoly megpróbáltatást jelent. A tünetek könnyen összetéveszthetők egy elhúzódó náthával, ezért fontos felismerni a jeleket és időben orvoshoz fordulni.

Mikor és hogyan jelentkezik a pollenallergia?

A pollenallergia jellemzően 4-5 éves kor körül alakul ki. Érdekes összefüggés, hogy azok a gyerekek, akik csecsemőkorban valamilyen ételallergiával (tej, tojás, mogyoró) küzdöttek, nagyobb eséllyel lesznek pollenallergiások is óvodás korukra.

A parlagfű pollenje július végétől október elejéig van jelen a levegőben, de a csúcsidőszak augusztus második felére és szeptember elejére esik. Ilyenkor egyetlen köbméter levegőben akár több száz pollenszemcse is lehet - a csúcsidőszakban 200-500 darab között mozog a koncentráció.

A leggyakoribb tünetek

A parlagfűallergia tünetei első ránézésre hasonlítanak a náthához, de van néhány árulkodó különbség:

  • híg, vízszerű orrfolyás
  • gyakori tüsszögés, különösen reggeli órákban
  • szemviszketés, könnyezés, szemhéjduzzanat
  • torokkaparás, száraz köhögés
  • fáradékonyság, koncentrációs nehézségek
  • láz hiánya (ez megkülönbözteti a fertőzésektől)

Hogyan diagnosztizálható?

Ma már gyerekeknél is könnyen és fájdalommentesen elvégezhető vizsgálatokkal mutatható ki az allergia:

Prick-teszt: Az alkarra cseppentett allergénoldatok segítségével 15-20 perc alatt kiderül, mire érzékeny a gyerek. A pozitív reakció helyén kis duzzanat és pirosodás jelenik meg.

Vérvizsgálat: A specifikus IgE szint meghatározása vérmintából történik, ami megmutatja, hogy mely allergénekre termel a szervezet ellenanyagokat.

Molekuláris diagnosztika: A legmodernebb módszer, amely pontosan azonosítja, hogy az allergén mely komponense váltja ki a reakciót, és előre jelzi a tünetek súlyosságát.

 

Praktikus tanácsok a mindennapokhoz

A szakorvos által felírt gyógyszerek mellett számos praktikus lépéssel enyhíthetők a tünetek:

  • A pollenjelentés figyelése: magas pollenkoncentráció esetén korlátozzuk a szabadtéri programokat
  • Hazaérkezés után azonnal hajmosás és ruhaváltás
  • Ágyneműhuzat hetente kétszeri cseréje
  • Szellőztetés este vagy hajnalban, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció
  • Pollenszűrő használata az autóban
  • Napszemüveg viselése, ami védi a szemet a pollentől
  • A ruhák szárítása bent, ne a szabadban

A keresztallergia

Fontos tudni, hogy a parlagfűallergiások bizonyos ételekre is reagálhatnak, mivel azok hasonló fehérjeszerkezetet tartalmaznak. Ilyen problémás élelmiszerek lehetnek:

  • görögdinnye és sárgadinnye
  • uborka
  • banán
  • cukkini
  • avokádó
  • mangó, füge

Ezeknél az ételeknél előfordulhat száj- és torokviszketés, ajak- vagy nyelvduzzanat közvetlenül fogyasztás után. A keresztallergiáról itt olvashatsz részletesen.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Mindenképpen szakorvosi vizsgálat javasolt, ha:

  • a tünetek 7-10 napnál tovább tartanak
  • a gyerek éjszakai pihenése zavart szenved
  • az orrdugulás miatt szájlégzés alakul ki
  • visszatérő arcüreggyulladás jelentkezik
  • asztmás tünetek (nehézlégzés, sípoló légzés) lépnek fel

Hosszú távú kilátások

A jó hír, hogy megfelelő kezeléssel az allergiás gyerekek tünetmentesen élhetik mindennapjaikat. A modern antihisztaminok nem okoznak álmosságot, az orrspray-k pedig hatékonyan csökkentik a helyi tüneteket. Súlyosabb esetekben az allergén immunterápia (hiposzenszibilizáció) hosszú távú megoldást jelenthet, amely fokozatosan csökkenti a szervezet túlérzékenységét.

A parlagfűszezon ugyan megpróbáltató időszak, de tudatos odafigyeléssel és megfelelő kezeléssel a gyerekek zavartalanul folytathatják megszokott tevékenységeiket, beleértve az iskolakezdést is.

 

