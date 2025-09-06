Szeptemberi riadó: ezek a veszélyek leselkednek a gyerekekre ősszel

A vénasszonyok nyara még kicsalogat a szabadba, a kullancsok aktívak, a közösségbe való visszatérés pedig a gyomor- és bélrendszeri kórokozóknak is kedvez. Nézzük, melyek azok a fertőzések, amelyekkel ősszel is számolnunk kell, és hogyan védekezhetünk ellenük.

A hasmenéses nyavalyák nem mennek szabadságra

Bár a nagy nyári melegben gyakoribbak az ételfertőzések, a hányással, hasmenéssel, hasi görcsökkel és lázzal járó bélfertőzések az őszi szezonban is velünk maradnak.

Ételfertőzések (Salmonella, Campylobacter): A kerti grillezések, bográcsozások szezonja még nem feltétlenül ért véget. Egy nem megfelelően átsütött hús vagy egy tojásos étel könnyen okozhat bajt. A kórokozók nyers vagy rosszul hőkezelt szárnyas-, marhahússal, tojással, de akár mosatlan zöldségekkel és gyümölcsökkel is bekerülhetnek a szervezetbe.

Közösségi vírusok (Calicivírus): Az ovi- és iskolakezdés egyik leggyakoribb fertőző betegsége a rendkívül ragályos Calicivírus. Emberről emberre terjed, és elég egyetlen beteg gyerek a csoportban, hogy végigsöpörjön a közösségen.

Mit tegyünk? Enyhébb esetben a legfontosabb a megfelelő folyadék- és ásványianyag-pótlás. Víz, gyógytea és patikában kapható orális rehidráló folyadékok segítenek. Ha azonban a hányás csillapíthatatlan, a gyerek nem itatható, a széklet véressé válik, vagy a láz napokig nem csillapodik, mindenképpen forduljunk orvoshoz! A kiszáradás jeleire (kevesebb vizelet, száraz nyelv, bágyadtság, zavartság) különösen figyeljünk.

A kullancsok még mindig támadnak

Sokan azt hiszik, a kullancsszezon a nyárral véget ér, pedig ezek a vérszívók kora tavasztól egészen az első komoly fagyokig aktívak. Az őszi kirándulások, erdei séták vagy akár egy kerti lombseprés során is könnyen összeszedhetünk egyet. Két komoly betegséget terjeszthetnek:

Lyme-kór : Ezt egy baktérium okozza. A csípés után napokkal, hetekkel jelentkezhetnek az influenzaszerű tünetek, és gyakran megjelenik a csípés helyén egy jellegzetes, céltáblára emlékeztető, növekvő piros folt. Később ízületi, idegrendszeri és szívproblémákat is okozhat. Ha kullancscsípés után furcsa tüneteket (láz, kiütés, ízületi duzzanat, végtagzsibbadás) észlelsz, azonnal irány az orvos! A korán felismert betegség antibiotikummal jól kezelhető.

Kullancs-encephalitis (agyvelőgyulladás): Ezt egy vírus okozza, ami a csípéssel szinte azonnal a szervezetbe juthat. Az első fázisban láz, fejfájás, gyengeség jelentkezik. A második, súlyosabb fázisban hányinger, fényérzékenység, tudatzavar, sőt, akár bénulás is kialakulhat. Specifikus gyógyszer nincs rá, de védőoltással megelőzhető!

Húgyúti fertőzések: a mindig aktuális probléma

A gyakori vizelési ingerrel, csípő, égető érzéssel és alhasi fájdalommal járó alsó húgyúti fertőzés (hólyaghurut) szintén nem szezonális. Lányoknál (náluk anatómiai okokból) gyakrabban fordul elő. A legtöbbször az E. coli bélbaktérium okozza. Kezelése antibiotikummal történik, de a bőséges folyadékfogyasztás elengedhetetlen a gyógyuláshoz.