Szeptemberi riadó: ezek a veszélyek leselkednek a gyerekekre ősszel

A vénasszonyok nyara még kicsalogat a szabadba, a kullancsok aktívak, a közösségbe való visszatérés pedig a gyomor- és bélrendszeri kórokozóknak is kedvez. Nézzük, melyek azok a fertőzések, amelyekkel ősszel is számolnunk kell, és hogyan védekezhetünk ellenük.
Bár a nagy nyári melegben gyakoribbak az ételfertőzések, a hányással, hasmenéssel, hasi görcsökkel és lázzal járó bélfertőzések az őszi szezonban is velünk maradnak.
Mit tegyünk? Enyhébb esetben a legfontosabb a megfelelő folyadék- és ásványianyag-pótlás. Víz, gyógytea és patikában kapható orális rehidráló folyadékok segítenek. Ha azonban a hányás csillapíthatatlan, a gyerek nem itatható, a széklet véressé válik, vagy a láz napokig nem csillapodik, mindenképpen forduljunk orvoshoz! A kiszáradás jeleire (kevesebb vizelet, száraz nyelv, bágyadtság, zavartság) különösen figyeljünk.
Sokan azt hiszik, a kullancsszezon a nyárral véget ér, pedig ezek a vérszívók kora tavasztól egészen az első komoly fagyokig aktívak. Az őszi kirándulások, erdei séták vagy akár egy kerti lombseprés során is könnyen összeszedhetünk egyet. Két komoly betegséget terjeszthetnek:
A gyakori vizelési ingerrel, csípő, égető érzéssel és alhasi fájdalommal járó alsó húgyúti fertőzés (hólyaghurut) szintén nem szezonális. Lányoknál (náluk anatómiai okokból) gyakrabban fordul elő. A legtöbbször az E. coli bélbaktérium okozza. Kezelése antibiotikummal történik, de a bőséges folyadékfogyasztás elengedhetetlen a gyógyuláshoz.
Reméljük, az idei ősz nem a betegségekről, hanem a gesztenyegyűjtésről, a színes falevelekről és a közös családi programokról fog szólni. Tegyünk meg mindent, hogy valóban így legyen!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.