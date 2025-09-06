Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Szeptemberi riadó: ezek a veszélyek leselkednek a gyerekekre ősszel

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 10:14
Beköszöntött a szeptember, ezzel pedig elindult az ovi- és iskolaszezon, ami egyet jelent a közösségben terjedő, végeláthatatlan náthák és köhögések időszakával. De amíg zsebkendővel és C-vitaminnal szerelkezünk fel, nem szabad megfeledkeznünk más, kellemetlen „vendégekről” sem. Sok olyan betegség, amit a nyárhoz kötünk, nem tűnik el varázsütésre az első hűvösebb reggelen.

A vénasszonyok nyara még kicsalogat a szabadba, a kullancsok aktívak, a közösségbe való visszatérés pedig a gyomor- és bélrendszeri kórokozóknak is kedvez. Nézzük, melyek azok a fertőzések, amelyekkel ősszel is számolnunk kell, és hogyan védekezhetünk ellenük.

A hasmenéses nyavalyák nem mennek szabadságra

Bár a nagy nyári melegben gyakoribbak az ételfertőzések, a hányással, hasmenéssel, hasi görcsökkel és lázzal járó bélfertőzések az őszi szezonban is velünk maradnak.

  • Ételfertőzések (Salmonella, Campylobacter): A kerti grillezések, bográcsozások szezonja még nem feltétlenül ért véget. Egy nem megfelelően átsütött hús vagy egy tojásos étel könnyen okozhat bajt. A kórokozók nyers vagy rosszul hőkezelt szárnyas-, marhahússal, tojással, de akár mosatlan zöldségekkel és gyümölcsökkel is bekerülhetnek a szervezetbe.
  • Közösségi vírusok (Calicivírus): Az ovi- és iskolakezdés egyik leggyakoribb fertőző betegsége a rendkívül ragályos Calicivírus. Emberről emberre terjed, és elég egyetlen beteg gyerek a csoportban, hogy végigsöpörjön a közösségen.

Mit tegyünk? Enyhébb esetben a legfontosabb a megfelelő folyadék- és ásványianyag-pótlás. Víz, gyógytea és patikában kapható orális rehidráló folyadékok segítenek. Ha azonban a hányás csillapíthatatlan, a gyerek nem itatható, a széklet véressé válik, vagy a láz napokig nem csillapodik, mindenképpen forduljunk orvoshoz! A kiszáradás jeleire (kevesebb vizelet, száraz nyelv, bágyadtság, zavartság) különösen figyeljünk.

A kullancsok még mindig támadnak

Sokan azt hiszik, a kullancsszezon a nyárral véget ér, pedig ezek a vérszívók kora tavasztól egészen az első komoly fagyokig aktívak. Az őszi kirándulások, erdei séták vagy akár egy kerti lombseprés során is könnyen összeszedhetünk egyet. Két komoly betegséget terjeszthetnek:

  • Lyme-kór: Ezt egy baktérium okozza. A csípés után napokkal, hetekkel jelentkezhetnek az influenzaszerű tünetek, és gyakran megjelenik a csípés helyén egy jellegzetes, céltáblára emlékeztető, növekvő piros folt. Később ízületi, idegrendszeri és szívproblémákat is okozhat. Ha kullancscsípés után furcsa tüneteket (láz, kiütés, ízületi duzzanat, végtagzsibbadás) észlelsz, azonnal irány az orvos! A korán felismert betegség antibiotikummal jól kezelhető.
  • Kullancs-encephalitis (agyvelőgyulladás): Ezt egy vírus okozza, ami a csípéssel szinte azonnal a szervezetbe juthat. Az első fázisban láz, fejfájás, gyengeség jelentkezik. A második, súlyosabb fázisban hányinger, fényérzékenység, tudatzavar, sőt, akár bénulás is kialakulhat. Specifikus gyógyszer nincs rá, de védőoltással megelőzhető!

Húgyúti fertőzések: a mindig aktuális probléma

A gyakori vizelési ingerrel, csípő, égető érzéssel és alhasi fájdalommal járó alsó húgyúti fertőzés (hólyaghurut) szintén nem szezonális. Lányoknál (náluk anatómiai okokból) gyakrabban fordul elő. A legtöbbször az E. coli bélbaktérium okozza. Kezelése antibiotikummal történik, de a bőséges folyadékfogyasztás elengedhetetlen a gyógyuláshoz.

 

Hogyan védekezzünk a fertőzések ellen?

  1. A KÉZMOSÁS a legfontosabb! Az ovi- és iskolakezdéssel ez lesz a legfőbb fegyverünk a közösségben terjedő vírusok ellen. Tanítsuk meg a gyerekeknek a helyes, alapos, szappanos kézmosást hazaérkezés, vécéhasználat és étkezés előtt.
  2. Élelmiszerbiztonság: A húsokat mindig süssük-főzzük át alaposan. A nyers húsokhoz használt vágódeszkát, kést soha ne használjuk utána zöldséghez vagy készételhez anélkül, hogy alaposan elmostuk volna. A zöldségeket, gyümölcsöket mindig mossuk meg fogyasztás előtt.
  3. Kullancsok elleni védekezés: Kiránduláskor használjunk kullancsriasztót, viseljünk zárt ruházatot, és hazaérve mindig vizsgáljuk át magunkat és a gyerekeket! A kertet tartsuk rendben, nyírjuk a füvet. Aki sokat jár a természetben, fontolja meg a kullancs-encephalitis elleni védőoltást.
  4. Bélflóra támogatása: Egy esetleges antibiotikum-kúra vagy egy hasmenéses betegség után érdemes probiotikumot adni, ami segít helyreállítani a bélflóra egészséges egyensúlyát, erősítve ezzel a szervezet védekezőképességét.
  5. Intim higiénia: A húgyúti fertőzések megelőzésében kulcsfontosságú a helyes vécéhasználati higiénia (mindig elölről hátrafelé törlünk). Visszatérő problémák esetén a tőzegáfonya-készítmények is segíthetnek.

Reméljük, az idei ősz nem a betegségekről, hanem a gesztenyegyűjtésről, a színes falevelekről és a közös családi programokról fog szólni. Tegyünk meg mindent, hogy valóban így legyen!

 

