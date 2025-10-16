Filléres recept: házi köhögéscsillapító a gyors gyógyulásért

Megfázás idején nincs rosszabb, mint amikor napokon át kapar a torkunk, és minden köhintés egy kisebb kínszenvedés. Ilyenkor sokan nyúlnának a jól bevált fokhagymához, ha nem lenne az az átütő szaga és íze… Van azonban egy jó hírünk: létezik egy cseppet sem büdös, mégis hatékony házi szirup, amely gyorsan segít, és olyan alapanyagokból készül, amelyeket szívesen fogyasztunk. Mutatjuk a receptet, hogyan készíts otthon köhögéscsillapító szirupot!

Ez a házi köhögéscsillapító szirup gyorsan hat

Fotó: New Africa / shutterstock

Természetes köhögéscsillapító három közkedvelt alapanyagból

Ez a szirup három összetevőből áll: méz, citrom és kakukkfű. Mindhárom hozzávaló jól ismert a népi gyógyászatban, és mára a tudomány is igazolta, hogy valóban hatásosak. A szirup elkészítéséhez mindössze egy lábasra és egy befőttesüvegre van szükséged.

Miért épp kakukkfű kell bele?

A kakukkfű igazi titkos fegyver. Ha eddig csak húsok fűszerezésére használtad, ideje egy új oldalát is megismerned! Fertőtlenítő hatású, enyhíti a torokfájást, oldja a letapadt nyákot, és segít felszabadítani a légutakat. Nem véletlen, hogy sok gyógyszertári köhögéscsillapítóban is megtalálható.

A méz és citrom párosát a nagymamád is ajánlaná

A méz szinte minden háztartásban ott lapul, és nem csak teába való. Erősíti az immunrendszert, enyhíti az irritációt a torokban, ráadásul antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása is van. Egyetlen kanál belőle csodát tehet.

A citrom közismert magas C-vitamin-tartalmáról, aminek köszönhetően hatékonyan támogatja az immunrendszert, és segít leküzdeni a vírusokat, baktériumokat. Emellett frissítő ízt ad a szirupnak, amitől nemcsak hatásos, hanem kifejezetten kellemes ízű is lesz.

Így készítsd el otthon, lépésről lépésre

Hozzávalók

5 dkg kakukkfű (friss vagy szárított is jó)

2,5 dl méz

1 db citrom

Elkészítés

A kakukkfüvet először meg kell főzni vízben, lassú tűzön, körülbelül 30 percig. Ezután le kell szűrni, és hagyni kihűlni. A mézet és a citromlevet csak ezután add hozzá, ha ugyanis az oldat túl meleg, a hatóanyagok egy része elveszik. Ha mindent jól csináltál, egy sűrű, illatos szirupot kapsz, amit akár két hétig is eltarthatsz a hűtőben.