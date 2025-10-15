Megfázással küzdesz? Ez az 5 egyszerű dolog segít gyorsan megszabadulni a kellemetlen tünetektől

Az őszi-téli időszak próbára teheti az immunrendszerünket, és akármennyire is vagyunk körültekintőek, a kórokozók egy idő után jó eséllyel minket is megtalálnak. A megfázás pedig annak ellenére, hogy nem minden esetben dönt ágynak, figyelmet érdemel.
Egy egyszerű megfázás is ledönthet a lábunkról, és annak ellenére, hogy gyakran ilyenkor is folytathatjuk a megszokott életvitelünk, érdemes kíméletesnek lennünk magunkkal a mihamarabbi felépülés érdekében. Így ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynánk a panaszokat, érdemes megfogadni néhány alapvető tanácsot, amivel a gyógyulás mellett testi-lelki szinten is gondoskodhatunk önmagunkról. Ugyanígy célszerű tisztában lenni a tiltólistás tételekkel, melyekkel akár még a szövődmények kialakulását is megkockáztathatjuk.
5 dolog, amire figyelj oda megfázás idején
Pihenj, pihenj és pihenj! Lehet, hogy nem vagy lázas beteg, de egy szimpla megfázás is képes megterhelni a szervezeted, aminek pihenésre van szüksége ahhoz, hogy gyógyulni tudjon. Tartsd tiszteletben a tested, maradj ágyban, vagy aludj jókat a kanapén.
A folyadék a legjobb barátod Megfázásos tünetekkel az ember gyakran nem kíván semmilyen ételt és italt, nagyon fontos azonban ilyenkor, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot juttassunk be a szervezetünkbe, amely hidratál és elősegíti a gyógyulást. A legjobb a tiszta víz, a gyógyteák és a különféle levesek.
Vitaminok előtérben Támogasd extrán az immunrendszered vitaminokkal, melyeket étrend-kiegészítők, és friss zöldségek és gyümölcsök, főként paprika, savanyú káposzta és citrusok formájában is bevihetsz. Ne spórolj a C-vitaminnal, amiből a napi szokásos mennyiség többszörösét is magadhoz veheted.
Tiszta légutak = jó közérzet Bedugult orral és teli torokkal senki sem érzi jól magát, és a javulás is kétséges, ha nem foglalkozunk a váladék eltávolításával. Még ha nem is tartozik a kedvenc teendőink közé, fújjuk rendszeresen és alaposan az orrunkat, és segítsük a méreganyagok távozását forró italokkal, sós vizes öblögetéssel, inhalálással.
Tartsd magad melegen! Vedd fel a legmelegebb zoknid, burkolózz puha plédbe vagy köntösbe, és hagyd, hogy a tested ellazuljon. Kellemetlen gondolat lehet, hogy ilyenkor víz érjen, mégis fordíts időt a forró zuhanyokra, melyek után frissebbnek érezheted magad, és növelheted a komfortérzeted.
5 dolog, amit felejts el, ha náthás kórtól szenvedsz
Csak semmi megerőltetés! Akármilyen kór is döntsön le a lábunkról, mindez jelzés a szervezetünk részéről. Hallgassunk hát rá, és ne ilyen állapotban menjünk edzésre, energiát igénylő eseményekre, és ha lehetséges, a megerőltető munkát is kerüljük.
Orrspray-k csak mértékkel Hatalmas segítség lehet ez a készítmény, amikor alig kapunk levegőt, de inkább ne vigyük túlzásba az orrspray-k és cseppek használatát, mert sajnos könnyen rájuk lehet szokni. Ha pedig ez megtörténik, egészséges állapotunkban sem biztos, hogy szabadulni tudunk majd tőlük.
Felejtsd el a dohányzást és az alkoholt! Mondani sem kellene, mégis sokan gyújtanak rá, illetve gurítanak le egy-két felest annak érdekében, hogy az erős ital majd leoldja a bacilusokat. Egyik sem jó ölet. A dohányzás kifejezetten irritálja a légutakat, ez a tényező, valamint a füst lassítják a gyógyulást, az alkohol pedig megterheli a szervezetet, akár a gyógyszerek felszívódását is akadályozhatja.
Az antibiotikum nem ide való Megfázásos tünetekre hiába szedünk antibiotikumot, hiszen ez a gyógyszer a baktériumokat öli, nem pedig a náthát okozó vírust írtja ki. A legnagyobb tévhit miatt sokan az otthon megmaradt gyógyszereket is beveszik, ami azért probléma, mert idővel rezisztensekké válhatunk ettől a készítménytől. Az sem előnyös, hogy az antibiotikum tovább gyengíthet minket, emellett a bélflórára is kedvezőtlenül hathat, és további kellemetlen panaszokat idézhet elő.
Ne száradj ki! Betegen nem enni és nem inni a legrosszabb dolog, amit tehetünk. Az alultáplált és dehidratált szervezetnek ugyanis energiára van szüksége a gyógyuláshoz, amihez kifejezetten sokat kell inni.
