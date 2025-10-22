Kóstoltad már az agyvelőt? Az egyik legegészségesebb étel, mégsem fogyasztjuk – Recepttel

Sokaknak szokatlan választásnak tűnhet, valószínűleg te is előbb nyúlsz egy csirkemellért mint agyvelőért. Pedig ez az alapanyag sok-sok olyan vitamint és tápanyagot tartalmaz, amire szüksége van a szervezetednek.

Kóstoltad már az agyvelőt? Az egyik legegészségesebb étel, mégsem fogyasztjuk.

Fotó: ManaswiPatil / Shutterstock

Az egyik legegészségesebb alapanyag, az agyvelő – Így készítsd el

Ha még nem kóstoltad, nem tudod mit hagysz ki. Eheted rántva, sülve is, mi most azonban egy pirított verzióval készültünk. Mielőtt azonban belemerülnénk a legendás balatoni velős pirítós elkészítésébe, vegyük sorra az alapanyag jótékony hatásait:

magas a zsírtartalma, különösen olyan zsírsavaké, amelyek támogatják az agy egészségét

tartalmaz B-vitaminokat (köztük B12‑vitamint), amelyek nélkülözhetetlenek az idegi működésekhez, a memóriához és a koncentrációhoz

nyomelemek, például cink is előfordul benne, amelyek hiánya ronthatja a koncentrációs képességet

Tehát, megfelelően elkészítve az agyvelő (velőrózsa) hasznos kiegészítője lehet az étrendednek.

Most mutatunk egy receptet, amivel érdemes kísérletezned:

A legjobb balatoni velős pirítós recept

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

50 dkg agyvelő

1 nagy fej vöröshagyma

2 evőkanál zsír

Só, bors ízlés szerint

Kenyér

Opcionális: újhagyma, fűszerpaprika

Fontos, hogy csak a pirítás után sózd meg a velőt, mert mint a máj, a sótól kiszárad.

Fotó: joanna wnuk / Shutterstock

Így készítsd el egyszerűen

Vegyél elő egy nagyobb serpenyőt, aprítsd kockákra a hagymát, majd dinszteld meg a zsírban.

Ha ezzel készen vagy, jöhet rá a velő.

Borsozd ízlés szerint, és erős tűzön jó alaposan pirítsd le. Ha szükséges egy kis vízzel felöntheted.

Közben tegyél a kenyérpirítóba két vastag szelet kenyeret.

Ha a velő megpirult, vedd le a tűzről és kapard egy tálkába, ne maradjon a serpenyőben.

Ha szeretnéd, most sózhatod, tehetsz rá fűszerpaprikát, vagy karikázz fel újhagymát és szórd meg vele a velőt.

Kend meg a velővel a pirítóst és kész, elkészült az egyik legfinomabb és legtáplálóbb étel.

Mostantól, ha agyvelőt látsz a hentespultban, talán nem fogsz annyira idegenkedni és adsz ennek a különleges alapanyagnak egy esélyt.

Egy hasonló receptért nézd meg az alábbi videót:

Ne hagyd ki az alábbi recepteket se: