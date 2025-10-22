BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kóstoltad már az agyvelőt? Az egyik legegészségesebb étel, mégsem fogyasztjuk

Kóstoltad már az agyvelőt? Az egyik legegészségesebb étel, mégsem fogyasztjuk – Recepttel

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 16:15
Egészséges ételvelőpirítósagyvelő
Lehet, hogy elsőre meghökkentőnek tűnik, de ha nem kóstolod meg, nem tudod mit hagysz ki. Az agyvelő egy igen tápláló, sokoldalún felhasználható belsőség, amivel most közelebbről is megismerkedhetsz.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Sokaknak szokatlan választásnak tűnhet, valószínűleg te is előbb nyúlsz egy csirkemellért mint agyvelőért. Pedig ez az alapanyag sok-sok olyan vitamint és tápanyagot tartalmaz, amire szüksége van a szervezetednek. 

2 agyvelő egy tálban.
Kóstoltad már az agyvelőt? Az egyik legegészségesebb étel, mégsem fogyasztjuk.
Fotó: ManaswiPatil /  Shutterstock 

Az egyik legegészségesebb alapanyag, az agyvelő – Így készítsd el

Ha még nem kóstoltad, nem tudod mit hagysz ki. Eheted rántva, sülve is, mi most azonban egy pirított verzióval készültünk. Mielőtt azonban belemerülnénk a legendás balatoni velős pirítós elkészítésébe, vegyük sorra az alapanyag jótékony hatásait:

  • magas a zsírtartalma, különösen olyan zsírsavaké, amelyek támogatják az agy egészségét
  • tartalmaz B-vitaminokat (köztük B12‑vitamint), amelyek nélkülözhetetlenek az idegi működésekhez, a memóriához és a koncentrációhoz  
  • nyomelemek, például cink is előfordul benne, amelyek hiánya ronthatja a koncentrációs képességet

Tehát, megfelelően elkészítve az agyvelő (velőrózsa) hasznos kiegészítője lehet az étrendednek.  

Most mutatunk egy receptet, amivel érdemes kísérletezned:

A legjobb balatoni velős pirítós recept

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 50 dkg agyvelő  
  • 1 nagy fej vöröshagyma
  • 2 evőkanál zsír
  • Só, bors ízlés szerint
  • Kenyér
  • Opcionális: újhagyma, fűszerpaprika
Agyvelős pirítósok, újhagymával.
Fontos, hogy csak a pirítás után sózd meg a velőt, mert mint a máj, a sótól kiszárad.
Fotó: joanna wnuk /  Shutterstock 

Így készítsd el egyszerűen

Vegyél elő egy nagyobb serpenyőt, aprítsd kockákra a hagymát, majd dinszteld meg a zsírban.

Ha ezzel készen vagy, jöhet rá a velő.  

Borsozd ízlés szerint, és erős tűzön jó alaposan pirítsd le. Ha szükséges egy kis vízzel felöntheted.

Közben tegyél a kenyérpirítóba két vastag szelet kenyeret.  

Ha a velő megpirult, vedd le a tűzről és kapard egy tálkába, ne maradjon a serpenyőben.  

Ha szeretnéd, most sózhatod, tehetsz rá fűszerpaprikát, vagy karikázz fel újhagymát és szórd meg vele a velőt.

Kend meg a velővel a pirítóst és kész, elkészült az egyik legfinomabb és legtáplálóbb étel.  

Mostantól, ha agyvelőt látsz a hentespultban, talán nem fogsz annyira idegenkedni és adsz ennek a különleges alapanyagnak egy esélyt.  

Egy hasonló receptért nézd meg az alábbi videót:

Ne hagyd ki az alábbi recepteket se:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu