Kóstoltad már az agyvelőt? Az egyik legegészségesebb étel, mégsem fogyasztjuk – Recepttel

Sokaknak szokatlan választásnak tűnhet, valószínűleg te is előbb nyúlsz egy csirkemellért mint agyvelőért. Pedig ez az alapanyag sok-sok olyan vitamint és tápanyagot tartalmaz, amire szüksége van a szervezetednek.
Ha még nem kóstoltad, nem tudod mit hagysz ki. Eheted rántva, sülve is, mi most azonban egy pirított verzióval készültünk. Mielőtt azonban belemerülnénk a legendás balatoni velős pirítós elkészítésébe, vegyük sorra az alapanyag jótékony hatásait:
Tehát, megfelelően elkészítve az agyvelő (velőrózsa) hasznos kiegészítője lehet az étrendednek.
Vegyél elő egy nagyobb serpenyőt, aprítsd kockákra a hagymát, majd dinszteld meg a zsírban.
Ha ezzel készen vagy, jöhet rá a velő.
Borsozd ízlés szerint, és erős tűzön jó alaposan pirítsd le. Ha szükséges egy kis vízzel felöntheted.
Közben tegyél a kenyérpirítóba két vastag szelet kenyeret.
Ha a velő megpirult, vedd le a tűzről és kapard egy tálkába, ne maradjon a serpenyőben.
Ha szeretnéd, most sózhatod, tehetsz rá fűszerpaprikát, vagy karikázz fel újhagymát és szórd meg vele a velőt.
Kend meg a velővel a pirítóst és kész, elkészült az egyik legfinomabb és legtáplálóbb étel.
Mostantól, ha agyvelőt látsz a hentespultban, talán nem fogsz annyira idegenkedni és adsz ennek a különleges alapanyagnak egy esélyt.
