Így lesz tökéletes a birsalmasajt – A nagyi szerint ezt a hibát követik el a legtöbben

A tökéletes birsalmasajt titkát a nagymamáink jól ismerték, ezért lett a végeredmény mindig olyan, amilyennek lennie kellett. A birsalmasajt sikere sok apró trükkön múlik. A legfontosabb, amire mindenképpen szükséged lesz, az a türelem. Ez nem egy zacskósleves, amit 5 perc alatt összedobhatsz. Ám ha mindent úgy csinálsz, ahogy azt nagyanyáink tették, akkor te is büszkén kínálhatod vele a családodat, barátaidat.

A tökéletes birsalmasajt titka – ezt a hibát követik el a legtöbben / Fotó: Julia-Bogdanova / Shutterstock

A tökéletes birsalmasajtnak lelke van

A tökéletes birsalmasajt elkészítésének meg adni a módját. Ez nem egy egyszerű főzés, hanem szinte már művészet. Nem lehet csak úgy összecsapni, ügyelned kell a részletekre, és szükség van a kreativitásodra is, ha esetleg különlegesebbé is szeretnéd tenni. Ha viszont kellő figyelmet fordítasz rá, akkor egy kristálytiszta, gyönyörűen szeletelhető, rubinvörös finomság lesz a jutalmad, amely nem csak önmagában fantasztikus csemege. Tálalhatod sajtok vagy akár húsok mellé is.

Hozzávalók:

1 kg birsalma magház nélkül

60 dkg cukor

1 citrom leve

opcionálisan: 1 rúd fahéj vagy pár szem szegfűszeg

Elkészítés:

A birsalmát alaposan mosd meg, darabold fel, tedd egy lábosba, és önts rá annyi vizet, hogy épp ellepje.

Közepes lángon főzd addig, míg megpuhul.

Ha már kellően puha, szűrd le, majd a gyümölcshúst pépesítsd teljesen simára és krémesre, botmixerrel vagy turmixgéppel

Add hozzá a cukrot és a citrom levét, majd lassú tűzön, folyamatos keverés mellett addig főzd, amíg a massza besűrűsödik, és elválik az edény falától. Türelmesnek kell lenned, ez a folyamat akár 1–1,5 órát is igénybe vehet.

A sűrű masszát öntsd sütőpapírral bélelt formába vagy dobozba, egyengesd el szépen, alaposan.

Pár nap elteltével vedd ki a formából, tedd ki egy rácsra, és hagyd szikkadni 1-2 hétig száraz, hűvös helyen.

Bors tipp: Ne öntsd ki a főzőlevet! A vizet, amiben főzted a birsalmát, tedd be a hűtőbe, hidegen isteni itóka lesz belőle. De felhasználhatod smoothie, gyümölcsleves, vagy sütemény készítéséhez is.



A leggyakoribb hibák - Ezt ne kövesd el!

Meghámozod: a birsalmának héja tele van pektinnel. Ez kell ahhoz, hogy a birsalmasajt kellően sűrű legyen. Ezért ne hámozd meg a birsalmát semmiképp!

Túl kevés főzés: a massza nem sűrűsödik be, ezért nem szilárdul meg, hanem szétfolyik vagy ragacsos marad.

Túl sok víz: a gyümölcsöt sok lében főzöd, ami elvékonyítja a pürét, és nehezebben szilárdul meg.

Túl korai szeletelés: ha nem hagyod elég ideig szikkadni, a belseje nedves marad, és könnyen penészedhet.

Helytelen tárolás: ha nedves, meleg helyen tartod, a birsalmasajt bepenészedik vagy megkeményedik.

A titok tehát egyszerű: türelem, lassú főzés, és legalább egy hét várakozás – így lesz a birsalmasajt hibátlanul aranyló és szeletelhető.