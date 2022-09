Rezsicsökkentés: sok pénzt spórolhat, ha le tudja cserélni régi hűtőjét

Soha nem volt még ennyire égető, hogy a lakosság lehetőség szerint spóroljon a gázzal és az árammal. Az ide vonatkozó fogyasztói szokásokat illető kutatások szerint szemlátomást megnőtt a kereslet az kedvezőbb besorolású hűtőszekrények, illetve mélyhűtők iránt.

Rengeteg spórolhatunk az áramon Fotó: Shutterstock

A hűtőnk fogyaszt a legtöbbet?

A vásárlók zöme sok esetben a 10 évesnél is idősebb berendezéseket cseréli most le kevesebbet fogyasztó készülékekre: fagyasztóból például közel 40 százalékkal többet adtak a rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentés hetében, mint azelőtt – ráadásul a heti eladási számok azóta is rendre emelkednek. Elvégre

a magyar háztartások legtöbbjében a fagyasztó- és hűtőszekrények bizonyulnak a legtekintélyesebb fogyasztónak.

Pláne abban az esetben, ha az illető valóban 10-20 esztendős készüléket üzemeltet otthonában.

Idén változtak a besorolások

A kiskereskedelmi forgalomban lévő termékek átlagfogyasztását jól jelölik az energiabesorolások, melyeknek megfelelően minden berendezés esetében az „A” számít a legoptimálisabb, a „G” pedig a legkevésbé energiatakarékos opciónak. Ha pedig konkrétan hűtőszekrény vásárlása a feladat,

a magyar átlag továbbra is az F és E osztályos berendezéseket keresi, melyek vételára jellemzően kecsegtetőbb az A-B besorolásúakénál.

Persze a fogyasztóknak egy F besorolású készüléktől sem kell túlzottan tartaniuk: a kezdeti példánál maradva egy két évtizede hajtott hűtőszekrényhez képest már azzal is a felére csökkenthető az áramfelvétel.

A magyar háztartások legtöbbjében a fagyasztó- és hűtőszekrények bizonyulnak a legtekintélyesebb fogyasztónak (Fotó: Shutterstock.com)

Fontos tudni, hogy a 2022 előtti uniós energiacímkék alapján az A+++, A++, illetve az A+ besorolású termékek megközelítőleg a napjainkban kapható B-D osztályúak közé sorolhatóak – ennek értelmében pedig egy friss D-E osztályú modell sem fogyaszt tragikusan sokat.

Mégis mennyi az annyi?

Sőt, ha a legaktuálisabb kínálatot szemlézzük, elmondható, hogy míg egy átlagos, F besorolású, alulfagyasztós hűtőszekrény többnyire 280 kWh-t fogyaszt, addig a legkorszerűbb B besorolású, hasonló paraméterekkel bíró berendezés működtetéséhez 130 kWh-nál kevesebb áram is elegendő. És hogy mindez mit jelent a gyakorlatban?

Nos, a különböző gyártók különféle modelljeitől függően, mondjuk egy 20 éves, 2 méter magas kombinált hűtőszekrényt példának véve egy új készülék fogyasztása annak akár az egyharmada is lehet,

ez pedig éves bontásban vizsgálva a kérdést több mint 25 ezer forintos megtakarítást is eredményezhet háztartásonként.

Persze, akinek nincs pénze a cserére, de nem is tervez lefagyasztani 50 kiló színhúst, akár ki is kapcsolhatja egyes fagyasztóit, és mivel közeleg a tél, lassan a természet fridzsidereit, vagyis a tornácokat, teraszokat, verandákat, illetve az ablakpárkányokat is használhatjuk majd élelmiszereink lehűtésére.