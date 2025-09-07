Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Fű helyett is lóhere nő a kertben? Így szabadulj meg tőle olcsón, egyszerűen

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 16:50
A négylevelű növényt a jó szerencse szimbólumának is tartják, gyors terjedése azonban megnehezíti az egységes, szép gyepszőnyeg kialakítását, ráadásul a rovarokat is vonzza. Pánikra azonban semmi ok: az alábbi lóhere elleni tippek segítségével, környezetbarát módszerekkel hatékonyan kordában tarthatod a lóhere agresszív terjeszkedését.
Antalfi Krisztina
A lóhere a gyep egyik legnagyobb ellenfele. Ez a szívós évelő kis gyomnövény sűrűn beborítja a talaj felső rétegét, így tönkreteszi a gondosan ápolt gyepet és megkeseríti a hobbikertészek életét. A növény nem nő magasra, ezért a fűnyíró kései általában el sem érik. Ráadásul egy igen szívós,  hidegtűrő gyom; a kemény tél ritkán okoz neki problémát. De szerencsére van rá megoldás. A Fanny magazin 9 egyszerű módszert gyűjtött össze. Ezek a lóhere elleni tippek segítenek egységes, gyommentes gyepet fenntartani!

Lóhere gyomnövény a ház melletti kertben
A lóhere a gyep fő ellensége szőnyegszerűen terjed, de van rá megoldás.
A lóhere könnyen kiirtható: így szabadulj meg tőle vegyszer nélkül, egyszerűen

A lóhere makacs gyomnövény, de vegyszerek nélkül is kordában tartható. Néhány egyszerű kerti praktikával fokozatosan visszaszorítható, és a pázsit újra szép, egyenletes lehet.

1. Pótold a tápanyagot 

A lóhere, mint gyom, nitrogénszegény talajon érzi jól magát. A kiegyensúlyozott, lassan oldódó szerves trágyával növelheted a föld nitrogéntartalmát, így a fűfélék könnyebben felveszik a versenyt a lóherével.

2. Fékezd meg a terjedését 

A jól karbantartott, sűrű pázsit csökkenti a terjedését és térnyerését. Ha pedig még virágzás előtt lenyírod, kevesebb magot hoz, így a pázsitfűfélék könnyebben győzedelmeskedhetnek.

3. Vedd elő a szerszámokat

Ha megjelentek a kertben, ásóval vagy gyomkiszedővel tőből emeld ki a lóherét, majd töltsd fel a lyukakat termőfölddel és vess rá új fűmagot. Ez a módszer akkor különösen jó választás, ha csak néhány tővel kell megküzdened. A megfelelő szerszámok kiválasztásával a kertimunka örömteli is lehet.

4. Takard be jó alaposan

Vastag, legalább 5 centiméteres mulcsréteggel – faforgáccsal, szalmával vagy fűnyesedékkel – elzárhatod a fényt előle, így a lóhere elpusztul alatta. Sötét takarófóliával 2-3 hét alatt ugyanilyen eredményt érhetsz el.

Egy kertész fűnyíróval nyírja a gyepet a kertben, a lóhere visszaszorítása érdekében.
A lóhere a légkörből vonja ki a nitrogént, így a tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik Fotó: Natallia Ploskaya /  Shutterstock 

5. Önts forró vizet a gyomra!

A forró víz vagy a gőz különösen a burkolatrepedésekben növő lóherénél hatásos. Mivel a hő a gyökérig hatolva pusztítja el a növényt, jó eséllyel sosem nő vissza, ráadásul ez a gyomirtási módszer is teljesen vegyszermentes.

6. A legzöldebb ellentámadás

Alacsony növekedésű, sűrűn bokrosodó talajtakarók ültetésével elfoglalhatod a lóhere életterét, megvonva tőle a fényt és a tápanyagot, amivel visszaszoríthatod kertedben a terjeszkedését.

7. Titkos fegyver a konyhából

A 10-20%-os ecetből, kevés sóból és mosogatószerből készült oldat a levelekre permetezve kiszárítja a lóherét. Ügyelj rá, hogy csak célirányosan alkalmazd, más növényekben ne tegyél kárt vele.

8. Szellőztess rendszeresen

A lóhere kedveli a rossz vízelvezetésű talajt, ezért ha évente egy-két alkalommal gyepszellőztetést alkalmazol vagy kézi villával fellazítod a talajt, a fű megerősödik, és a lóhere nehezebben telepszik meg.

9. Taktikus megoldás a sikerért

Jobban tűri a szárazságot, mint a fű, ezért ritkább, de bőséges öntözéssel a fű gyökereit erősítheted, míg a túl gyakori, sekély locsolás a lóhere terjedésének kedvez.

