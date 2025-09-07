Fű helyett is lóhere nő a kertben? Így szabadulj meg tőle olcsón, egyszerűen

A lóhere a gyep egyik legnagyobb ellenfele. Ez a szívós évelő kis gyomnövény sűrűn beborítja a talaj felső rétegét, így tönkreteszi a gondosan ápolt gyepet és megkeseríti a hobbikertészek életét. A növény nem nő magasra, ezért a fűnyíró kései általában el sem érik. Ráadásul egy igen szívós, hidegtűrő gyom; a kemény tél ritkán okoz neki problémát. De szerencsére van rá megoldás. A Fanny magazin 9 egyszerű módszert gyűjtött össze. Ezek a lóhere elleni tippek segítenek egységes, gyommentes gyepet fenntartani!

A lóhere a gyep fő ellensége szőnyegszerűen terjed, de van rá megoldás.

Fotó: K-FK / Shutterstock



A lóhere könnyen kiirtható: így szabadulj meg tőle vegyszer nélkül, egyszerűen

A lóhere makacs gyomnövény, de vegyszerek nélkül is kordában tartható. Néhány egyszerű kerti praktikával fokozatosan visszaszorítható, és a pázsit újra szép, egyenletes lehet.

1. Pótold a tápanyagot

A lóhere, mint gyom, nitrogénszegény talajon érzi jól magát. A kiegyensúlyozott, lassan oldódó szerves trágyával növelheted a föld nitrogéntartalmát, így a fűfélék könnyebben felveszik a versenyt a lóherével.

2. Fékezd meg a terjedését

A jól karbantartott, sűrű pázsit csökkenti a terjedését és térnyerését. Ha pedig még virágzás előtt lenyírod, kevesebb magot hoz, így a pázsitfűfélék könnyebben győzedelmeskedhetnek.

3. Vedd elő a szerszámokat

Ha megjelentek a kertben, ásóval vagy gyomkiszedővel tőből emeld ki a lóherét, majd töltsd fel a lyukakat termőfölddel és vess rá új fűmagot. Ez a módszer akkor különösen jó választás, ha csak néhány tővel kell megküzdened. A megfelelő szerszámok kiválasztásával a kertimunka örömteli is lehet.

4. Takard be jó alaposan

Vastag, legalább 5 centiméteres mulcsréteggel – faforgáccsal, szalmával vagy fűnyesedékkel – elzárhatod a fényt előle, így a lóhere elpusztul alatta. Sötét takarófóliával 2-3 hét alatt ugyanilyen eredményt érhetsz el.

A lóhere a légkörből vonja ki a nitrogént, így a tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik Fotó: Natallia Ploskaya / Shutterstock

5. Önts forró vizet a gyomra!

A forró víz vagy a gőz különösen a burkolatrepedésekben növő lóherénél hatásos. Mivel a hő a gyökérig hatolva pusztítja el a növényt, jó eséllyel sosem nő vissza, ráadásul ez a gyomirtási módszer is teljesen vegyszermentes.