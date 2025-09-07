Lehet, hogy szaglásznak utánunk? Ezekből a jelekből hamar kiderülhet, ha kémprogram van az eszközeinken

Valóságos rémálom belegondolni, hogy kémkednek utánunk, ez azonban nem csak a filmekben történhet meg. Szerencsére van pár figyelemfelkeltő jel, ami segíthet megerősíteni, vagy éppen megcáfolni a gyanúnkat, hogy kémprogram van a mobiltelefonunkon vagy számítógépünkön. Ennek járt utána a Fanny magazin.

Furcsán viselkedik a mobiltelefon? Lehet, hogy kémprogram van rajta Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Ezek a jelek arról árulkodnak, hogy van kémprogram a telefonon

A kémprogram jelei lehetnek a gyorsan merülő, túlmelegedő, lassú telefon, szokatlan adatforgalom, kétes alkalmazások és furcsa működés.

1. Túl gyorsan lemerül

Ha a mobiltelefonunk akksija szokatlanul hamar lemerül, még úgy is, hogy nem használjuk sokat vagy nagy igénybevétellel az eszközt, az jelezhet háttérben futó kémprogramot, mivel ezek az alkalmazások folyamatosan dolgoznak: adatokat gyűjtenek és küldenek.

2. Forrósodik az akkumulátor

Normális dolog, ha videózás vagy játék közben felmelegszik a telefon, de ha ez nyugalmi állapotban is megtörténik, az már gyanús lehet. A kémek által használt szoftverek általában megállás nélkül futnak, ez extra terhelést okoz, és tartósan ronthatja az akkumulátor élettartamát.

3. Megugrott az adatforgalom

Amennyiben a mobiladat-forgalmunk észrevehetően megugrik, annak ellenére, hogy változtattunk volna az internetezési szokásainkon, az gond lehet, mivel kémprogramok az összegyűjtött információkat a háttérben továbbítják. Érdemes időnként megnézni az adatforgalom-statisztikákat a beállításokban.

4. Lassú vagy lefagy

A telefon lelassulhat, és le is fagyhat, amikor valaki kémkedő alkalmazást futtat rajta. Ezek sok erőforrást használnak és emésztenek fel, a teljesítmény emiatt hirtelen visszaeshet. Ha egyre gyakrabban kell újraindítani a készüléket, nyugodtan gyanakodhatunk.

5. Kétes alkalmazás jelenik meg

Lehetséges, hogy olyan alkalmazást találunk, amit nem telepítettünk, ennek szintén érdemes utánanézni a beállításokban vagy az appok között. Habár sok hekkerprogram igyekszik elrejtőzni, néha észrevehetően is jelen vannak. Ezek eltávolítása az első lépés lehet a védekezésben.

6. Gyanús üzenetek vagy értesítések

Olyan SMS-ek, online üzenetek, értesítések és linkek érkezhetnek, amelyek értelmetlenek, sőt, nagyon is kétesek? Talán arra szolgálnak, hogy távolról irányítsák vagy terjesszék a kémprogramokat. Az ezekben található linkekre sose kattintsunk rá, a legjobb, ha azonnal töröljük őket.