Lehet, hogy szaglásznak utánunk? Ezekből a jelekből hamar kiderülhet, ha kémprogram van az eszközeinken

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 15:35
A mobiltelefonunk az egyik legtöbbet használt eszközünk, ma már szinte mindent ezen keresztül intézünk, és a kikapcsolódásban is nagy szerepe van. Sajnos azonban ezt a kütyüt, és a számítógépet is megtámadhatják kívülről, például kémprogram segítségével. Most eláruljuk, hogy jöhetünk rá, ha kémkednek utánunk.

Valóságos rémálom belegondolni, hogy kémkednek utánunk, ez azonban nem csak a filmekben történhet meg. Szerencsére van pár figyelemfelkeltő jel, ami segíthet megerősíteni, vagy éppen megcáfolni a gyanúnkat, hogy kémprogram van a mobiltelefonunkon vagy számítógépünkön. Ennek járt utána a Fanny magazin. 

Kémprogram jelei a mobiltelefonon
Furcsán viselkedik a mobiltelefon? Lehet, hogy kémprogram van rajta Fotó: Andrey_Popov /  Shutterstock 

Ezek a jelek arról árulkodnak, hogy van kémprogram a telefonon

A kémprogram jelei lehetnek a gyorsan merülő, túlmelegedő, lassú telefon, szokatlan adatforgalom, kétes alkalmazások és furcsa működés.

1. Túl gyorsan lemerül

Ha a mobiltelefonunk akksija szokatlanul hamar lemerül, még úgy is, hogy nem használjuk sokat vagy nagy igénybevétellel az eszközt, az jelezhet háttérben futó kémprogramot, mivel ezek az alkalmazások folyamatosan dolgoznak: adatokat gyűjtenek és küldenek.

2. Forrósodik az akkumulátor

Normális dolog, ha videózás vagy játék közben felmelegszik a telefon, de ha ez nyugalmi állapotban is megtörténik, az már gyanús lehet. A kémek által használt szoftverek általában megállás nélkül futnak, ez extra terhelést okoz, és tartósan ronthatja az akkumulátor élettartamát.

3. Megugrott az adatforgalom

Amennyiben a mobiladat-forgalmunk észrevehetően megugrik, annak ellenére, hogy változtattunk volna az internetezési szokásainkon, az gond lehet, mivel kémprogramok az összegyűjtött információkat a háttérben továbbítják. Érdemes időnként megnézni az adatforgalom-statisztikákat a beállításokban.

4. Lassú vagy lefagy

A telefon lelassulhat, és le is fagyhat, amikor valaki kémkedő alkalmazást futtat rajta. Ezek sok erőforrást használnak és emésztenek fel, a teljesítmény emiatt hirtelen visszaeshet. Ha egyre gyakrabban kell újraindítani a készüléket, nyugodtan gyanakodhatunk.

5. Kétes alkalmazás jelenik meg

Lehetséges, hogy olyan alkalmazást találunk, amit nem telepítettünk, ennek szintén érdemes utánanézni a beállításokban vagy az appok között. Habár sok hekkerprogram igyekszik elrejtőzni, néha észrevehetően is jelen vannak. Ezek eltávolítása az első lépés lehet a védekezésben.

6. Gyanús üzenetek vagy értesítések

Olyan SMS-ek, online üzenetek, értesítések és linkek érkezhetnek, amelyek értelmetlenek, sőt, nagyon is kétesek? Talán arra szolgálnak, hogy távolról irányítsák vagy terjesszék a kémprogramokat. Az ezekben található linkekre sose kattintsunk rá, a legjobb, ha azonnal töröljük őket.

7. Visszhang híváskor

Előfordulhat, hogy telefonálás közben visszhangot, zörejt, más szokatlan háttérhangokat hallunk, ami nem feltétlenül normális. Mindez nem minden esetben jelent problémát, ám ha rendszeresen előfordul, mindenképpen legyünk tudatosak. A hívásokat figyelő alkalmazások időnként hibásan működnek, és így árulkodnak.

8. Önálló életre kel

Egy mobiltelefon ritkán villan fel magától, de, ha ez megtörténik, vagy bekapcsol a kijelzője, és más furcsa aktivitást is mutat, az is árulkodó lehet. Talán a háttérben éppen egy kétes alkalmazás hajt parancsokat végre. Ez főleg akkor problémás, ha nem érkezett sem üzenet, sem értesítés.

Kémprogramra utaló gyanús jelek a számítógépen
A számítógépen keresztül is kémkedhetnek, vannak azonban figyelmeztető jelek Fotó: MR SOCCER /  Shutterstock 

 

Honnan tudom, hogy kémprogram van a gépemen?

Az, hogy biztonságban érezzük a számítógépünk, nemcsak a használat, de a magánéletünk tekintetében is fontos, hiszen rengeteg személyes adatot, munkával kapcsolatos információt és jelszót tárolunk rajta. Nem mindig könnyű azonban észrevenni, ha valaki megfigyel bennünket, hiszen a különféle kémprogramok és egyéb kémeszközök gyakran a háttérben, rejtve működnek. Árulkodó jelek ugyanakkor lehetnek, melyek alapján rájöhetünk, illetéktelenek fértek hozzá a gépünkhöz.

1. Lassú és akadozó működés

Ha a számítógépünk hirtelen lelassul, miközben nem futnak rajta nagy programok, az azt jelezheti, hogy a háttérben fut valamilyen kéretlen alkalmazás. A kémprogramok sok esetben használják a gép erőforrásait adatküldésre, így gyanús lehet, ha indítás után vagy internetezés közben sokat kell várni, hogy egy oldal betöltsön. Persze nem minden lassulás jelent megfigyelést, de ha mindez tartós és indokolatlan, érdemes utánajárni a problémának, amiben a víruskereső futtatása is segíthet.

2. Ellenőrizzük a routert!

Aggodalomra adhat okot, amennyiben a számítógép akkor is adatforgalmat bonyolít, amikor nem is böngészünk. A kémprogramok ugyanis előszeretettel továbbítják az összegyűjtött információkat a háttérben, ezt megfigyelhetjük a feladatkezelő vagy a hálózatfigyelő eszköz segítségével. Egy másik jel, ha a router jelzőfénye villog, miközben nincs nyitva semmi, és épp nem is internetezünk. Ilyenkor érdemes ellenőrizni az éppen futó programokat a gépen.

3. Programnak álcázva

A kiber kártevők álcázhatják magukat, így a megfigyelés ártatlan folyamatnak tűnhet. A feladatkezelőt alapesetben is tanácsos időnként átnézni: ha ismeretlen vagy gyanús nevű programokat találunk, az intő jel lehet, különösen akkor, ha ezek nagy mennyiségű erőforrást használnak. Fontos azonban, hogy ne töröljünk hirtelen felindulásból semmit, mert akár lényeges rendszerfolyamatokról is szó lehet. Először mindig nézzünk utána az adott programnak.

4. Ha bekapcsol a webkamera vagy mikrofon

Ha a webkameránk LED-je világít, miközben nem is használjuk az eszközt, az komoly aggodalomra adhat okot. Ugyanez igaz a mikrofonra is, melynek bekapcsolását a rendszer is jelezheti. Mivel sok kémprogram célja a lehallgatás, illetve a képrögzítés, egy fizikai takaró a kamerán segíthet minimálisra csökkenteni ezt a kockázatot. Akárcsak az, ha a hangbeállítások között ellenőrizzük, milyen alkalmazások férnek és férhetnek hozzá a mikrofonhoz.

5. Futtassuk le a vírusirtót!

Talán a vírusirtónk egyre többször jelez fenyegetést, esetleg a rendszer váratlan hibákat dob fel - ez is utalhat távoli megfigyelő jelenlétére. A hekkerprogramok alapvetően próbálják megkerülni a biztonsági beállításokat, ez pedig instabilitást okozhat a gépünk rendszerében. Időnként megjelenhetnek olyan hamis biztonsági értesítések is, amelyek arra buzdítanak, hogy töltsünk le valamilyen „védelmi programot”, ám ezek a legtöbb esetben maguk a vírusok. Hogy ezt elkerüljük, rendszeresen futtassuk és frissítsük a saját vírusirtónkat. 

Nem teljesen érted, mik azok a kémprogramok? Tájékozódj ebből a videóból:

