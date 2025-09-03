Figyelmeztetést adtak ki: Népszerű applikáció miatt kerültek veszélybe a telefonos adatok

A Meta a napokban osztott meg egy biztonsági figyelmeztetést miután felfedeztek egy súlyos biztonsági rést a Whatsapp-ban. Ajánlott mielőbb frissíteni az appot, ha adatainkat biztonságban szeretnénk tudni. A Whatsapp hiba kizárólag azokra jelenthet veszélyt, akik az alkalmazást iPhone-on vagy Mac-en használják, így főként az Apple felhasználókra.

A Whatsapp hiba orvosolva lett, de fríssíteni nem árt az appot. Fotó: Pexels

Whatsapp hiba miatt kerülhettek bajba az Iphone felhasználók

A WhatsApp közleménye szerint a „CVE-2025-55177” elnevezésű hibát már kijavították. Ezt a hibát, egy ettől független iOS-t és Mac-eket érintő biztonsági réssel együttesen használták ki hackerek. Az Apple a múlt héten szintén kijavította ezt. Az Apple szerint ez egy „rendkívül kifinomult és összehangolt kíber támadás” volt, melynek bizonyos célzott felhasználók estek áldozatául - íra a Metro.

A WhatsApp biztonsági figyelmeztetése szerint:

A régebbi iOS-es WhatsApp (v2.25.21.73 előtti verzió),

a WhatsApp Business (v2.25.21.78 verzió),

valamint a Mac-es WhatsApp (v2.25.21.78 verzió)

eszköz szinkronizációs felülvizsgálati hibája miatt egy külső felhasználó tetszőleges webcímeket tudott volna megnyitni a célzott eszközökön, anélkül hogy a felhasználók bármire is rá kattintottak volna.

Donncha Ó Cearbhaill, az Amnesty International biztonsági részlegének vezetője „fejlett kémprogram-kampánynak” nevezte a támadást. Szerinte már május végétől célba vehették a hackerek a felhasználókat. Különösen aggasztó, hogy a támadás „zero-click exploit” módszerrel történt, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak semmilyen interakcióra (például linkre kattintásra) nincs szüksége az eszköz kompromittálásához.

A WhatsApp az elmúlt hetekben más miatt is nagyon elfoglalt volt: nemrég ugyanis több mint 6,8 millió csaló fiókot töröltek az alkalmazásból. Valamint a tíz év körüli telefonokon nem működött applikációjuk biztonsági okok miatt.

Bár a WhatsApp üzeneteket végpontok közötti titkosítással védik, nemrég kiderült, hogy a Google AI ennek ellenére képes elolvasni felhasználói privát üzeneteket, még akkor is, ha a felhasználó kikapcsolta a nyomkövetést.