Így használható okosan az otthoni webkamera

Ezek az eszközök a mindennapjaink hasznos kiegészítői lehetnek, gondoljunk csak az online kapcsolattartásra vagy a munkahelyi meetingekre, amelyekre bárhonnan be lehet csatlakozni megfelelő internetkapcsolattal és egy jó webkamera meglétével. Nem mindegy azonban, hogyan használjuk ezt az elsőre ártalmatlannak tűnő kiegészítőt, ha szeretnénk megóvni a magánéletünket, és elkerülni visszaéléseket. A Fanny magazin az alábbi pontokat szedte össze:

Érdemes körültekintően és tudatosan működtetni a webkamerát, mert ezzel elkerülhetjük, hogy illetéktelenek tolakodjanak be a magánéletünkbe.

Fotó: Mr.Bije / Shutterstock

1. Ne nézzen minket mindig a webkamera

Talán az első és legfontosabb lépés, hogy amikor nem használjuk a webkamerát a számítógépen, laptopon vagy tableten – sőt, akár a mobilon –, akkor takarjuk le. Ezt egy apró ragasztószalaggal, akár sebtapasszal is megtehetjük, ha pedig van beépített webkamera takaró, húzzuk be azt, így nem kell attól tartanunk, hogy akkor is figyelnek bennünket, amikor éppen dolgozunk vagy szórakozunk az adott kütyün. A beállításokban akár le is tilthatjuk az eszközt.

2. Adatvédelem az interneten

Csakis megbízható programoknak és applikációknak adjunk kamerahasználati engedélyt, ezeket a beállításokat pedig rendszeresen ellenőrizzük. Külső támadások ugyanis bármikor érhetik a digitális masináinkat, ha pedig egyes alkalmazások hozzáférnek a készülékeinkhez, könnyen támadások áldozatai lehetünk. Nemcsak megfigyelhetnek, de kiszivároghatnak a személyes adataink és tartalmaink, ezzel pedig zsarolások célpontjai is lehetünk.

3. Gyanúsan viselkedik a webkamera

Ha a kameránk anélkül világítani kezdene, hogy működésbe hoztuk volna, az azonnali vészhelyzetre utalhat. Ilyen esetben bontsuk az internetkapcsolatot, és nézzünk utána, melyik az a program, ami éppen használja a webkamerát. Plusz segítség lehet, ha elindítunk egy víruskeresést. Minél később vesszük észre, hogy feltörték a rendszerünket, annál nagyobb kárt okozhatnak az illetéktelen behatolók. Az is gyanús lehet, ha ismeretlen fotókat, videókat találunk az eszközeinken.

Éljünk a legegyszerűbb trükkel: ha épp nincs használatban a webkamera, csak ragasszuk le.

Fotó: Mike_shots / Shutterstock

4. Ez is a digitális tudatosság része

Elengedhetetlen, hogy elővigyázatosak legyünk: a hívások előtt tegyük rendbe a környezetünket, hogy ne látszódjanak a személyes tárgyaink, kényes adatokat tartalmazó holmijaink, vagy a privát családi fotók. Érdemes olyan a legtöbb alkalmazásba beépített megoldásokat használni, melyek elhomályosítják vagy teljesen kicserélik a hátteret. Az is fontos, hogy mindig megfelelő öltözetben üljünk a kamera elé, a kamerakép indítása pedig ne automatikus legyen.