Lebuktak a magyarok: ekkor mobilozunk a legtöbbet!

Nincs két ember a Földön, akinek pontosan ugyanolyanok a mobilozási szokásai. Mindenki másképp tölti a képernyő előtt az idejét, más alkalmazásokat pörget, máshonnan tájékozódik a hírekről. Vannak népszerű és kevésbé népszerű oldalak és appok, amelyek fel-felbukkannak a kijelzőkön, Alaszkától Dél-Afrikán keresztül Japánig. TikTok, Facebook, Waze, BKK Info, Candy Crush, Foodora… A rövid felsorolásban szinte biztosan van legalább egy-két olyan név, ami a kedves olvasónak is ott szerepelhet a telefonján. Egy friss kutatás azonban ennél jóval részletesebben vizsgálta azt, hogy a magyar fiataloknak és felnőtteknek milyenek a telefonhasználat mikromintázatai, mik motiválják arra az egyént, hogy feloldja a képernyőzárat és tekintetét a kijelzőre emelje.

A mobiltelefon megkerülhetetlen eleme a mindennapoknak

Az NMHH kérésére lebonyolított kutatást két szociológus koordinálta, ők voltak azok, akik kidolgozták a hipotéziseket, az adatgyűjtés módszertanát, valamint próbálták a hangsúlyt eltolni a gyakorlati szempontok felé, hogy tényleg olyan eredményeket kapjanak, amelyek az átlagember számára is könnyen érthetőek, kézzelfoghatóak.

A tanulmányból kiderül, hogy kérdőívekkel és szoftveres mérésekkel dolgoztak. Több mint 1000 darab válasz állt rendelkezésükre, amiket megfelelően súlyoztak, hogy a lehető legnagyobb mintával megmaradjanak a reprezentativitás talaján.

Aggasztó adatok: szinte csak addig nem mobilozunk, amíg alszunk

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a telefont főleg ébredés után és lefekvés előtt, 6-8, illetve 22-24 óra között használják a legtöbben. Kávé mellett pörgetni a híreket, vagy még gyorsan ránézni a Facebookra a szemmaszk felvétele előtt természetesnek tekinthető. A kutatásban résztvevők átlagosan 7,5 órát töltenek telefonjaik nélkül, ami többségében az alvással állítható párhuzamba. Kijelenthető, hogy hiába alszik valaki többet, attól még nem használja kevesebbet a mobilját, mint a kevesebbet alvók. A fiatalok reggel főleg a gyors vizuális tartalmakat kínáló Instagramért nyúlnak, az idősebbek az e-mailjeiket pörgetik, valamint keresik a friss híreket akár híroldalakon, akár a Facebookon.