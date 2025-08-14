UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Lebuktak a magyarok: ekkor mobilozunk a legtöbbet!

mobiltelefon
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 13:45
okostelefonfelmérés
Egy friss kutatásból kiderül, hogy a fiatalok és a felnőttek a mobiltelefonjaikat pontosan mire és mennyi ideig használják egy-egy nap.

Nincs két ember a Földön, akinek pontosan ugyanolyanok a mobilozási szokásai. Mindenki másképp tölti a képernyő előtt az idejét, más alkalmazásokat pörget, máshonnan tájékozódik a hírekről. Vannak népszerű és kevésbé népszerű oldalak és appok, amelyek fel-felbukkannak a kijelzőkön, Alaszkától Dél-Afrikán keresztül Japánig. TikTok, Facebook, Waze, BKK Info, Candy Crush, Foodora… A rövid felsorolásban szinte biztosan van legalább egy-két olyan név, ami a kedves olvasónak is ott szerepelhet a telefonján. Egy friss kutatás azonban ennél jóval részletesebben vizsgálta azt, hogy a magyar fiataloknak és felnőtteknek milyenek a telefonhasználat mikromintázatai, mik motiválják arra az egyént, hogy feloldja a képernyőzárat és tekintetét a kijelzőre emelje.

A mobiltelefon megkerülhetetlen eleme a mindennapoknak
A mobiltelefon megkerülhetetlen eleme a mindennapoknak 

Az NMHH kérésére lebonyolított kutatást két szociológus koordinálta, ők voltak azok, akik kidolgozták a hipotéziseket, az adatgyűjtés módszertanát, valamint próbálták a hangsúlyt eltolni a gyakorlati szempontok felé, hogy tényleg olyan eredményeket kapjanak, amelyek az átlagember számára is könnyen érthetőek, kézzelfoghatóak.

A tanulmányból kiderül, hogy kérdőívekkel és szoftveres mérésekkel dolgoztak. Több mint 1000 darab válasz állt rendelkezésükre, amiket megfelelően súlyoztak, hogy a lehető legnagyobb mintával megmaradjanak a reprezentativitás talaján. 

Aggasztó adatok: szinte csak addig nem mobilozunk, amíg alszunk

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a telefont főleg ébredés után és lefekvés előtt, 6-8, illetve 22-24 óra között használják a legtöbben. Kávé mellett pörgetni a híreket, vagy még gyorsan ránézni a Facebookra a szemmaszk felvétele előtt természetesnek tekinthető. A kutatásban résztvevők átlagosan 7,5 órát töltenek telefonjaik nélkül, ami többségében az alvással állítható párhuzamba. Kijelenthető, hogy hiába alszik valaki többet, attól még nem használja kevesebbet a mobilját, mint a kevesebbet alvók. A fiatalok reggel főleg a gyors vizuális tartalmakat kínáló Instagramért nyúlnak, az idősebbek az e-mailjeiket pörgetik, valamint keresik a friss híreket akár híroldalakon, akár a Facebookon.

Igyekeztek a kutatók egy képet kapni arról is, hogy melyek azok az appok, ahova a telefonhasználók “elmenekülnek”. A negatív érzelmi pillanatokban a fiatalok inkább a TikTokot nyitják meg, miközben az Instagram és a Messenger a háttérbe szorul, az idősebbek a Facebook és a YouTube “társaságát” keresik inkább. A szakemberek konklúzióként megállapították a mért adatok alapján, hogy az érzelmi és mentális állapot igenis befolyásolja a közösségi média használatának mennyiségét, jellegét és célját is.

A tanulmány utolsó nagyobb fejezete arra mutat rá, hogy az utazás során milyen appokat részesítenek előnyben az emberek. Nem meglepő módon a navigációs alkalmazások viszik a prímet, a Google Maps, MÁV/Vonatinfó dominálnak. Mellettük jelentős szeletet követelnek a képernyőidőből a szórakoztató alkalmazások, mint a YouTube, TikTok, Instagram és az egyszerűbb logikai játékok. Tanulni és produktivitásra ösztönző programokra nem szeretnek rábökni az utazók, ezeknek a száma elenyésző a korábban felsoroltak mellett.

