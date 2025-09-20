Házi bor eladása – Minden, amit tudnod kell az adózásról és engedélyekről

Magyarország szőlőtermő videék is, ezért nem meglepő, hogy sokan készítenek termelői bort. Viszont nem árt tudni, hogy mik a szabályok, ha nemcsak otthoni fogyasztásra, hanem kereskedelmi célra is felhasználnád a hegy levét. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a házi bor eladása kapcsán.

A házi bor eladására is komoly szabályok vonatkoznak.

Házi bor eladása legfontosabb tudnivalók

Aki saját szőlőjéből, saját használatra készít bort, annak nem kell engedélyt kérnie. A törvény lehetővé teszi, hogy háztartásonként évente maximum 1000 litert állítsunk elő adómentesen, amennyiben az kizárólag családi és vendéglátási fogyasztásra szolgál.

Ha valaki eladásra szánja, az onnantól kezdve nem számít „házinak”. Ebben az esetben regisztrált borászati üzemengedélyt kell kiváltani, amit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, azaz a Nébih állít ki. Az üzemnek meg kell felelnie higiéniai és nyomon követési szabályoknak is.

Házi bor adózása a NAV felé

A bor – bár kedvezőbb helyzetben van, mint a pálinka – szintén jövedéki termék, csak alacsonyabb a jövedéki adója. Ebből következik, hogy az eladásra szánt italt be kell jelenteni a NAV felé, és jövedéki adatszolgáltatást kell végezni. Természetesen ez a magánfogyasztásra nem vonatkozik.

Ha kereskedelmi forgalomba kerül, kötelező a megfelelő címkézés, amelyen fel kell tüntetni a származási helyet, az alkoholtartalmat, az évjáratot és a palackozót. A címke hamisítása vagy hiányossága komoly bírságot vonhat maga után.

Egyre népszerűbbek a szüreti mulatságok, ahol finom házi borokat is kóstolhatunk.

A bor sikeres eladásának kulcsa

Nemcsak boltokban, hanem őstermelői piacon vagy falusi vendégasztal keretében is értékesíteni lehet, ha megvannak az engedélyek. Az utóbbi években népszerűek a helyi fesztiválok, vásárok, szüreti mulatságok, ahol kisebb mennyiség is bemutatható és árusítható.

Az eladásra szánt bor után pontos nyilvántartást kell vezetni. Fel kell jegyezni, hogy mennyi szőlőből készült, mekkora mennyiség lett palackozva, és mennyi került értékesítésre. Ezeket az adatokat a hatóságok ellenőrizhetik.

A szabályok betartása mellett fontos, hogy a minősége is kiemelkedő legyen. Egy tiszta pince, higiénikus eszközök és gondos palackozás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vásárlók visszatérjenek, és hogy a házi borból valódi, piacképes termék váljon.