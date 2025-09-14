Szüreti fesztiválok, kulturális élmények és wellness-kikapcsolódás – Őszi utazási trendek hazai viszonylatban

Most, hogy vége a nyárnak, búcsút intettünk a kánikulának, az izzasztó napoknak, és lassan beköszönt a színpompás, majd egyre borongósabb ősz, a turisztikai kereslet-kínálat is másféle úti célok felé fordul. Az évszakkal megváltozott őszi utazási trendekről kérdeztük Békefi Anna turisztikai szakembert, az Anima Travel tulajdonosát.

Őszi utazási trendek: a szeptember-októberi időjárás a kulturális körutaknak, és a városlátogatásoknak kedvez

Fotó: RossHelen

Őszi utazási trendek: kulturális utazások, vagy nyáridéző körutak?

Amíg a nyár elsődleges utazási célpontjai a különböző mediterrán tengerpartok, vagy hazai viszonylatban az olyan tópartok, mint a Balaton, a Velencei-tó, vagy a Tisza-tó, addig az őszi időszak egészen másfajta desztinációk felé kacsintgat. A magyar utazók ilyenkor a kellemes hőmérsékletet és a természet őszi szépségét kihasználva városlátogatásokat, kulturális körutazásokat, vagy épp wellness- és borvidéki programokat választanak.

Az ősz ideális kirándulási időszak, amikor a nyári hőség után ismét kellemes a hőmérséklet és gyönyörű arcát mutatja a természet”

– emeli ki a szakértő. Ilyenkor keresettek a külföldi városlátogatások, például Róma, Prága, Krakkó vagy Isztambul, de vonzóak a kulturális körutazások Dél-Csehországba, Portugáliába vagy Máltára is.

Toszkána az az úti cél, amely kulturális körutak, városlátogatások és gasztronómiai programok úti célja is lehet ősszel

Fotó: Forrás: Shutterstock

Van, ahol az épített környezetre hangsúlyt helyező városnézés a fő vonzerő, mint Toszkánában, máshol pedig a színes táj önmagában emeli az utazás értékét, például Bajor- vagy Loire-menti kastélyoknál. A mediterrán hangulat kedvelői a szicíliai nagykörutat választják, ahol még októberben is nyáridéző élmények várják őket.

És mi a helyzet a hazai fronton?

Belföldön a gyógyfürdő városok, a Mátra–Bükk térsége és egyre inkább a Balaton a legkedveltebb célpontok, részben a fesztiválok, részben a kerékpározási lehetőségek miatt. Kedvező árak és alacsonyabb zsúfoltság teszi még vonzóbbá ezt az időszakot, miközben a szüreti és gasztronómiai programok különleges élményt nyújtanak.

Az Anima Travel tulajdonosa elmondta, hogy a belföldi favoritok közé tartozik a Balaton, Hévíz, Hajdúszoboszló, valamint a borvidékek szüreti fesztiváljai. Külföldön a városlátogatások, mint Bécs, Prága, Krakkó, a hosszabb kulturális körutak Dél-Európában, sőt novembertől az egzotikus ázsiai és afrikai utak is népszerűek.