Szüreti fesztiválok, kulturális élmények és wellness-kikapcsolódás – Őszi utazási trendek hazai viszonylatban

Most, hogy vége a nyárnak, búcsút intettünk a kánikulának, az izzasztó napoknak, és lassan beköszönt a színpompás, majd egyre borongósabb ősz, a turisztikai kereslet-kínálat is másféle úti célok felé fordul. Az évszakkal megváltozott őszi utazási trendekről kérdeztük Békefi Anna turisztikai szakembert, az Anima Travel tulajdonosát.
Amíg a nyár elsődleges utazási célpontjai a különböző mediterrán tengerpartok, vagy hazai viszonylatban az olyan tópartok, mint a Balaton, a Velencei-tó, vagy a Tisza-tó, addig az őszi időszak egészen másfajta desztinációk felé kacsintgat. A magyar utazók ilyenkor a kellemes hőmérsékletet és a természet őszi szépségét kihasználva városlátogatásokat, kulturális körutazásokat, vagy épp wellness- és borvidéki programokat választanak.
Az ősz ideális kirándulási időszak, amikor a nyári hőség után ismét kellemes a hőmérséklet és gyönyörű arcát mutatja a természet”
– emeli ki a szakértő. Ilyenkor keresettek a külföldi városlátogatások, például Róma, Prága, Krakkó vagy Isztambul, de vonzóak a kulturális körutazások Dél-Csehországba, Portugáliába vagy Máltára is.
Van, ahol az épített környezetre hangsúlyt helyező városnézés a fő vonzerő, mint Toszkánában, máshol pedig a színes táj önmagában emeli az utazás értékét, például Bajor- vagy Loire-menti kastélyoknál. A mediterrán hangulat kedvelői a szicíliai nagykörutat választják, ahol még októberben is nyáridéző élmények várják őket.
Belföldön a gyógyfürdő városok, a Mátra–Bükk térsége és egyre inkább a Balaton a legkedveltebb célpontok, részben a fesztiválok, részben a kerékpározási lehetőségek miatt. Kedvező árak és alacsonyabb zsúfoltság teszi még vonzóbbá ezt az időszakot, miközben a szüreti és gasztronómiai programok különleges élményt nyújtanak.
Az Anima Travel tulajdonosa elmondta, hogy a belföldi favoritok közé tartozik a Balaton, Hévíz, Hajdúszoboszló, valamint a borvidékek szüreti fesztiváljai. Külföldön a városlátogatások, mint Bécs, Prága, Krakkó, a hosszabb kulturális körutak Dél-Európában, sőt novembertől az egzotikus ázsiai és afrikai utak is népszerűek.
Az Anima Travelnél óriási élmény évről évre a képeslap szépségű tájban a Téboly és zsenialitás című bajor kastélyos utunk, szicíliai körutazásunk, illetve belföld terén az egynapos kastélylátogatásaink: Bajna, Dég, Füzérradvány, Fenékpuszta” – tette hozzá.
A szakember a gasztronómiai élmények közé sorolja a somogyi szarvasgomba vadászatot, a Szatmári szilvafesztivált, az Őrségi Tökfesztivált, valamint a kastélyos Tolcsva–Hercegkút utat, ahol a Helia-D élményközpontban személyre szabott krémet is készíthetnek a résztvevők.
Az ősz népszerűségét jól mutatja, hogy a magyarok többsége rövidebb, 1–4 napos hétvégéket tervez belföldön, különösen wellness, borvidék- és gasztrotémában, míg a családosok és pedagógusok az őszi szünetet kihasználva hosszabb tartózkodást is választanak. Külföldön a tartalmas kulturális körutak és az utószezoni mediterrán pihenések iránt is nagy az érdeklődés.
Az őszi szezon legjobban a borfesztiválokkal, szüreti programokkal, termál- és wellness-hétvégékkel, túrázással, kerékpározással, valamint kellemes kulturális barangolásokkal élvezhető. Októberben akár egy délutánra is nyeregbe pattanhatunk, például az európai „Amazonas” mentén Murakeresztúrnál, vagy két nap alatt körbetekerhetjük a Fertő-tavat, miközben élvezzük az őszi természet és a kultúra nyújtotta élményeket.
