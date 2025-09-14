Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Szüreti fesztiválok, kulturális élmények és wellness-kikapcsolódás – Őszi utazási trendek hazai viszonylatban

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 10:15
A nyári kánikula után egyre többen terveznek kiruccanásokat, hogy kihasználják a kellemes hőmérsékletet és a természet őszi színeit. Az idei őszi utazási trendek a belföldi wellness- és borvidéki programoktól a külföldi városnézésekig és kulturális körutazásokig számos lehetőséget kínálnak.
Etédi Alexa
Most, hogy vége a nyárnak, búcsút intettünk a kánikulának, az izzasztó napoknak, és lassan beköszönt a színpompás, majd egyre borongósabb ősz, a turisztikai kereslet-kínálat is másféle úti célok felé fordul. Az évszakkal megváltozott őszi utazási trendekről kérdeztük Békefi Anna turisztikai szakembert, az Anima Travel tulajdonosát.

őszi utazási trendek, Róma, Piazza Navona, turista nő háttal, táskával
Őszi utazási trendek: a szeptember-októberi időjárás a kulturális körutaknak, és a városlátogatásoknak kedvez
Fotó: RossHelen

Őszi utazási trendek: kulturális utazások, vagy nyáridéző körutak?

Amíg a nyár elsődleges utazási célpontjai a különböző mediterrán tengerpartok, vagy hazai viszonylatban az olyan tópartok, mint a Balaton, a Velencei-tó, vagy a Tisza-tó, addig az őszi időszak egészen másfajta desztinációk felé kacsintgat. A magyar utazók ilyenkor a kellemes hőmérsékletet és a természet őszi szépségét kihasználva városlátogatásokat, kulturális körutazásokat, vagy épp wellness- és borvidéki programokat választanak.

Az ősz ideális kirándulási időszak, amikor a nyári hőség után ismét kellemes a hőmérséklet és gyönyörű arcát mutatja a természet” 

– emeli ki a szakértő. Ilyenkor keresettek a külföldi városlátogatások, például Róma, Prága, Krakkó vagy Isztambul, de vonzóak a kulturális körutazások Dél-Csehországba, Portugáliába vagy Máltára is.

őszi utazási trendek, Toszkána, szőlők
Toszkána az az úti cél, amely kulturális körutak, városlátogatások és gasztronómiai programok úti célja is lehet ősszel
Fotó: Forrás: Shutterstock

Van, ahol az épített környezetre hangsúlyt helyező városnézés a fő vonzerő, mint Toszkánában, máshol pedig a színes táj önmagában emeli az utazás értékét, például Bajor- vagy Loire-menti kastélyoknál. A mediterrán hangulat kedvelői a szicíliai nagykörutat választják, ahol még októberben is nyáridéző élmények várják őket.

És mi a helyzet a hazai fronton?

Belföldön a gyógyfürdő városok, a Mátra–Bükk térsége és egyre inkább a Balaton a legkedveltebb célpontok, részben a fesztiválok, részben a kerékpározási lehetőségek miatt. Kedvező árak és alacsonyabb zsúfoltság teszi még vonzóbbá ezt az időszakot, miközben a szüreti és gasztronómiai programok különleges élményt nyújtanak.

Az Anima Travel tulajdonosa elmondta, hogy a belföldi favoritok közé tartozik a Balaton, Hévíz, Hajdúszoboszló, valamint a borvidékek szüreti fesztiváljai. Külföldön a városlátogatások, mint Bécs, Prága, Krakkó, a hosszabb kulturális körutak Dél-Európában, sőt novembertől az egzotikus ázsiai és afrikai utak is népszerűek.

őszi utazási trendek, Hévíz, tó, tündérrózsa
Hévíz akkor is tökéletes úti cél, ha az időjárás hűvösebbre fordul
Fotó: Forrás: Facebook/Hévíz Tófürdő

Az Anima Travelnél óriási élmény évről évre a képeslap szépségű tájban a Téboly és zsenialitás című bajor kastélyos utunk, szicíliai körutazásunk, illetve belföld terén az egynapos kastélylátogatásaink: Bajna, Dég, Füzérradvány, Fenékpuszta” – tette hozzá.

A gasztronómiai élmények sem maradhatnak ki

A szakember a gasztronómiai élmények közé sorolja a somogyi szarvasgomba vadászatot, a Szatmári szilvafesztivált, az Őrségi Tökfesztivált, valamint a kastélyos Tolcsva–Hercegkút utat, ahol a Helia-D élményközpontban személyre szabott krémet is készíthetnek a résztvevők.

Rövidebb, vagy hosszabb utak?

Az ősz népszerűségét jól mutatja, hogy a magyarok többsége rövidebb, 1–4 napos hétvégéket tervez belföldön, különösen wellness, borvidék- és gasztrotémában, míg a családosok és pedagógusok az őszi szünetet kihasználva hosszabb tartózkodást is választanak. Külföldön a tartalmas kulturális körutak és az utószezoni mediterrán pihenések iránt is nagy az érdeklődés.

őszi utazási trendek, kerékpározás, bortúra, szőlők
Ősszel a túrázás, kerékpározás, és a bortúrák is összeköthetőek
Fotó: nnattalli

Az őszi szezon legjobban a borfesztiválokkal, szüreti programokkal, termál- és wellness-hétvégékkel, túrázással, kerékpározással, valamint kellemes kulturális barangolásokkal élvezhető. Októberben akár egy délutánra is nyeregbe pattanhatunk, például az európai „Amazonas” mentén Murakeresztúrnál, vagy két nap alatt körbetekerhetjük a Fertő-tavat, miközben élvezzük az őszi természet és a kultúra nyújtotta élményeket.

