Kié a gyümölcs, ha a fa átlóg a szomszédból hozzád? Meglepő a válasz!

Kertes házas övezetekben gyakran felmerül a kérdés, hogy ki szedheti le a kerítésen túlnyúló terméseket, virágokat. Az átlógó gyümölcsfa termése – bármilyen csábító is – jogilag nem számít közös gyümölcsnek. A válasz egyértelmű, és aki nem tartja be a szabályokat, jogi következményekkel is szembenézhet – figyelmeztet cikkében a Fanny magazin.

A kerítésen átnyúló fák mindig gondot okoznak, legyen szó akár a gyümölcsről, akár az ágak metszéséről vagy épp a lehulló levelekről Fotó: Unsplash

Kinek a tulajdona az átnyúló gyümölcs?

Az alapvető szabály az, hogy a termés, gyümölcs vagy virág annak a tulajdona, akinek a földjén a növény gyökerezik – még akkor is, ha átlóg a szomszédos telekre. Ebből kifolyólag lopást követ el az, aki a szomszéd növényét leszedi vagy megdézsmálja.

Mikortól számít lopásnak?

A kerítésen átnyúló ág, termés nem számít köztulajdonnak, ezért a szomszéd nem szedheti le engedély nélkül. A jog is tiltja a kerítésen átlógó gyümölcs, virág leszedését, mert az lopásnak minősülhet, az pedig büntetőjogi következményeket is vonhat maga után.

Ezt mondja a törvény az átlógó gyümölcs begyűjtéséről

Ha az átlógó termés a szomszéd telkére lehullik, akkor sem fogyaszthatja el, mivel a lehullott termények is az eredeti tulajdonoshoz tartoznak. Sőt, akár azt is kérheti, hogy átmehessen összeszedni a gyümölcsöt. A Ptk. ugyanis azt mondja, hogy ha „állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.”

De mégis meddig kell várni a tulajdonosra?

Ugyanakkor, ha a növény tulajdonosa elvárható időn belül elmulasztotta a lehullott termény összeszedését, akkor a gyümölcs gond nélkül összeszedhető és felhasználható saját célra.

Szedhetünk-e gyümölcsöt az utcáról?

Ha a szomszéd levág egy hozzá átnyúló ágat, az azon levő gyümölcs vagy virág sem lesz az övé, azt vissza kell adnia a tulajdonosnak. Ha pedig a saját fánk ága lóg ki az utcára, akkor az azon lévő termények is minket illetnek, ezért ha a járókelők az engedélyünk nélkül leszedik, szintén lopást követnek el.

A közterület sem kivétel

A közterületen álló gyümölcsfák, virágok sem tekinthetők „szabad prédának”. Az önkormányzati tulajdonú területen álló fa az önkormányzat tulajdona, így ebből logikusan következik, hogy a termés is őt illeti meg. Ugyan ez érvényes a virágok esetében is.