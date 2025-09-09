BOR2025: Ismét a nemzetközi borszakma fókuszába kerül Budapest

A program központi eleme a szeptember 10-11-én Budapesten zajló kétnapos konferencia, amelyet Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos nyit meg.

Fotó: BOR2025 Hungarian Wine Summit

Az első nap a mesterkurzusoké, ahol a résztvevők a magyar borvilág ikonikus területeivel és stílusaival ismerkednek meg. Az előadásokat olyan neves szakemberek tartják, mint Tűű Péter (pezsgők), John Szabó és Gilvesy Róbert (vulkanikus borok), Gere Andrea és ifj. Lőrincz György (ikonikus vörösborok), valamint Molnár Péter és Mészáros László (tokaji édes borok). Az intenzív szakmai nap zárásaként kötetlen Gulyás Party várja a résztvevőket, amely a vendégszeretet és a közösségi élmény jegyében teremt lehetőséget a kapcsolatépítésre.

A második nap a gyakorlati tapasztalatszerzésre és az üzleti kapcsolatok építésére koncentrál: a vendégek a Tasting Zone kóstolóin, valamint célzott B2B találkozókon ismerkedhetnek meg a borászatokkal és boraikkal. A nemzetközi média képviselői külön gasztronómiai sétán fedezhetik fel a főváros kulturális és kulináris értékeit, majd délután ők is csatlakoznak a kóstoló programhoz. Az estét a Budai Várban zajló Budapest Borfesztivál látogatása koronázza meg.

A Summit egyik legfontosabb újítása a kétszeresére bővített Study Tour program, amely lehetővé teszi, hogy a vendégek akár négy különböző borvidéket is bejárjanak egyetlen hét alatt. A két turnusban zajló tanulmányutak során a résztvevők olyan ikonikus régiókat fedezhetnek fel, mint Tokaj, Eger, Szekszárd, Villány vagy a Balaton környéke, de az idei újdonságként Budafok, Pannonhalma, Sopron és Etyek is teljes értékű partnerként jelenik meg a programban. A túrák minden állomásán pincelátogatások és sétálókóstolók várják a vendégeket, amelyek közvetlenebb, emberközelibb élményt biztosítanak, és arcokat, történeteket társítanak a borokhoz.