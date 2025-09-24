Ezért ne bankolj soha nyilvános wifin, mert kirabolhatnak – 5+1 tipp, amiket minden netbank-felhasználónak tudnia kell

Bizonyára te is online bankolsz. Az életet nehéz elképzelni nélküle, ugyanakkor a technika fejlődésével nem csak a bankok online fiókjait fejlesztették csúcsra, de a csalók sem tétlenkedtek. Nézzük, mi az az 5+1 aranyszabály amit jobb ha betartasz, hogy megvédd a pénzed.
Ma már szinte bárhonnan elintézhetjük a banki ügyeinket: a nappaliból, a buszról, de még a strandon ülve is. Csak pár kattintás, és kész is az utalás. De pont ez a kényelem lehet az, ami csapdába csal. Most összegyűjtöttük a nagy bankok ajánlásait és összeállítottunk egy tippekből álló listát, amikkel tényleg biztonságban tudhatod a pénzed, még akkor is, ha csak a mobilodon intézed az egész bankolást.
Ha valaki e-mailt, SMS-t vagy akár telefonhívást küld azzal, hogy „ellenőrizni kell a számládat” vagy „küldd el a belépési adataidat”, akkor valószínűleg épp megpróbál átverni. A bankod nem fog ilyeneket kérni. Soha. Inkább hívj fel egy hivatalos ügyfélszámot, ha valami gyanús.
Lehet, hogy csábító egy kávézóban ülve netbankozni, de egy nyilvános wifi olyan, mintha a saját lakáskulcsodat odaadnád egy idegennek. Használj mobilnetet vagy otthoni, biztonságos hálózatot, ha pénzügyeidről van szó.
Ha letöltenél egy alkalmazást, mindig ellenőrizd, hogy tényleg a hivatalos Google Play vagy App Store felületéről származik. Gyanús linkekre, e-mailben érkező „telepítési javaslatokra” pedig ne kattints rá. A hamis appok gyakran úgy néznek ki, mint az eredetiek – csak épp ellopják az adataidat.
Egy jó jelszó olyan, mint egy masszív bejárati ajtó. Ne legyen benne a neved, a kutyád születésnapja vagy az unokád neve. Használj kis- és nagybetűt, számot, speciális karaktert – és legyen legalább 12 karakter hosszú. Macerás, de így tudod megvédeni a pénzed.
Mielőtt bejelentkeznél a netbankba, nézd meg alaposan az oldalt: biztos, hogy a hivatalos webcímen vagy? Az „https” a böngészősávban és a kis lakat ikon azt jelzik, hogy biztonságos a kapcsolat. Ha bármiben bizonytalan vagy, inkább gépeld be kézzel a webcímet, vagy használd a kedvencek közé elmentett linket.
Kérj SMS-értesítést a tranzakciókról – így egyből látod, ha valami nem stimmel. Állíts be napi vagy egyszeri limitet a kártyádon, hogy ha mégis visszaélés történne, ne lehessen hatalmas összegeket leemelni. Ne felejtsd el rendszeresen átnézni a bankszámláid! Ha gyanús tranzakciót látsz, azonnal hívd a bankot – akár éjjel is.
