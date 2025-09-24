Ezért ne bankolj soha nyilvános wifin, mert kirabolhatnak – 5+1 tipp, amiket minden netbank-felhasználónak tudnia kell

Bizonyára te is online bankolsz. Az életet nehéz elképzelni nélküle, ugyanakkor a technika fejlődésével nem csak a bankok online fiókjait fejlesztették csúcsra, de a csalók sem tétlenkedtek. Nézzük, mi az az 5+1 aranyszabály amit jobb ha betartasz, hogy megvédd a pénzed.

Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock

A biztonságos online bankolás aranyszabályai – Tippek a banki csalás elkerüléséhez

Ma már szinte bárhonnan elintézhetjük a banki ügyeinket: a nappaliból, a buszról, de még a strandon ülve is. Csak pár kattintás, és kész is az utalás. De pont ez a kényelem lehet az, ami csapdába csal. Most összegyűjtöttük a nagy bankok ajánlásait és összeállítottunk egy tippekből álló listát, amikkel tényleg biztonságban tudhatod a pénzed, még akkor is, ha csak a mobilodon intézed az egész bankolást.

1. Soha ne add ki a jelszavad – még „a banknak” sem

Ha valaki e-mailt, SMS-t vagy akár telefonhívást küld azzal, hogy „ellenőrizni kell a számládat” vagy „küldd el a belépési adataidat”, akkor valószínűleg épp megpróbál átverni. A bankod nem fog ilyeneket kérni. Soha. Inkább hívj fel egy hivatalos ügyfélszámot, ha valami gyanús.

2. Ezért ne bankolj nyilvános wifin

Lehet, hogy csábító egy kávézóban ülve netbankozni, de egy nyilvános wifi olyan, mintha a saját lakáskulcsodat odaadnád egy idegennek. Használj mobilnetet vagy otthoni, biztonságos hálózatot, ha pénzügyeidről van szó.

3. Csak hivatalos appot használj

Ha letöltenél egy alkalmazást, mindig ellenőrizd, hogy tényleg a hivatalos Google Play vagy App Store felületéről származik. Gyanús linkekre, e-mailben érkező „telepítési javaslatokra” pedig ne kattints rá. A hamis appok gyakran úgy néznek ki, mint az eredetiek – csak épp ellopják az adataidat.

Fotó: chainarong06 / Shutterstock

4. Az erős jelszó nem luxus, hanem alap

Egy jó jelszó olyan, mint egy masszív bejárati ajtó. Ne legyen benne a neved, a kutyád születésnapja vagy az unokád neve. Használj kis- és nagybetűt, számot, speciális karaktert – és legyen legalább 12 karakter hosszú. Macerás, de így tudod megvédeni a pénzed.

5. Nézd meg, hova kattintasz – és mit írsz be

Mielőtt bejelentkeznél a netbankba, nézd meg alaposan az oldalt: biztos, hogy a hivatalos webcímen vagy? Az „https” a böngészősávban és a kis lakat ikon azt jelzik, hogy biztonságos a kapcsolat. Ha bármiben bizonytalan vagy, inkább gépeld be kézzel a webcímet, vagy használd a kedvencek közé elmentett linket.