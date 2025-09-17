Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Több mint 7 millió e-mail-címhez tartozó adatot szerzett meg a hacker csoport

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 11:35
Megszerezték a Balenciaga, a Gucci, valamint az Alexander McQueen ügyféladatbázisait. A hacker csoport valódi célja nem a váltságdíj.

Újabb súlyos botrány rázta meg a luxusipart, ismeretlen hackerek még áprilisban megszerezték a Balenciaga, a Gucci, valamint az Alexander McQueen ügyféladatbázisait. A kezükbe került információk között megtalálhatóak a vásárlók nevei, e-mail-címei, telefonszámai, lakcímei, valamint az is, hogy összesen mennyit költöttek a nagy presztízsű divatházaknál. A Shiny Hunters nevű csoport vállalta később magára a támadást, állítása szerint 7,4 millió e-mail-címhez tartozó adatot szerzett meg – írj az Origo.

Ismeretlen hackerek még áprilisban megszerezték a Balenciaga, a Gucci, valamint az Alexander McQueen ügyféladatbázisait.
Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock 

Bár bankkártyaadatok nem kerültek nyilvánosságra, a kiszivárgott információk így is veszélyesek lehetnek, mivel a luxustermékekre több tízezer dollárt költő ügyfelek csalási és zsarolási kísérletek kiemelt célpontjaivá válhatnak.

A hacker csoport valódi célja nem a váltságdíj

A márkák anyavállalata, a Kering megerősítette a hackelést, és közölte, hogy az érintett vásárlókat e-mailben már értesítették. Nyilvános nyilatkozatot azonban nem tettek, mivel erre jogilag nem kötelezhetők, ha az ügyfeleket közvetlenül tájékoztatják. A vállalat hangsúlyozta, hogy pénzügyi adatok nem kerültek veszélybe, és az IT-rendszereik védelmét is megerősítették.

A mostani eset nem egyedülálló, hiszen az év első felében a Cartier és a Louis Vuitton is adatlopás áldozatává vált. 

Szakértők szerint a luxusipar a kiberbűnözők kiemelt célpontja lett, mert bár közvetlen váltságdíjat nem mindig tudnak kicsikarni a cégekből, az exkluzív ügyfélkör kapcsolattartási adatai rendkívül értékesek lehetnek más bűnözők számára a sötét weben.

 

 

