5 dolog, amit sokan elrontanak, amikor pénzre van szükségük (x)

Az első és talán legnagyobb hiba az, hogy végig sem gondoljuk, pontosan miért van szükségünk több pénzre. Ha nincs konkrét, részletesen kidolgozott terv arra nézve, hogy mire és mennyit szeretnénk költeni, könnyen túlbecsülhetjük a szükséges összeget, vagy éppen fordítva, alultervezhetjük a kiadásokat.
Ez komoly gondokat okozhat, ezért ha úgy döntünk, hogy egy személyi kölcsön (THM: 11,4-22,4%, közzétéve: 2025.08.25.) oldja majd meg a problémáinkat, ne feledjük, hogy a túl magas összeg igénylése extra terhet ró a költségvetésre, így mielőtt bármilyen forrást keresünk, üljünk le, és írjunk részletes listát minden, előttünk álló kiadásról, hogy reális képet kaphassunk a várható költségekről.
Amikor sürgősen pénzre van szükség, könnyen eshetünk abba a hibába, hogy kapkodva választunk. Legyen szó hitelről, baráti kölcsönről vagy más forrásról, a sietség gyakran magas kamatokat, kedvezőtlen feltételeket, ezáltal pedig később felmerülő, a korábbinál komolyabb pénzügyi gondokat eredményezhet.
Ha tehát úgy érezzük, hogy a problémáinkat egy személyi kölcsön oldhatja meg, ne csapjunk le az első, szembejövő ajánlatra: a K&H hitelkalkulátor segítségével ellenőrizhetjük, mi lehet számunkra a legjobb megoldás, gondoljuk végig alaposan, hogy a törlesztőrészleteket rendszeresen fizetni tudjuk-e, csak ez után vágjunk bele az igénylési folyamatba.
Ha hitelfelvételre kerül sor, sokan csak a kézhez kapott összegre koncentrálnak, és nem gondolnak arra, hogy annak visszafizetése pontosan mekkora terhet is jelent majd. A havi részletek első ránézésre elfogadhatónak tűnhetnek, de ne felejtsük el, hogy azok hosszú távra szólnak, összességében pedig magasabb összeget fizetünk majd vissza, mint amit a bank átutalt nekünk.
Figyeljünk tehát oda a teljes futamidőre, vizsgáljuk meg a kamatokat és az egyéb, a hitelfelvétellel esetlegesen együtt járó költségeket, valamint a hitelbiztosítás lehetőségét is: ha így teszünk, megfontolt döntést hozhatunk, ami nem okoz a későbbiekben komoly anyagi gondokat.
Sokan rögtön hitelben gondolkodnak, amikor pénzre van szükségük, pedig bizonyos esetekben létezhetnek kedvezőbb lehetőségek is. Ha az adott kiadás elhalasztható, a költségvetés átrendezésével, és a nem létfontosságú kiadások átmeneti csökkentésével is hatékonyan gyűjtögethetünk, de a feleslegessé vált használati tárgyak, ruhák értékesítéséből is jelentős bevételre tehetünk szert. Ha egy háztartási eszköz beszerzésére van szükség, sok üzlet kínál kamatmentes áruhitelt, de az is lehet, hogy egy családi kölcsön segítségével is megvalósíthatjuk az elképzeléseinket.
Előfordulhat, hogy a pénzügyi döntéseket egy optimista forgatókönyv határozza meg, és úgy gondoljuk, ha jelenleg biztos bevételünk, stabil munkahelyünk van, ez a jövőben sem változhat. A valóság azonban gyakran tartogat meglepetéseket: nem kell rögtön a munkanélküliségtől rettegni, de egy hosszabb táppénz mindannyiunk anyagi helyzetét kikezdheti.
A hasonló esetekre érdemes időben felkészülni: amikor minden rendben megy, havonta egy kisebb összeget célszerű megtakarítani, és létrehozni egy olyan vésztartalékot, ami legalább 2-3 hónapig (ideális esetben fél évig) biztosítja a megélhetésünket.
A pénzügyi nehézségek önmagukban is stresszt jelentenek, de a kapkodó, átgondolatlan döntések sokszor csak tovább súlyosbítják a helyzetet. Ha pontosan tudjuk, mire van szükségünk, időt szánunk a lehetőségek mérlegelésére és felkészülünk a váratlan helyzetekre, akkor jóval nagyobb eséllyel találunk fenntartható, biztonságos megoldást. A tudatosság nemcsak a jelenlegi problémát oldja meg, hanem hosszú távon is stabilabb pénzügyi helyzetet teremt – érdemes tehát erre törekedni.
Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője a K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.