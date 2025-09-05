5 dolog, amit sokan elrontanak, amikor pénzre van szükségük (x)

1. Nincs pontos terv

Az első és talán legnagyobb hiba az, hogy végig sem gondoljuk, pontosan miért van szükségünk több pénzre. Ha nincs konkrét, részletesen kidolgozott terv arra nézve, hogy mire és mennyit szeretnénk költeni, könnyen túlbecsülhetjük a szükséges összeget, vagy éppen fordítva, alultervezhetjük a kiadásokat.

Egy átgondolotlanlan döntés komolyabb pénzügyi gondokat is eredményezhet

Fotó: 123rf.com

Ez komoly gondokat okozhat, ezért ha úgy döntünk, hogy egy személyi kölcsön (THM: 11,4-22,4%, közzétéve: 2025.08.25.) oldja majd meg a problémáinkat, ne feledjük, hogy a túl magas összeg igénylése extra terhet ró a költségvetésre, így mielőtt bármilyen forrást keresünk, üljünk le, és írjunk részletes listát minden, előttünk álló kiadásról, hogy reális képet kaphassunk a várható költségekről.

2. Túl gyorsan, átgondolatlanul döntünk

Amikor sürgősen pénzre van szükség, könnyen eshetünk abba a hibába, hogy kapkodva választunk. Legyen szó hitelről, baráti kölcsönről vagy más forrásról, a sietség gyakran magas kamatokat, kedvezőtlen feltételeket, ezáltal pedig később felmerülő, a korábbinál komolyabb pénzügyi gondokat eredményezhet.

Ha tehát úgy érezzük, hogy a problémáinkat egy személyi kölcsön oldhatja meg, ne csapjunk le az első, szembejövő ajánlatra: a K&H hitelkalkulátor segítségével ellenőrizhetjük, mi lehet számunkra a legjobb megoldás, gondoljuk végig alaposan, hogy a törlesztőrészleteket rendszeresen fizetni tudjuk-e, csak ez után vágjunk bele az igénylési folyamatba.

3. Nem tekintünk előre

Ha hitelfelvételre kerül sor, sokan csak a kézhez kapott összegre koncentrálnak, és nem gondolnak arra, hogy annak visszafizetése pontosan mekkora terhet is jelent majd. A havi részletek első ránézésre elfogadhatónak tűnhetnek, de ne felejtsük el, hogy azok hosszú távra szólnak, összességében pedig magasabb összeget fizetünk majd vissza, mint amit a bank átutalt nekünk.

Figyeljünk tehát oda a teljes futamidőre, vizsgáljuk meg a kamatokat és az egyéb, a hitelfelvétellel esetlegesen együtt járó költségeket, valamint a hitelbiztosítás lehetőségét is: ha így teszünk, megfontolt döntést hozhatunk, ami nem okoz a későbbiekben komoly anyagi gondokat.