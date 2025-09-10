Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Hunor, Nikolett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Súlyos döntést hozott Marco Rossi a portugálok elleni meccs után

világbajnoki-selejtező
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 06:45
MagyarországMarco RossiPortugália
Már nem is olvassa a kommenteket. Marco Rossi azt mondta a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező után, letörli magát a közösségi oldalakról.
B.
A szerző cikkei

Csalódottan nyilatkozott Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtezőt követően. Mint ismert, hiába duplázott Varga Barnabás a kedd esti mérkőzésen a Puskás Arénában, és küzdött hatalmasat a magyar válogatott, 3-2-es vereséget szenvedett Cristiano Ronaldóék ellen.

Magyarország-Portugália
Marco Rossi azt mondta a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező után, letörli magát a közösségi oldalakról Fotó: Szabó Miklós

Azt gondolom, be kell látni, amikor a világ egyik legerősebb csapata ellen játszol, benne van, hogy veszítesz. De ha így veszítesz, az bosszantó. Kiegyenlítettünk, egy percre sem engedtünk ki, a második félidőben sem. Nem mondtunk le a támadásról, kiegyenlítettünk, aztán jött a harmadik portugál jól. Elkerülhető volt, nem kellett volna kockáztatni. Remélem, ebből a hibából tanulunk, és nem követünk el ilyet a jövőben. Keserű a szájíz, mert két meccset játszottunk és három pontot veszítettünk

- fogalmazott a meccs után sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány.

Marco Rossi törli magát a közösségi médiából a Magyarország-Portugália meccs után

Az olasz szakember elmondta, arra az elhatározásra jutott, hogy letörli magát a közösségi oldalakról.

Nem tudom, milyen kommenteket írtak a billentyű mögött ülők, nem is olvasom már a közösségi médiát. Ki is fogom magam törölni. De Írországban nem a saját hibánkból veszítettünk pontokat, ezt ki kell mondani. Azt a két pontot a játékvezető miatt veszítettük el. Nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosaim sem azok, a csodákat ő tette ezer évvel ezelőtt

- mondta Marco Rossi.

Varga Barnabás reklamálásért kapott sárga lapjáról elmondta, kétségkívül egy hiba, ugyanis ezért nem játszhat majd az örmények ellen.

Varga mindig tiltakozik a bírónál, és meg is büntetik ezért. A játékosok lelkére kötöttük, hogy taktikai faultokért belefér a sárga lap, de ilyenért nem fér bele. Ez a helyzet sajnálatos, azt reméljük, hogy Sallai Roland csak 1 meccses eltiltást kap. Ha kettőt, akkor vészhelyzetbe kerülünk elől. Varga és Sallai ugyanis az a két csatár, akiket nem könnyű nélkülözni

- fogalmazott a szövetségi kapitány.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu