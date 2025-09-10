Súlyos döntést hozott Marco Rossi a portugálok elleni meccs után

Csalódottan nyilatkozott Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtezőt követően. Mint ismert, hiába duplázott Varga Barnabás a kedd esti mérkőzésen a Puskás Arénában, és küzdött hatalmasat a magyar válogatott, 3-2-es vereséget szenvedett Cristiano Ronaldóék ellen.

Marco Rossi azt mondta a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező után, letörli magát a közösségi oldalakról Fotó: Szabó Miklós

Azt gondolom, be kell látni, amikor a világ egyik legerősebb csapata ellen játszol, benne van, hogy veszítesz. De ha így veszítesz, az bosszantó. Kiegyenlítettünk, egy percre sem engedtünk ki, a második félidőben sem. Nem mondtunk le a támadásról, kiegyenlítettünk, aztán jött a harmadik portugál jól. Elkerülhető volt, nem kellett volna kockáztatni. Remélem, ebből a hibából tanulunk, és nem követünk el ilyet a jövőben. Keserű a szájíz, mert két meccset játszottunk és három pontot veszítettünk

- fogalmazott a meccs után sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány.

Marco Rossi törli magát a közösségi médiából a Magyarország-Portugália meccs után

Az olasz szakember elmondta, arra az elhatározásra jutott, hogy letörli magát a közösségi oldalakról.

Nem tudom, milyen kommenteket írtak a billentyű mögött ülők, nem is olvasom már a közösségi médiát. Ki is fogom magam törölni. De Írországban nem a saját hibánkból veszítettünk pontokat, ezt ki kell mondani. Azt a két pontot a játékvezető miatt veszítettük el. Nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosaim sem azok, a csodákat ő tette ezer évvel ezelőtt

- mondta Marco Rossi.

Varga Barnabás reklamálásért kapott sárga lapjáról elmondta, kétségkívül egy hiba, ugyanis ezért nem játszhat majd az örmények ellen.

Varga mindig tiltakozik a bírónál, és meg is büntetik ezért. A játékosok lelkére kötöttük, hogy taktikai faultokért belefér a sárga lap, de ilyenért nem fér bele. Ez a helyzet sajnálatos, azt reméljük, hogy Sallai Roland csak 1 meccses eltiltást kap. Ha kettőt, akkor vészhelyzetbe kerülünk elől. Varga és Sallai ugyanis az a két csatár, akiket nem könnyű nélkülözni

- fogalmazott a szövetségi kapitány.