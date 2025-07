Ezt ne hagyd ki! Nem hiszed el mire tanította meg a kutyáit ez a nő!

Egy new yorki nő, Haley Deecken megtanította kutyáit, Duncant és Splasht, hogy miként játszanak színes kártyákkal, miközben köztudottan limitáltabb az állatok színérzékelése. A nő fokozatosan fejlesztette képességeiket, egyre kihívóbb játékokkal. Legközelebb reméli, hogy a számok felismerését fogják majd elsajátítani. Haley TikTokon mutatta meg a kutyák tanulási folyamatait, ezzel 2,6 millió követőt szerezve.

A kutyák nem úgy látják a színeket, mint mi, mégis képesek megkülönböztetni, egy kis gyakorlással.

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Legtöbben az Uno kártyajáték hallatán egy népes családot képzelnek el az asztal körül, ahogyan hevesen versengve szórakoznak egy jó ebéd után. Azonban Haley Deecken játszótársai saját kutyái, és bizony nekik sem esik jól ha két lapot fel kell húzniuk egy szerencsétlen fordulat után.

Egy népszerű TikTok videóban Deecken egy színes kártyajátékot játszik a kutyáival, a 10 éves Duncannel, és a 2 éves Splashsel, amelyen a kutyusok teljesen lazán felveszik a játék ütemét.

Ami most egyszerű kártyázásnak tűnik, amögött nagyon komoly munka áll, amelyben szerepet játszott a kutyák különleges látása és tanulási képessége is.

"Először csak két színnel kezdtem, kékkel és sárgával, mert azokat a színeket látják a legjobban" - mondta Haley a People Magazinnak. "Úgy helyeztem el a kártyákat, hogy a legtöbb ugyanolyan színű legyen, például négy kéket és egy sárgát. Mindig kaptak egy jutalmat, ha a kéket választották ki."

Ezután fokozatosan mutatta be nekik a többi színt, a pirosat és a zöldet, amelyeket kevésbé látják. "A piros nekik majdnem úgy néz ki, mint egy sötét szürkés zöld szín, ami nekünk a zöld, neki ettől csak picit sötétebb" - mesélte. Szóval segítségképpen, Haley rámutatott a kutyáknak, hogy melyik kártyákból választhatnak, néha többféle opciót is felkínálva, hogy mindenkinek meglepetésekkel teli legyen a játék. "Néha szenvednek a pirossal és a zölddel, de ahhoz képest, hogy neki majdnem ugyanúgy néznek ki, eszméletlen munkát végeznek." A büszke gazdi elárulta, hogy lassan szeretné megtanítani neki a minták felismerését is, például a számokat, hogy még izgalmasabb játékban lehessen részük.