A portugáloknak megvan a véleményük Szoboszlai Dominikról

Mind közül a legnagyobb, világszínvonalú. Ezt írják a portugálok Szoboszlai Dominikról a Magyarország-Portugália vb-selejtező előtt.
Terjedelmes cikket közölt Marco Rossi szövetségi kapitány csapatáról az egyik portugál sportnapilap a kedd esti Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező (20:45, tv: M4 Sport) előtt. A Bola azzal kezdte, hogy következő ellenfelük várhatóan egészen más lesz, mint az első. Mint ismert, Cristiano Ronaldóék Örményország felett kiütéses, 5-0-ás győzelmet arattak.

A cikk elején a portugálok kiemelték, míg ők a hatodik helyen állnak a világranglistán, addig a magyar válogatott a 38., ami meglehetősen erősebbnek tűnik a 105. helyen álló Örményországétól.

A több mint 13 ezer örmény szurkoló között sokan voltak, akik Portugáliának szurkoltak, nagyrészt példaképük, Cristiano Ronaldo miatt. Ugyanez valószínűleg nem lesz igaz a Puskás Arénát megtöltő több mint 60 ezer nézőre, amely Európa egyik legjobb hangulatú stadionja a válogatottak számára

– írja a portugál sportlap. Hozzáteszik, ez volt az egyik olyan stadion, ahol Portugália játszott a négy évvel ezelőtti Európa-bajnokságon, és itt rendezik majd a 2025/26-os Bajnokok Ligája döntőjét is.

Ezt írják Szoboszlairól a Magyarország-Portugália előtt

Ami magát a válogatottat illeti, kiemelkedő egyéni tehetségekkel rendelkező csapat. Mind közül a legnagyobb a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik. A Liverpool játékosa a csapat legfőbb ereje, világszínvonalú. A Premier League legutóbbi fordulójában győztes gólt lőtt az Arsenal ellen, egy több mint 29 méterről elvégzett szabadrúgásból. Ez egy olyan mérkőzésen történt, ahol középpályás létére jobboldali hátvédként játszott

– szól a portugálok véleménye Szoboszlairól. Kiemelik még a magyar válogatottból Kerkez Milost, Orbán Willit és Varga Barnabást is.

A Ferencváros 30 éves csatára hihetetlen formában van: a 2025/26-os szezonban 12 mérkőzésen 11 gólt szerzett és két gólpasszt adott. Magyarország első 2026-os világbajnoki selejtezőmérkőzésén is betalált Írország ellen. Egy mérkőzés, amely a végén döntetlennel végződött, és egy újabb lépés volt a magyar válogatott elmúlt évben mutatott gyenge formájához

– olvasható a sportlap cikkében.

 

 

