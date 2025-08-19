Így segíthetsz a kis kedvencednek átvészelni a tűzijátékot

Sok kutya és macska retteg az éles, robajló hangoktól. Az augusztus 20-i tűzijáték nem egyszerűen kellemetlen zaj számukra, de komoly stresszt is okozhat nekik. Felelős gazdiként rajtunk múlik, hogy kis kedvencünk biztonságban és nyugalomban vészelje át ezt az időszakot. Mutatjuk, mit tehetsz!

A kutyák félelmükben a bútorok alá bújhatnak a tűzijáték alatt.

Fotó: Leszek Glasner / Shutterstock

Miért félnek ennyire az állatok?

A kutyák és macskák hallása sokkal érzékenyebb, mint a miénk. A hirtelen, kiszámíthatatlan durranások ijesztően hatnak rájuk, ráadásul nem értik, mi történik. Van, amelyik kutyus fel-alá járkál a szobában, mások ölbe bújnának, megint mások csak fekszenek, de a testbeszédük árulkodik: remegnek, zihálnak, nyáladzanak, próbálnak elbújni.

A legfontosabb a megelőzés

Ellenőriztesd az állatorvossal a kutya chipjét és az adatok helyességét. Ha félelmében elszökik, így könnyebben visszajut hozzád.

Tegyél a nyakörvére bilétát a telefonszámoddal.

Sétáljatok nagyot a nap folyamán, játékkal, feladatokkal tarkítva, így fizikailag és szellemileg is lefárad.

Este inkább maradjatok otthon. Ha mégis sétára mentek, végig legyen pórázon.

Szerezz be természetes nyugtatót vagy illóolajat, amely segíthet, ha nagyon kiborul. Erről mindig egyeztess állatorvossal.

Ha udvaron lakik, engedd be a házba vagy garázsba. A legjobb neki ott, ahol melletted lehet.

Így vészelheted át kedvenceddel a tűzijátékot

1. Teremts biztonságos kuckót

Készíts neki egy nyugodt helyet a lakásban, ahova elbújhat. Tegyél oda takarót, párnát, játékot, és egy olyan valamit, amelyen érezheti a szagod. Ez segít neki abban, hogy biztonságban érezze magát.

2. Csökkentsd a zajt és a fényeket

A tűzijáték idejére engedd le a redőnyöket, húzd be a függönyöket, és kapcsold be a tévét vagy a rádiót, hogy elnyomja a kinti durrogtatást.

3. Maradj nyugodt és természetes

A kutyák és cicák figyelik a gazdit. Ha ideges vagy, ők is azok lesznek. Próbáld nem mutatni felé, mennyire aggódsz érte. A gazdi magabiztossága és nyugalma erőt adhat a rettegő kutyának.

4. Fáraszd le előtte

Egy nagy séta vagy közös játék segít abban, hogy este kevésbé legyen feszült és könnyebben megnyugodjon.