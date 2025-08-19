Így segíthetsz a kis kedvencednek átvészelni a tűzijátékot

Sok kutya és macska retteg az éles, robajló hangoktól. Az augusztus 20-i tűzijáték nem egyszerűen kellemetlen zaj számukra, de komoly stresszt is okozhat nekik. Felelős gazdiként rajtunk múlik, hogy kis kedvencünk biztonságban és nyugalomban vészelje át ezt az időszakot. Mutatjuk, mit tehetsz!
A kutyák és macskák hallása sokkal érzékenyebb, mint a miénk. A hirtelen, kiszámíthatatlan durranások ijesztően hatnak rájuk, ráadásul nem értik, mi történik. Van, amelyik kutyus fel-alá járkál a szobában, mások ölbe bújnának, megint mások csak fekszenek, de a testbeszédük árulkodik: remegnek, zihálnak, nyáladzanak, próbálnak elbújni.
1. Teremts biztonságos kuckót
Készíts neki egy nyugodt helyet a lakásban, ahova elbújhat. Tegyél oda takarót, párnát, játékot, és egy olyan valamit, amelyen érezheti a szagod. Ez segít neki abban, hogy biztonságban érezze magát.
2. Csökkentsd a zajt és a fényeket
A tűzijáték idejére engedd le a redőnyöket, húzd be a függönyöket, és kapcsold be a tévét vagy a rádiót, hogy elnyomja a kinti durrogtatást.
3. Maradj nyugodt és természetes
A kutyák és cicák figyelik a gazdit. Ha ideges vagy, ők is azok lesznek. Próbáld nem mutatni felé, mennyire aggódsz érte. A gazdi magabiztossága és nyugalma erőt adhat a rettegő kutyának.
4. Fáraszd le előtte
Egy nagy séta vagy közös játék segít abban, hogy este kevésbé legyen feszült és könnyebben megnyugodjon.
Értesítsd az állatorvost, a közeli menhelyeket, és oszd meg a fotóját a közösségi oldalakon, helyi csoportokban. Ha te találsz kutyát, vidd el állatorvoshoz, aki leolvashatja a chipjét, így könnyen visszajuthat a gazdájához. Ha nincs benne chip, értesíts helyi menhelyet, állatvédőket, és ossz meg róla fotót a közösségi médiában – lehet, hogy a gazdi így talál rá.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.