Kutya tűzijátékkal a háttérben

Így segíthetsz a kis kedvencednek átvészelni a tűzijátékot

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 13:15
Az államalapítást ünneplő rendezvénysorozatok országszerte zajlanak. Az állatoknak azonban ez nem ünnep, inkább a rettegés időszaka. Mutatjuk, hogyan nyugtasd meg kis kedvenced, ha fél a tűzijátéktól.
Sok kutya és macska retteg az éles, robajló hangoktól. Az augusztus 20-i tűzijáték nem egyszerűen kellemetlen zaj számukra, de komoly stresszt is okozhat nekik. Felelős gazdiként rajtunk múlik, hogy kis kedvencünk biztonságban és nyugalomban vészelje át ezt az időszakot. Mutatjuk, mit tehetsz!

Kutya egy fotel alá bújva tűzijáték idején
A kutyák félelmükben a bútorok alá bújhatnak a tűzijáték alatt.
Fotó: Leszek Glasner /  Shutterstock 

Miért félnek ennyire az állatok?

A kutyák és macskák hallása sokkal érzékenyebb, mint a miénk. A hirtelen, kiszámíthatatlan durranások ijesztően hatnak rájuk, ráadásul nem értik, mi történik. Van, amelyik kutyus fel-alá járkál a szobában, mások ölbe bújnának, megint mások csak fekszenek, de a testbeszédük árulkodik: remegnek, zihálnak, nyáladzanak, próbálnak elbújni. 

A legfontosabb a megelőzés

  • Ellenőriztesd az állatorvossal a kutya chipjét és az adatok helyességét. Ha félelmében elszökik, így könnyebben visszajut hozzád.
  • Tegyél a nyakörvére bilétát a telefonszámoddal.
  • Sétáljatok nagyot a nap folyamán, játékkal, feladatokkal tarkítva, így fizikailag és szellemileg is lefárad.
  • Este inkább maradjatok otthon. Ha mégis sétára mentek, végig legyen pórázon.
  • Szerezz be természetes nyugtatót vagy illóolajat, amely segíthet, ha nagyon kiborul. Erről mindig egyeztess állatorvossal.
  • Ha udvaron lakik, engedd be a házba vagy garázsba. A legjobb neki ott, ahol melletted lehet.

Így vészelheted át kedvenceddel a tűzijátékot

1. Teremts biztonságos kuckót
Készíts neki egy nyugodt helyet a lakásban, ahova elbújhat. Tegyél oda takarót, párnát, játékot, és egy olyan valamit, amelyen érezheti a szagod. Ez segít neki abban, hogy biztonságban érezze magát.
2. Csökkentsd a zajt és a fényeket
A tűzijáték idejére engedd le a redőnyöket, húzd be a függönyöket, és kapcsold be a tévét vagy a rádiót, hogy elnyomja a kinti durrogtatást.
3. Maradj nyugodt és természetes
A kutyák és cicák figyelik a gazdit. Ha ideges vagy, ők is azok lesznek. Próbáld nem mutatni felé, mennyire aggódsz érte. A gazdi magabiztossága és nyugalma erőt adhat a rettegő kutyának.  
4. Fáraszd le előtte
Egy nagy séta vagy közös játék segít abban, hogy este kevésbé legyen feszült és könnyebben megnyugodjon.

Amit semmiképp ne tegyél

  • Ne hagyd magára, a jelenléted nyugtatóbb minden szónál.
  • Ne babusgasd túl, mert ez azt erősíti benne, hogy tényleg baj van.
  • Ne büntesd, hiszen ez a félelem ösztönös.
  • Ne kösd ki az udvarra, mert pánikba eshet, megsérülhet vagy feltekerheti magát a pórázon.

Ha elszökne

Értesítsd az állatorvost, a közeli menhelyeket, és oszd meg a fotóját a közösségi oldalakon, helyi csoportokban. Ha te találsz kutyát, vidd el állatorvoshoz, aki leolvashatja a chipjét, így könnyen visszajuthat a gazdájához. Ha nincs benne chip, értesíts helyi menhelyet, állatvédőket, és ossz meg róla fotót a közösségi médiában – lehet, hogy a gazdi így talál rá. 

