Ezzel az egyszerű spórolási trükkel nem kell lemondanod kedvenc programjaidról – Csináld úgy, ahogy a profik

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 10:15
Szeretnél kicsit félretenni, de semmiképpen sem akarsz lemondani a társasági életről? Akkor van egy jó hírünk: a következő spórolási módszereket bevetve nem kell nemet mondanod a programokra és még pénz is marad a zsebedben. Így csináld!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Mindannyian szeretnénk élvezni az életet, elmenni ide-oda szórakozni és tartalmas időt tölteni barátaink és családunk társaságában, azonban néha eljön a spórolás ideje. A mindennapok rohanásában és a folyamatos kiadások közepette ugyanis nehéz megtalálni az egyensúlyt a pénzügyi tudatosság és az élménygyűjtés között. De valóban muszáj feláldozni az élet élvezetét ahhoz, hogy anyagilag stabilak maradjunk? A válasz egyértelműen nem! Mutatjuk, hogyan csináld!

spórolás, pénz, megtakarítás
A következő spórolási módszereket imádni fogod!
Fotó: Guido Mieth /  GettyImages

Így lesz gyerekjáték a spórolás és élményteli az élet

Egy spórolási mester elárulta a bevált praktikáit, amivel pénzt tudott megtakarítani anélkül, hogy lemondott volna a szórakozásról. Az édesanya a TikTokon osztotta meg tippjeit, amik hozzásegítették ahhoz, hogy felmondhasson a munkahelyén.

Óriási összegeket takaríthatsz meg ezekkel a spórolási trükkökkel

  • Vásárolj használt ruhát vagy kérd kölcsön a barátaidét

Az új ruhák vásárlása rengeteg pénzt felemészt, pedig a legtöbben minden egyes, különlegesebb alkalomra vesznek egy újabbat. Ha azonban ilyenkor inkább kölcsönkérsz egyet-egyet a barátaidtól, ingyen megúszod az egészet, ráadásul többféle stílust is kipróbálhatsz.

Amennyiben utálsz kölcsönkérni, vannak olyan platformok, ahol nagyon olcsón juthatsz hozzá rengeteg divatos darabhoz, miközben a pénztárcádat is megkíméled.

  • Étterem helyett főzz valami finomat

Az étteremben egy csomó pénzt otthagyhatsz, így ahelyett, hogy elmennél vacsorázni, főzz otthon valami finomat és hívd át néhány barátodat. Így nem kell lemondanod a társasági életről és spórolni is tudsz.

spórolás, pénz, megtakarítás, persely
Fotó: mrs /  GettyImages
  • Válassz olcsóbb edzőtermi bérletet

Természetesen vannak olyan termek, ahol vagyonokat is képesek elkérni, hiszen a gépek kiválóak, központi az elhelyezkedésük és van wellness részlegük. Viszont, ha olyan mellett teszed le a voksodat, ami egy kicsit kisebb és nem annyira felszerelt, máris több ezret, sőt tízezret is megtakaríthatsz havonta.

  • Akkor vegyél újabb szépségápolási terméket, ha elfogy

Nyilván a legtöbb nő imád új szépségápolási termékeket kipróbálni vagy akár egyszerre beszerezni a kedvenc termékeit arra az esetre, ha véletlen elfogynának. Azonban, ha a spórolás a célod, akkor a legjobb, ha akkor pótolod a hiányzó sminket, ha valóban elfogy.

  • Főzz otthon kávét

Talán nem tűnik nagy dolognak, de, ha belegondolsz és például egy héten háromszor beülsz valahova kávézni és hónap végén megnézed a kiadásaidat, az összegetől leeshet az állad. Ez persze nem azt jelenti, hogy ki kell hagynod egy-egy beülős dumcsizást a barátaiddal.

  • Válassz szabadtéri programokat

Amíg tart a jó idő, menjetek el sétálni vagy kirándulni a barátaiddal, amivel nemcsak pénzt spórolhatsz, hanem testileg és lelkileg is feltöltődhetsz.

Az alábbi videóban további spórolási tippeket találhatsz:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
