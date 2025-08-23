Ezzel az egyszerű spórolási trükkel nem kell lemondanod kedvenc programjaidról – Csináld úgy, ahogy a profik

Mindannyian szeretnénk élvezni az életet, elmenni ide-oda szórakozni és tartalmas időt tölteni barátaink és családunk társaságában, azonban néha eljön a spórolás ideje. A mindennapok rohanásában és a folyamatos kiadások közepette ugyanis nehéz megtalálni az egyensúlyt a pénzügyi tudatosság és az élménygyűjtés között. De valóban muszáj feláldozni az élet élvezetét ahhoz, hogy anyagilag stabilak maradjunk? A válasz egyértelműen nem! Mutatjuk, hogyan csináld!

A következő spórolási módszereket imádni fogod!

Fotó: Guido Mieth / GettyImages

Így lesz gyerekjáték a spórolás és élményteli az élet

Egy spórolási mester elárulta a bevált praktikáit, amivel pénzt tudott megtakarítani anélkül, hogy lemondott volna a szórakozásról. Az édesanya a TikTokon osztotta meg tippjeit, amik hozzásegítették ahhoz, hogy felmondhasson a munkahelyén.

Óriási összegeket takaríthatsz meg ezekkel a spórolási trükkökkel

Vásárolj használt ruhát vagy kérd kölcsön a barátaidét

Az új ruhák vásárlása rengeteg pénzt felemészt, pedig a legtöbben minden egyes, különlegesebb alkalomra vesznek egy újabbat. Ha azonban ilyenkor inkább kölcsönkérsz egyet-egyet a barátaidtól, ingyen megúszod az egészet, ráadásul többféle stílust is kipróbálhatsz.

Amennyiben utálsz kölcsönkérni, vannak olyan platformok, ahol nagyon olcsón juthatsz hozzá rengeteg divatos darabhoz, miközben a pénztárcádat is megkíméled.

Étterem helyett főzz valami finomat

Az étteremben egy csomó pénzt otthagyhatsz, így ahelyett, hogy elmennél vacsorázni, főzz otthon valami finomat és hívd át néhány barátodat. Így nem kell lemondanod a társasági életről és spórolni is tudsz.

Fotó: mrs / GettyImages

Válassz olcsóbb edzőtermi bérletet

Természetesen vannak olyan termek, ahol vagyonokat is képesek elkérni, hiszen a gépek kiválóak, központi az elhelyezkedésük és van wellness részlegük. Viszont, ha olyan mellett teszed le a voksodat, ami egy kicsit kisebb és nem annyira felszerelt, máris több ezret, sőt tízezret is megtakaríthatsz havonta.

Akkor vegyél újabb szépségápolási terméket, ha elfogy

Nyilván a legtöbb nő imád új szépségápolási termékeket kipróbálni vagy akár egyszerre beszerezni a kedvenc termékeit arra az esetre, ha véletlen elfogynának. Azonban, ha a spórolás a célod, akkor a legjobb, ha akkor pótolod a hiányzó sminket, ha valóban elfogy.

Főzz otthon kávét

Talán nem tűnik nagy dolognak, de, ha belegondolsz és például egy héten háromszor beülsz valahova kávézni és hónap végén megnézed a kiadásaidat, az összegetől leeshet az állad. Ez persze nem azt jelenti, hogy ki kell hagynod egy-egy beülős dumcsizást a barátaiddal.

Válassz szabadtéri programokat

Amíg tart a jó idő, menjetek el sétálni vagy kirándulni a barátaiddal, amivel nemcsak pénzt spórolhatsz, hanem testileg és lelkileg is feltöltődhetsz.