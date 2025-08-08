Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Már most érdemes elkezdeni spórolni: bitang erős videókártyák jönnek, közel egymillióba is kerülhet egy!

2025. augusztus 08.
Komoly bejelentést tett az NVIDIA. A gamerek már most készülhetnek, ugyanis az ünnepi szezonra időzítik a legújabb videokártyák megjelenését.

A számítógépek egyik elengedhetetlen alkatrészei a videókártyák. Manapság már nem lepődik meg senki azon, hogy integrált változatban a processzorral együtt beépíthető ez a hardver a házba, azonban az igazi gamerek tudják, hogy a dedikált grafikus erőforrás jóval hatékonyabban működik a videójátékok alatt. A két nagy gyártó (NVIDIA GeForce, AMD Radeon) mellett feltűnt a horizonton az Intel, azonban még mindig az első kettő uralja a piacot. A “zöldek” mellett sokáig labdába sem tudtak rúgni a vetélytársak, de az elmúlt években a középkategóriában egyre nagyobb teret nyertek a “vörösek”, így kezdődhetett el a polarizálódás, ami élénkítő hatással bír. Nincsenek jó vagy rossz döntések, ugyanis előnyei és hátrányai egyaránt vannak az NVIDIA és az AMD termékeinek. Előbbi most egy lépéssel előrébb jár, ugyanis bejelentette a cég, hogy a 2025-ös ünnepi szezonra (hálaadás-karácsony) időzíti a legújabb modellek piacra dobását.

Érkeznek az új NVIDIA videókártyák!
Érkeznek az új NVIDIA videókártyák! Fotó: NVIDIA

Érkeznek az új NVIDIA videókártyák: már most érdemes a gamereknek spórolni ezekre a sok százezres csodákra!

Már idén duruzsolhat a masinákban az RTX 5070 SUPER, az RTX 5070 Ti SUPER és az RTX 5080 SUPER. Mindhárom kártya kifejezetten jó vételnek tűnik akkor, ha lapul a bankszámlán 400-800 000 forint erre a célra. Sajnos mélyen a zsebébe kell nyúlni azoknak, akik szeretnének hosszú évekre elegendő teljesítményt csatlakoztatni az alaplaphoz. De mégis mennyivel erősebbek lesznek a SUPER-modellek a jelenlegi alapváltozatokhoz képest? Egyelőre még csak pletykák keringenek, azonban néhány fontos tulajdonságot megerősített a gyártó.

Az RTX 5080 SUPER 24 GB memóriával támad, a jelenleg is kapható RTX 5080 “csak” 16 GB-ot tud felmutatni. Az RTX 5070 Ti SUPER szintén 24 GB videómemóriával rendelkezik, ez hasonlóan az 5080 esetében, +8 GB-ot jelent. Az RTX 5070 SUPER “csak” +6 GB videómemóriát kap az 5070-hez képest, cserébe a 6144 CUDA-mag helyett 6400-zal számolhatnak az új tulajdonosok.

Árakról egyelőre nincs hír, azonban az már most biztosra vehető, hogy az ajánlott amerikai kiskereskedelmi árhoz képest Magyarországon nagyjából 40-60%-kal drágábban lehet majd hozzájutni majd a legújabb alkatrészekhez.
 

 

