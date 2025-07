Így spóroljunk a patikában a gyógyszereken – Jól bevált tippek, amikre eddig talán nem is gondoltál

10. Használjuk ki a támogatást

Akinek alacsony a jövedelme, közgyógyellátásra lehet jogosult, mely támogatás segít, hogy a gyógyszereket ki tudja váltani. A nyugdíjasok pedig egyszeri segélyt igényelhetnek a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól.

11. Olvassuk el az előírást

Hatalmas mértékű a gyógyszerpazarlás napjainkban, aminek az is az oka, hogy sokan túl sokat fogyasztanak, vagy olyan gyógyszereket vesznek be egyszerre, melyek egymás hatását kioltják. Érdemes a vény nélküli szereket is a betegtájékoztató szerint szedni, és ha mást is alkalmaznánk, kérjük ki a háziorvosunk véleményét.

Az alábbi videóban további spórolási trükköket sajátíthatsz el:

