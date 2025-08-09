Utolsó pillanatban vennél fesztivál vagy koncertjegyet? Erre figyelj közben, hogy ne verjenek át!

Belépőjegy okosba, online vagy az utcán? Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sokan nem ismerik a másodlagos jegyértékesítés kockázatait. Pedig bőven vannak! Erre figyeljen az, aki az utolsó pillanatban venne jegyet egy koncertre vagy fesztiválra!

A koncertjegyeken lévő QR-kódot is hamosítják. Fotó: Monkey Business Images / Shutterstock

Legutóbb Jennifer Lopez koncertjegyekkel vertek át sok embert

A 2025-ös budapesti Jennifer Lopez koncert nemcsak a zenei élményről marad emlékezetes, hanem a több tucat megkárosított rajongóról is, akik jóhiszeműen vásároltak koncertjegyet – végül mégsem juthattak be az eseményre. A legtöbb károsult nem hivatalos forrásból, hanem másodlagos jegyértékesítési oldalakon vagy közösségi médiás felületeken vette a belépőjét, gyakran az eredeti ár többszöröséért. Az pedig, hogy hamis a jegy, csak a beléptetésnél derült ki, így a pénz és a koncertélmény is elúszott. Hasonló érdeklődés övezi a most zajló Sziget Fesztivált is, amire szintén több helyen kínálnak belépőket. A hatóság szerint azonban néhány dologra nagyon oda kell figyelni, nehogy úgy járjunk mint a popdíva koncertjére igyekvők!

Ezek a leggyakoribb jegyvásárlási csapdák

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerint az egyik ilyen csapda az úgynevezett másodlagos jegyértékesítő oldalak, mint a Viagogo, a StubHub vagy Ticketswap. Ezek a weboldalak lehetőséget biztosítanak a felhasználók közti jegyértékesítésre, de nem mindig garantálják, hogy a jegy eredeti és még nem használt. A másik hely, ahol könnyen csapdába esthetünk, az a közösségi média: többen privát üzenetben kínálnak jegyet és sok esetben ugyanazt a jegyet több embernek is eladják. Ezen kívül pedig ott vannak még a hamis jegyekkel és másolatokkal házaló csalók is, akikkel össze lehet futni az utcán és az online térben is.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne verjenek át egy koncertjeggyel?

Lehetőleg csak hivatalos értékesítőtől vásároljunk. Az előadások hivatalos honlapján vagy a rendezvényszervező oldalán mindig megjelölik a megbízható jegyértékesítőt (pl. Eventim, Jegy.hu, Ticketportal).

Kerüljük a másodlagos oldalakat, közvetítő személyeket, ismeretlen eladókat, ezek túlzottan olcsó vagy túl drága ajánlatait.

Ha nem tudjuk ellenőrizni a jegy eredetét, inkább ne vásároljunk. Egy hamis jegy többet árt, mint amennyit spórolni lehetne vele.

Figyeljünk arra, hogy szerepel-e a jegyen QR-kód, sorozatszám, eseményazonosító és minden más, amit a hivatalos beléptetőrendszer is kérhet.

Kerüld az előre utalást magánszemélyeknek.

Őrizzük meg a számlát és az igazolásokat a vásárlásról.

Olvassuk el a felhasználói véleményeket!

És a mi a legfontosabb, ne osszuk meg a jegyről készített fotót a közösségi médiában, különösen ne a belépéshez szükséges QR-kóddal vagy vonalkóddal együtt!