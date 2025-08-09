Utolsó pillanatban vennél fesztivál vagy koncertjegyet? Erre figyelj közben, hogy ne verjenek át!

Belépőjegy okosba, online vagy az utcán? Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sokan nem ismerik a másodlagos jegyértékesítés kockázatait. Pedig bőven vannak! Erre figyeljen az, aki az utolsó pillanatban venne jegyet egy koncertre vagy fesztiválra!
A 2025-ös budapesti Jennifer Lopez koncert nemcsak a zenei élményről marad emlékezetes, hanem a több tucat megkárosított rajongóról is, akik jóhiszeműen vásároltak koncertjegyet – végül mégsem juthattak be az eseményre. A legtöbb károsult nem hivatalos forrásból, hanem másodlagos jegyértékesítési oldalakon vagy közösségi médiás felületeken vette a belépőjét, gyakran az eredeti ár többszöröséért. Az pedig, hogy hamis a jegy, csak a beléptetésnél derült ki, így a pénz és a koncertélmény is elúszott. Hasonló érdeklődés övezi a most zajló Sziget Fesztivált is, amire szintén több helyen kínálnak belépőket. A hatóság szerint azonban néhány dologra nagyon oda kell figyelni, nehogy úgy járjunk mint a popdíva koncertjére igyekvők!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerint az egyik ilyen csapda az úgynevezett másodlagos jegyértékesítő oldalak, mint a Viagogo, a StubHub vagy Ticketswap. Ezek a weboldalak lehetőséget biztosítanak a felhasználók közti jegyértékesítésre, de nem mindig garantálják, hogy a jegy eredeti és még nem használt. A másik hely, ahol könnyen csapdába esthetünk, az a közösségi média: többen privát üzenetben kínálnak jegyet és sok esetben ugyanazt a jegyet több embernek is eladják. Ezen kívül pedig ott vannak még a hamis jegyekkel és másolatokkal házaló csalók is, akikkel össze lehet futni az utcán és az online térben is.
A nyereményjátékokkal sem árt vigyázni a fesztiválszezonban
A csalók által kreált nyereményjátékok is megszaporodnak ilyenkor az online térben. Ezek általában azt ígérik, hogy nyertünk valamilyen értékes díjat, de az átvételhez először ki kell tölteni egy űrlapot vagy meg kell adni a bankkártyaadatainkat, esetleg le kell tölteni egy megerősítő dokumentumot, ami nem más, mint egy vírus.
